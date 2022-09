Învie Tradiția - Proiectul de relansare a meșteșugului românesc

Învie Tradiția este un proiect care a luat naștere in anul 2017, cu scopul bine definit de a sprijini meșteșugul autohton. În cei cinci ani de activitate, este principala referință pentru produse meșteșugărești autentice și produse tradiționale de la producători locali.

Dintotdeauna, oamenii au dat dovadă de resurse creative, evoluția umanității fiind în strânsă legătură cu pașii pe care i-au făcut pentru a cuceri și a depăși însăși natura. Etapele acestea ale evoluției sunt prezente mai subtil și mai evident în meșteșugurile tradiționale românești, în culorile, simbolurile și mesajele existente pe obiectele din lut și ceramică.

Bogăția culturală a României și nevoia de o conserva

România are o mare bogăție culturală, fiind bine reprezentată de numeroși meșteri populari și de o gamă foarte vastă de elemente etnografice. Acestea rezidă in tradiții, obiceiuri, elemente de port, de produse artizanale, mancare tradiționala și multe altele. Este o bogăție pe care cei mai mulți dintre noi nu o realizează, dar dacă ne uităm la alte popoare, vom vedea că, odată pierdută, nu mai are cine sa o readucă la viață.

Așa a început Învie Tradiția, proiectul de susținere a meșterilor populari si a producătorilor locali. La demararea proiectului s-a observat o reală nevoie de acțiune in zona aceasta. In prezent, arta populară românească, în ciuda faptului ca este foarte puternic reprezentată, dar mai ales frumoasă și unică în lume, este slab apreciată în România. Peste hotare am putea spune că aceste elemente populare sunt extrem de apreciate, dacă luăm de exemplu ia românească, care a inspirat pictori si designeri de renume. Sau arta de Horezu, care a fost introdusă de curând in patrimoniul imaterial Unesco.

Acestea sunt cateva elemente care au motivat pe inițiatorii proiectului să ia țara la pas și să documenteze aceste elemente. Ca mai apoi să creioneze un proiect care sa susțină cu adevărat zona.

Ce face Învie Tradiția?

Învie Tradiția se bazează pe 3 mari coordonate:

1. O zonă generatoare de piață pentru a susține economic producătorii locali și meșterii populari. Astfel, a fost creat un magazin online de artizanat și artă populară, de cadouri tradiționale românești. Nu lipsește nici gastronomia tradiționala, astfel incat experiența să fie unică și completă. Pe langa partea de cadouri tradiționale, există și partea de obiecte de uz casnic, obiecte din lut și ceramică, farfurii din ceramică tradiționala, boluri și castroane, sculptură în lemn. A treia categorie de obiecte sunt cele decorative și simbolice.

2. O zonă de documentare si promovare a elementelor de artă populară românească. Aici s-a dezvoltat o secțiune de editorial, care sa conștientizeze publicul in această zonă. Care să readucă în prim plan și in contextul modern, al societații de consum aceste elemente. Dar mai ales să facă conștienți pe semenii noștri că e important să fim ancorați in valorile străbunilor și să ne împodobim viața cu ele. Astfel, vom fi oameni echilibrați, cu un moral bun și o atitudine de a face lucruri.

3. O zonă de evenimente și ateliere, atât din zona etnografică, cât și din cea gastronomică. Acestea aduc elemente tematice și de sezon, pentru fiecare ocazie. Amintim Târgul Cadourilor de Crăciun, Târgul de Paște, Târgul roadelor de toamnă, Târg de ziua iei, Târgul Ceramicii românești și alte astfel de evenimente. Nu lipsesc altelierele de modelaj in lut.

Ce găsim cand trecem pragul Învie Tradiția?

De la oale, străchini și ulcele. La linguri de lemn, la cele mai sofisticate ii tradiționale, vechi și noi. La cele mai alese și bine potrivite cadouri tradiționale românești, sortate și gândite pentru variate ocazii. Nu lipsesc zacuștile, gemurile, dulcețurile, murăturile tradiționale, cozonacii și alte elemente care sa facă o experiență 100% românescă.

Dacă v-am făcut curioși, vă invităm să le treceți pragul.