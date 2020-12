O invenție românească îţi aduce salina în cameră

Românii sunt recunoscuți pentru ideile inovatoare, dar se întâmplă deseori ca ele să rămână doar la stadiul de prototip, din cauza lipsei banilor pentru producție. Aşa se face că puţini sunt cei care nu se dau bătuţi în faţa greutăţilor până nu-şi pun în aplicare invenţia. Un astfel de caz este cel al chimistului Constantin Pascu, realizator al mai multor invenții brevetate, unele medaliate și aplicate la nivel industrial.

În urmă cu 20 de ani, Constantin Pascu fondat la Mierea, în județul Buzău, firma Tehno Bionic SRL, un brand 100% românesc, unde sunt produse aparatele Salin. Acestea au la bază o tehnică inovatoare, prin care microparticulele de sare sunt eliberate în cameră, reproducând aerul pe care îl regăsim în salinele tradiționale. Ideea care a stat la baza invenției sale a apărut undeva în anul 1995. „Inițial, ca un hobby, am lucrat la niște amenajări de tipul fântânilor arteziene decorative de interior, care să imite structuri calcaroase, așa cum văzusem la Pamukkale, în Turcia. În zona Buzăului există la Meledic, pe valea Slănicului, un carst în sare, rezervație naturală, unde sunt straturi de sare și pământ erodate de apă. Apa foarte sărată a izvoarelor depune vara, pe pietre sau pe fire de iarbă, structuri extrem de bogate de sare, cu aspect de corali. Inspirat de aceste locuri, am folosit atunci în fântânile decorative apă foarte sărată, care a început să depună pe structura fântânii cristale frumoase și foarte bogate de sare. Atunci am realizat și piese decorative de dimensiuni mici pe lângă fântânile cu soluții de sare. Aveam un mic spațiu unde realizam astfel de piese prin cristalizarea sării. După mai bine de doi ani de lucru, în primăvara lui 1999, am realizat că nu mai răcisem în acei ani. Am făcut atunci legătura cu ce se știa pe la noi de lumea care mergea la salină. Am discutat cu o doamnă doctor pediatru despre ce observasem și mi-a confirmat că poate fi un efect benefic pentru respirație”, povestește Constantin Pascu. Ideea începuse să încolțească, iar pentru o primă verificare a efectului observat, acesta a construit câteva aparate, realizate din carcase de tablă, ventilatoare de baie și plăcuțe pe care sarea să poată fi cristalizată controlat, pe care le-a oferit spre testare unor cunoștințe. „Am căutat printre cunoscuți circa zece persoane cu probleme respiratorii semnificative și le-am dat aparatele. Rezultatele au venit imediat, pentru că au realizat diferențe consistente în privința stării de sănătate și au remarcat o stare de bine. Cu aceste prime rezultate am reușit, după multe încercări, să atrag un investitor și am înființat o firmă în martie 2000”, adaugă inventatorul.

Ca inventator, resimți o bucurie imensă atunci când ajungi la o idee cu adevărat valoroasă.

Promovarea internă modestă e, probabil, un motiv important pentru care vânzările sunt mult mai mari la export. În România vânzările au fost puse mai mult pe seama faptului că utilizatorii l-au recomandat, la rândul lor, altor persoane, cei dintâi fiind mulțumiți de rezultate.

