Programul Rabla 2024. Care va fi valoarea unui voucher

Acest demers are ca obiectiv reducerea poluării aerului și îmbunătățirea stării de sănătate a populației, cauzate de emisiile de gaze de eșapament.

Programul Rabla 2024 va începe din februarie, după stabilirea bugetului. Beneficiarii pot primi tichete în schimbul autoturismelor uzate pe care le dețin. Aceste vouchere pot fi utilizate pentru achiziționarea de mașini noi, cu motor termic, hibride sau electrice.

"Am avut deja prima întâlnire din acest an cu Asociația ACAROM unde sunt producătorii de mașini (Dacia, Renault, Ford) în care am discutat micile modificări pe sesiunea nouă a Programului Rabla. După cum știți, la sfârșitul anului trecut a fost o Ordonanță de urgență care a diminuat prima de casare aferentă unei mașini pentru programul de Rabla Plus unde o persoană fizică își achiziționa o mașină electrică, de la 10.000 euro la 5.000 de euro.

I-am notificat despre modificările apărute în cadrul ghidurilor de finanțare și, cel mai probabil, după ce avem buget, în luna februarie vom lansa Programul Rabla.

Sunt două programe. Rabla Clasic, cel unde discutăm de mașini clasice, cu combustie internă, și Rabla Plus unde avem mașini electrice. La Rabla clasic avem anul acesta un buget propus de noi, Administrația Fondului de Mediu, de 300.000.000 lei. Nu s-au schimbat condițiile, au rămas aceleași ca și cele din sesiunea trecută. 7.000 de lei pentru casarea unei mașini și 10.000 de lei pentru casarea a două mașini pentru achiziția unui autoturism nou.

Condițiile s-au schimbat la Rabla Plus, unde discutăm de mașini electrice, hibride, plugin și motociclete electrice. Acolo s-a diminuat prima de casare de la 10.000 de euro la 5.000 euro, 25.500 lei mai exact, pentru achiziția unei mașini electrice full și 13.000 lei pentru achiziția unei mașini hibrid sau a unei motociclete electrice. În fiecare an am promis că vom reduce puțin din bugetul Rabla Clasic și vom crește bugetul Rabla Plus pentru că acesta este trendul. Am propus borna de 1 miliard de lei pentru bugetul alocat Rabla Plus. De reținut că programul se adresează atât producătorilor cât și importatorilor" explică Laurențiu Neculaescu, președintele AFM, la dcnews.ro.