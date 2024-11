România vrea să colecteze 3,2 miliarde de ambalaje prin SGR în 2024

„România are șanse mari să devină un exemplu de bună practică în ceea ce privește economia circulară. Împreună – autorități, retaileri, cetățeni, reciclatori am realizat progrese semnificative, care aduc România mai aproape de o economie circulară. Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare a generat și o schimbare extraordinară a comportamentului oamenilor, are au devenit mai responsabili față de mediu și au o preocupare pentru reutilizarea resurselor prin reciclare. Astăzi, aproape toți românii cunosc acest sistem, iar peste 60% dintre ei returnează ambalaje în mod regulat. Sistemul de Garanție-Returnare din România este cel mai mare sistem complet integrat la nivel global și al doilea ca mărime, după cel din Germania. Putem să spunem astăzi că țara noastră este mai curată și datorită Sistemului Garanție Returnare”, a declarat ministrul Mediului, Mircea Fechet, la un an de la lansarea programului.

Potrivit reprezentanților ministerului, peste 3 miliarde de ambalaje au fost returnate, iar ținta pentru acest an este de 3,2 miliarde de ambalaje.

De asemenea, aceștia arată că peste 200.000 de tone de ambalaje au fost predate către reciclatori.

Printre realizările SGR, mai sunt amintite faptul că 6 din 10 români și-au format un obicei de a returna ambalaje în mod regulat, că a fost creată o infrastructură eficientă, cu 7 centre regionale RetuRO operaționale și o capacitate anuală de procesare de 7 miliarde de ambalaje și că au fost create peste 800 de joburi verzi la nivel național.