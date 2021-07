Se pune cruce pe automobilul clasic, dar nici hibridul nu o duce prea bine!

La Bruxelles se decide astăzi soarta automobilului propulsat cu motorul clasic, cu ardere internă, al cărui „deces” ar urma să fie programat pentru anul 2035. Comisia Europeană prezintă miercuri, 14 iulie, pachetul de măsuri pentru atingerea „țintei 55” asumate politic prin obiectivul prioritar al mandatului Ursulei von der Leyen, în care sunt incluse revizuiri de norme tehnice și directive pentru reducerea pe continent a emisiilor de carbon cu 55 la sută față de 1990 până în anul 2035. Deciziile de astăzi vor produce schimbări radicale în industria auto, cu pondere în economia României.

Un ansamblu de 12 proiecte de reglementări și directive care creează un sistem de „înverzire” în profunzime a economiei UE este prezentat astăzi de oficialii Comisie Europene. Este un semnal politic puternic, care marchează accelerarea ritmului pentru atingerea obiectivelor ambițioase de neutralitate climatică a continentului până în 2050. Programul „Fit for 55” este prima treaptă majoră pentru marele obiectiv „Green Deal” angajat unitar de ansamblul instituțiilor UE (Parlament, Comisie, Consiliu). Măsurile vizează schimbări radicale, sector cu sector, pentru a trece de la vorbe și intenții la fapte concrete, impulsionate de reglementări stricte. Planul care va fi astăzi avansat urmează să fie implementat în 2023, după aprobare în Parlamentul European și dezbateri în parlamentele naționale. Calendarul impune, mai ales în domeniul transporturilor, o serie de măsuri cu impact economic și social care sunt privite cu îngrijorare în primul rând de industria auto. Astăzi se semnează oficial actul de deces al automobilului cu propulsie clasică și care va fi eliminat practic din fabricație până în anul 2035.

Electromobilitatea provoacă șocul secolului

După un secol de inovații tehnice care au făcut motorul cu ardere internă tot mai performant, el a devenit „paria”, fiind răspunzător de deteriorarea climei. Problema nu este cum va fi el înlocuit ca propulsor al automobilului, ci doar când se va produce eliminarea lui din piață. Soluția propulsiei electrice este clarificată doar tehnic, rămânea de stabilit calendarul tranziției, care, iată, se formalizează acum la Bruxelles. Propunerea care se negociază de peste un an este ca din 2035 să fie stopată în UE fabricarea automobilelor alimentate cu benzină sau motorină. Discuțiile cele mai complicate sunt legate de finanțările acordate pentru transformarea radicală a industriei auto și de salvarea mașinilor hibrid. La aceste puncte sunt divergențele majore între factorii de decizie politică și reprezentanții industriei auto și ai sindicatelor. Costurile tranziției spre automobilul verde sunt enorme și nu este foarte clar cum se va împărți povara.

Sute de mii de locuri de muncă, amenințate

Schimbarea propulsiei prin înlocuirea motorului cu ardere internă cu motorul electric sau cu propulsia alimentată cu hidrogen atrage modificări majore în ansamblul industriei. În Germania, 600.000 de locuri de muncă depind de automobil. Costul tranziției acestei industrii, pentru a-i menține recunoscuta competitivitate, este apreciat la o sumă astronomică - de 1.850 de miliarde de euro. 40 la sută din planul de relansare al economiei germane finanțat de la UE are alocate doar 11,5 miliarde pentru electromobilitate. În Franța ar fi afectate direct 100.000 de locuri de muncă, dacă se aplică din 2035 eliminarea motoarelor pe benzină sau motorină. Industria auto are un lobby puternic la Bruxelles, unde încearcă să tempereze graficul de eliminare a motoarelor clasice și să aducă măsurile radicale ale programului la limite mai suportabile din punctul de vedere al costurilor. Campania electorală din Germania are ca subiect important atașamentul față de motorul clasic sau de cel electric, care desparte clar opțiunile alegătorilor. În Europa Centrală și de Est, unde sunt industrii puternice auto - Cehia, Slovacia, Ungaria, România - schimbările impuse de la Bruxelles sunt privite cu rezerve.

