Care sunt joburile IT ale viitorului

Potrivit datelor CEDEFOP (European Centre for the Development of Vocational Training), se anticipează că angajarea profesioniștilor IT va crește cu 11% în perioada 2018-2030, cu 395.000 de noi locuri de muncă create. Luând în considerare numărul celor care vor părăsi industria în această perioadă (estimarea este de circa 1,2 milioane), se anticipează că va fi necesară ocuparea a 1,6 milioane de posturi în IT în perioada 2018-2030. Aceste date se referă la întreaga zonă a Uniunii Europene.

În ultimul deceniu, un număr mare de companii internaționale au ales Europa de Est ca soluție la criza „lipsei de talente”. S-a dovedit că această zonă are un număr mare de experți IT mai accesibili, oferind totodată servicii de calitate. România se numără printre primele țări din regiune în ceea ce privește numărul de experți IT de calitate din diverse domenii, motiv pentru care țările vest-europene și SUA angajează adesea companii IT românești.

Ce este IT-ul?

IT-ul (Information Technology) reprezintă sectorul care acoperă cercetarea, planificarea, proiectarea, testarea și îmbunătățirea sistemelor de tehnologie a informației. Una dintre cele mai recunoscute profesii este programatorul, a cărui sarcină este să creeze programe și aplicații folosind limbaje de programare bazate pe scrierea algoritmilor. Sfera IT este vastă și include un număr mare de joburi, majoritatea fiind bazate pe sau strâns legate de programare.

Tendințele IT care afectează piața muncii

Care joburi IT vor fi mai căutate și care mai puțin depinde de mai multe influențe externe, dar și de schimbări și inovații în sectorul în sine. Mai jos vom enumera câțiva dintre cei mai importanți factori în acest moment.

Schimbări în lanțul valoric. Se anticipează că dezvoltarea tot mai mare a IT-ului va muta accentul de la competențele tehnice la competențele și cunoștințele specifice sectoarelor mai mici din IT, precum și soft skills (cum ar fi managementul și planificarea).

Continuarea digitalizării a industriilor. Va exista o cerere din ce în ce mai mare de oameni care sunt experți într-o anumită industrie și, de asemenea, dețin abilități IT și sunt capabili să creeze exact soluții IT specifice pentru o companie.

Creșterea cererii de colaboratori externi pe piețele de muncă mai ieftine, în afara Uniunii Europene.

Dezvoltarea calculatoarelor „mai puternice”, cu capacitate mai mare. Se anticipează o creștere a cantității de date (Big Data), ceea ce va duce la o cerere de experți cu abilități analitice (Data Scientists, Data Managers, Chief Data Officers).

Concentrarea pe tehnologia cloud. Ca urmare, cererea de personal care va proiecta, crea și edita baze de date cloud va crește.

Automatizare. Investițiile tot mai mari în automatizare în toate industriile cresc nevoia de experți care să dezvolte programele și hardware-ul necesare.

Dezvoltarea sistemelor Internet of Things (IoT). Acest sistem necesită personal care va crea sisteme individuale, dar care va întreține și acele sisteme.

„Conexiune” ca rezultat al unui sistem inteligent. Sistemele smart permit conectarea mai ușoară a infrastructurii IT, ceea ce are ca rezultat creșterea oportunităților de criminalitate cibernetică. În acest sens, se anticipează o cerere crescută de experți în securitate cibernetică.

Ce joburi IT vor fi solicitate în viitor

Pe baza tendințelor actuale momentan în această sferă, este posibilă evidențierea mai multor profesii IT profitabile pentru care se anticipează o cerere mare în viitor:

IT Security Specialist; Software Engineer; Web Designer (UX/UI); Computer Systems Analyst; Network Administrator; Database Administrator; Data Scientist; Cloud Engineer; Product Manager; Digital Marketer.

Datorită dezvoltării sale, industria IT are o rată mare de angajare. Se estimează că experții IT vor fi la fel de căutați și în următorii 5-10 ani.