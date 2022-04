Tranzacțiile la BVB s-au dublat în primul trimestru din 2022

Valoarea totală a tranzacţiilor cu acţiuni a crescut în T1 cu 105% faţă de acelaşi trimestru al anului trecut, la 5,03 miliarde lei, echivalentul a 1,02 miliarde euro. Această valoare este peste nivelul de 4,85 miliarde lei realizat în primele şase luni ale anului trecut pe segmentul de acţiuni de pe Piaţa Reglementată a BVB.

Lichiditatea medie zilnică pe segmentul de acţiuni a fost de 80 milioane lei (16,2 mil.euro). Calculată pe toate tipurile de instrumente financiare, lichiditatea medie zilnică a fost de 95,4 milioane lei (19,3 mil.euro), în urcare cu 29%.

La fel ca pieţele internaţionale, piaţa de capital românească nu a fost ocolită de turbulenţe. La finalul lunii martie, indicele BET afişa o scădere de 2,7%, şi un nivel de 12.712 puncte. Indicele BET-TR, care include şi dividendele, a încheiat primul trimestru cu o depreciere uşoară, de 0,7%, până la un nivel de 22.949 puncte.

„Piaţa de capital din România se află într-o poziţie solidă după un an 2021 excepţional şi continuă expansiunea cu un prim trimestru în care au avut loc 11 listări de emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni. Mai multe companii, mai multe domenii de activitate, mai multe oportunităţi de investiţii. Finanţarea prin intermediul pieţei de capital a devenit opţiunea standard pentru companiile care vor să beneficieze pe deplin de avantajele listării la bursă. Monitorizăm ceea ce se întâmplă în jurul nostru şi suntem foarte atenţi la context. Războiul din Ucraina generează foarte multă îngrijorare în spaţiul public, însă celelalte riscuri care au trecut în plan secund sunt în continuare prezente şi sunt legate de efectele pandemiei de coronavirus, perturbările din lanţurile de aprovizionare, creşterea preţurilor la energie, creşterea dobânzilor şi rata ridicată a inflaţiei,” a declarat Radu Hanga, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Bursei de Valori Bucureşti.

În primul trimestru la BVB au avut loc 11 noi listări de emisiuni de acţiuni şi obligaţiuni.

Pe segmentul de acţiuni, 7 companii au venit la cota bursei: Holdingrock1, DN Agrar, ABN Systems, Dr. Fischer Dental, Grup Şerban, Bento, Brikston Construction Solutions.

Pe segmentul de obligaţiuni, au emis bonduri 4 companii: Elefant Online, Stanleybet Capital, Life is Hard, Inox.

Indicele BET a ajuns la 20 de companii, începând cu 21 martie (Aquila Part Prod Com (AQ), Alro (ALR), Banca Transilvania (TLV), BRD - Groupe Societe Generale (BRD), Bursa de Valori Bucuresti (BVB), Conpet (COTE), DIGI Communications (DIGI), Electrica (EL), Fondul Proprietatea (FP), MedLife (M), OMV Petrom (SNP), Nuclearelectrica (SNN), One United Properties (ONE), Purcari Wineries (WINE), Romgaz (SNG), Sphera Franchise Group (SFG), TeraPlast (TRP), Transgaz (TGN), Transelectrica (TEL) si Transport Trade Services (TTS)).

„Am avut un prim trimestru foarte activ atât din punct de vedere al numărului de listări de instrumente financiare, cât şi din perspectiva tranzacţiilor realizate prin sistemele bursei. Am extins indicele BET pentru prima dată la 20 de companii, ceea ce oferă investitorilor un grad de diversificare sectorială fără precedent, şi tot în primul trimestru reprezentativitatea României în indicii pieţelor emergente a crescut substanţial. În acelaşi timp, este important să ne calibrăm şi aşteptările. Traversăm o perioadă plină de turbulenţe şi cu multe incertitudini, ceea ce înseamnă că investitorii trebuie să fie pregătiţi pentru episoade de volatilitate crescută. Evenimentele recente au demonstrat că BVB şi-a îndeplinit, în condiţii de volatilitate accentuată, rolul economic şi social,” a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al BVB

De asemenea, 11 companii din România sunt incluse în indicii FTSE Russell dedicaţi pieţelor emergente, respectiv Banca Transilvania, Nuclearelectrica, OMV Petrom, TeraPlast, One United Properties, MedLife, Transport Trade Services, Purcari Wineries, Conpet, IMPACT Developer & Contractor şi Sphera Franchise Group.