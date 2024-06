Importanța și aportul unui consultant în afaceri. Tendința în acest sens în mediul de business național și internațional

Poate ca v-ati intrebat anterior, sau poate inca o faceti, ce anume face un consultant si care este cu adevarat impactul pe care il poate realiza el.

In articolul de aici imi doresc sa creionez contributia si modalitatea prin care un consultant se poate implica intr-o afacere, care nu ii apartine, si care sunt beneficiile serviciilor unui consultant.

Ce inseamna un consultant in afaceri?

Sigur, toata lumea se poate numi consultant, pentru ca nu e un titlu care se dobandeste ca urmare a unei educatii formale, dar nu toata lumea poate fi un consultant credibil. Pentru aceasta ai nevoie de o EDUCATIE solida din punct de vedere al domeniului in care activezi, fie ea formala sau dobandita “in campul muncii”, sa ai EXPERIENTA in a lucra cu diverse structuri ierarhice, sa fii un BUN COMUNICATOR pentru ca e mare nevoie de a sti cum si ce sa intrebi, sa stii sa porti o conversatie si nu sa conduci un interogatoriu dar mai ales sa poti “citi” raspunsurile dincolo de cuvinte.

Atunci cand sunt solicitate serviciile unui consultant, de obicei, se doreste optimizarea unor cheltuieli, procese, proceduri de lucru, stocuri neperformante, redresarea indicatorilor financiari, identificarea unor cai de dezvoltare noi in acord cu stadiul in care a ajuns firma, analiza de acoperire teritoriala si de portofoliu, etc…..

Care sunt PASII pe care ii realizeaza un Consultant in afaceri?

Pasii pe care ii realizeaza un consultant atunci cand este implicat intr-una din situatiile mentionate mai sus sunt : diagnoza situatiei, identificarea punctelor nevralgice ale afacerii, verigilor slabe sau “bottle neck-urilor” proceselor din lanturile de productie, distributie, colectare, propunerea si discutarea solutiilor posibile impreuna cu managementul firmei si asistarea implementarii solutiilor agreate si validate de acesta.

Motivele pentru care consultantul este de preferat unui suport intern si care il definesc ca o resursa externa extrem de necesara procesului de schimbare:

De ce sa apelezi la un Consultant in afaceri?

1. Un Consultant nu este implicat emotional. El adreseaza intrebari pentru a intelege fenomenul chiar daca unele pot deveni incomode. Gandeste “la rece”si nu tine partea nimanui, nu are simpatii si nici antipatii care ii pot perturba corectitudinea deciziilor.

2. Un Consultant nu are sabloane de gandire pentru ca nu are idee despre situatia actuala porneste cu intrebari de baza si nu ia in calcul cutume sau aspecte de genul “aici asa se face”.

3. Un Consultant detine o experienta exterioara bogata bazata pe tipurile de business pe care le are in portofoliu. Aduce cu el astfel un know-how important legat de piata, tendinte, metodología de lucru ale firmelor care sunt asemenatoare celei in care se implica in acel moment.

4. Un Consultant nu face pe placul nimanui pentru ca nu este constrans de ierarhie, salariu, bonificatii sau relatii interumane. Vine cu solutii pentru afaceri, in care doreste optimizare de head-count, teritoriu, portofoliu in acord cu situatia actuala si cu obiectivul dorit pe termen mediu.

5. Un Consultant nu are puterea si nici obiectivul de a impune solutii. Propune variante in raport cu obiectivul discutat, avand respect pentru cultura, viziunea si valorile companiei. De multe ori situatii asemanatoare au rezolvari complet diferite tocmai datorita fundamentului pe care este cladita firma. Un consultant implicat si pregatit va propune intodeauna solutiile care vin sa fie cat mai convergente cu aceste particularitati ale afacerii.

Este consultantul in afaceri o solutie optima pentru o companie?

Mediile de afaceri straine prolifice au acceptat acest suport exterior inca din anii 80-90 iar acesta tendinta este vizibila si in mediul nostru de afaceri, tot mai multe firme apaland la acest tip de resursa.

Datele statistice din 2020 arata ca in Romania existau la acel moment un numar de aproximativ 35.000 de consultanti pe diverse ramuri de business iar numarul lor este in continua dezvoltare.

Consultantul in afaceri este o resursa inestimabila daca este bine ales si trebuie sa ramana exterior afacerii pentru a-si pastra impartialitatea.

Nu incercati sa reinventati roata, apelati la un expert care va poate calauzi punctual atunci cand solutiile nu va sunt la indemana!