Constantin Pascu, inventator

Dezvoltare în două decenii

După Revoluția din ’89, Constantin Pascu a decis că este esenţial să devină cât mai independent în sursele de câștig, muncind pentru a realiza ceva suficient de valoros pentru a fi cumpărat de oameni. În 2002, inventatorul a construit la Mierea, județul Buzău, o fabrică dedicată producerii dispozitivelor Salin, aparatele ambientale şi medicale pe bază de microparticule de aer salin. Acestea sunt recomandate persoanelor cu diverse probleme respiratorii, dar și celor cu imunitate scăzută, în special copiilor sau bătrânilor. „Am început cu două modele de aparate de salinizare ambientală a aerului – un model mai mic, denumit Salin S2, și un model mai mare, numit Salin Plus. Datorită tehnologiei de recristalizare controlată folosite, filtrele saline ale acestor aparate generează o cantitate mare de aerosoli de sare, cu tot formatul lor foarte compact. Principiul fundamental de funcționare derivă din efectul natural de salinizare a aerului realizat de structurile bogat cristalizate de clorură de sodiu în amestec cu alte săruri. Pe acest principiu am dezvoltat mai multe brevete și aparate. Tehnic, elementul principal al aparatelor ambientale este filtrul special pentru tratarea salină a aerului, obținut printr-o tehnologie de recristalizare controlată cu utilizare de sare gemă alimentară, special selectată. Tehnologia brevetată permite ca printr-un proces complex de lucru, într-un mediu controlat de temperatură și umiditate, să obținem, în interiorul filtrelor speciale, structuri cristaline complexe, extrem de bogate, formate din microcristale de săruri. Aceste structuri cristaline, în contact cu aerul, eliberează micile particule de sare, aerosolii uscați care au de fapt efectul medical atât de spectaculos în ceea ce privește diverse probleme respiratorii”, povestește inventatorul.

Gama s-a diversificat

În timp, gama de aparate s-a îmbogățit cu două noi produse, care au permis o concentrare și mai bună a efectului salin: inhalatorul medical SaltMed și inhalatorul individual InSalin. Aparatele sunt brevetate, medaliate și premiate în cadrul a numeroase congrese internaționale de inventatori, precum Congresul de la Bruxelles sau Congresul de la Geneva. De asemenea, dispozitivele Salin au unele dintre cele mai exigente certificări medicale: certificate medicale CE clasa 1, pentru tot spațiul UE, iar inhalatorul SaltMed este certificat medical CE clasa II-a, Bureau Veritas din Italia.

80% din cifra de afaceri, din exporturi

Creșterea afacerii cu aparatele Salin a fost continuă, dar nu și rapidă. „În primii 10 ani de activitate, s-a consolidat baza științifică, tehnică și tehnologică, iar producția și vânzările au crescut gradual spre 500.000 de euro pe an. De câțiva ani, vânzările anuale sunt estimate la un milion de euro, iar în acest an, datorită creșterii majore a cererilor, în special a exporturilor, estimăm că vânzările vor urca până la 1,5 milioane euro”, spune antreprenorul. Cu cele 4 modele de aparate, vânzările anuale sunt de peste 100.000 de dispozitive, în mai multe țări din Europa și Asia, iar vânzările se extind și în Statele Unite. „La început, din punct de vedere al business-ului, rezultatele mulțumitoare au fost destul de puține, pentru că nu este deloc ușor să intri cu un produs atât de nou pe piața de sănătate. Treptat însă, s-au concretizat și acțiuni de succes. Acest lucru a devenit baza succesului de azi în vânzări și a compensat activitatea foarte modestă de promovare pe care am avut-o în țară”, mai spune inventatorul. Dar lunile de pandemie au accelerat nesperat producția. „După prima perioadă de blocaj general, din martie, care ne-a afectat la modul că am avut probleme de distribuție sau nu am putut lucra, din cauza restricțiilor, am avut cea mai intensă perioadă de activitate de producție de până acum. Cererile au crescut rapid, până la de trei ori solicitările din anii trecuți, iar pentru noi a fost o provocare majoră să asigurăm creșterea producției, în condiții de maximă calitate, dar și să asigurăm aprovizionarea cu materialele necesare”, declară Constantin Pascu.

O nouă invenție pentru sănătate

Inventatorul aparatelor Salin a mai făcut o descoperire, de această dată, una cu gust dulce. „Fabrica noastră de aparate Salin este situată în satul Mierea, aflat într-o vale superbă dintre dealurile Buzăului. Pe aici, mierea și fructele sunt la ele acasă. Așa se întâmplă că în ultimii ani am fost implicat în dezvoltarea unor produse din miere și fructe crude, obținând printr-o metodă cu totul nouă și foarte blândă de lucru (sub 35°C), produse de o savoare și de o calitate cu totul deosebite. Metoda de realizare utilizată face obiectul unui brevet. Foarte interesant este că utilizând această tehnologie nouă, am obținut o întreagă gamă de produse de cătină cu miere și am ajuns astfel să intrăm și din această direcție în zona de produse pentru sănătate”, conchide Constantin Pascu.