Norma Euro 7, pe post de ghilotină

Din punct de vedere juridic este greu să impui fabricantului modificarea unui produs. Deci nu se poate pur și simplu interzice intrarea pe piață a unei mașini cu motor clasic, dar se pot stabili norme tehnice drastice pentru emisiile de noxe în care nu se pot încadra fabricanții de mașini alimentate cu benzină sau motorină. Emiterea unei norme noi, Euro 7, este ghilotina care va tăia motorul clasic. Este de văzut astăzi dacă presiunea fabricanților asupra guvernelor de a amâna după anul 2025 propunerea UE de introducere a normei Euro 7 pentru mașinile noi a avut efect. Se duc negocieri și pentru a menține norma Euro 6 în limitele actuale de aplicare, în care oxizii de azot și monoxidul de carbon sunt măsurați la temperaturi exterioare de la 0 la 30 de grade Celsius. O extindere a plajei de temperaturi, de la -10 la 40 de grade Celsius, dar și a altitudinii, de la 700 de metri la 2.000 de metri, ar scoate din piață multe motoare care astăzi se încadrează în norma Euro 6.

Lovitură pentru hibride

Zona cea mai sensibilă a negocierii pentru decesul motorului clasic până în 2035 este includerea mașinilor hibrid în pachetul „Fit for 55”. Mulți fabricanți au lansat modele care sunt „mai curate” prin alăturarea unor propulsoare electrice la motorul clasic, care rămâne însă cel principal. Reducerea emisiilor de carbon la mașinile hibrid nu este considerată însă suficientă față de exigențele politicii verzi. De aceea și hibridele par să fie condamnate la eliminare de pe piață. Luca de Meo, președintele Grupului Renault, a susținut că se va lupta pentru salvarea hibridului ( care se reîncarcă în mers) și a hibridului plug-in (cu baterii reîncărcabile la priză) mașini pe care se bazează strategia de ecologizare treptată a fabricației. În întâlnirea de luni, 12 iulie, cu reprezentanții industriei franceze, președintele Macron a dat asigurări că va apăra la Bruxelles „cauza hibridelor”, ca acestea să reziste până în 2040.

Mutații pe piață

Aprobarea pachetului „55” va produce o schimbare rapidă a pieței auto. Cine se va mai înghesui să-și cumpere o mașină nouă cu motor clasic, știind că este „eliminată” din fabricație peste 14 ani și va fi apoi trimisă la casare, fără posibilitate de revindere? Perspective negre sunt și pentru hibride. Costurile mari ale mașinilor electrice integral sunt încă prohibitive chiar și pentru omul cu câștiguri medii, fiind, așadar, de așteptat o restrângere a vânzărilor. Rețeaua de încărcare a bateriilor este și ea rarefiată, cu inconveniente pentru proprietarii de mașini electrice.

Ecologiștii cer măsuri radicale

Mișcările ecologiste, cu o puternică reprezentare politică, presează pentru adoptarea obiectivelor ambițioase pentru reducerea emisiilor de CO2 și de a accelera producția de vehicule electrice. Stoparea sau temperarea programelor ar conduce la irosirea unor investiții substanțiale, de 27 de miliarde euro, făcute deja în capacități pentru fabricarea bateriilor, arată organizația Transport & Environment. În plus, un reprezentant al acestui influent ONG avertizează că „Nu se poate avea încredere în fabricanții de mașini. Mai întâi au înșelat testele de emisii, apoi au colaborat și au avut înțelegeri anticoncurențiale, recent sancționate de UE, pentru a întârzia fabricația unor mașini mai curate, deși aveau tehnologia necesară. Doar un obiectiv al UE de a trece la 100% mașini fără emisii până în 2035 va fi calea pentru a decarbonata planeta și a evita catastrofele climatice