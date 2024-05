Metode rapide prin care reduci stresul la serviciu

Chiar dacă stresul la locul de muncă este normal și inevitabil, poate fi copleșitor, spune dr. Jessica Stern, CEO al Three Lemons și psiholog la NYU Langone Health, potrivit The New York Post., citat de Antena3 CNN.

Iată câteva metode pentru a scade tensiunea în situații de criză:

1. "Este important să luăm o pauză"

"Când suntem stresați, avem mai multe șanse să devenim defensivi și evitanți, așa că este important să luăm o pauză", afirmă Stern. "Chiar și câteva secunde de pauză pot fi de ajutor".

Este bine să ne verificăm starea din acel moment, ca să aflăm care este factorul stresant și ce ne deranjează de fapt. "Te poate orienta spre ceea ce trebuie să faci pentru a rezolva orice problemă ai în fața ta".

După ce ai luat o pauză ca să afli care sunt factorii ce ți-au produs acea stare de stres, este important să-ți pui următoarea întrebare: "Pot face ceva în acest sens chiar acum?", sfătuiește Stern.

"Ceea ce vreau să spun prin asta este că acest stres sau anxietate este productiv sau util? Mă poate conduce către o strategie de rezolvare a problemelor care va fi de ajutor? Sau mă încurcă?" mai spune psihologul.

Ea este de părere că frica de eșec sau perfecționismul pot să nu fie productive în acel moment. "Gândurile pline de anxietate ar putea doar să ne împiedice din a ne termina treaba. În aceste cazuri, respirația profundă și analiza de sine pot fi de mare ajutor".

2. Află ce este în controlul tău și ce nu

"În unele cazuri, stresul tău ar putea fi cauzat de ceva mai concret, să zicem, șeful tău îți cere un document important sau un termen limită pe care nu-l poți rata.

În aceste cazuri, întrebă-te: "Ce este de fapt în controlul meu față de ceea ce nu este în controlul meu?" mai spune psihologul.

"De exemplu, dacă ți-ai făcut treaba și acum te simți îngrijorat de ceea ce ar putea crede un client sau șeful nu este cu adevărat în controlul tău să le schimbi părerea. S-ar putea să renunți puțin la frica ta de 'Ce vor crede despre mine?' dacă ai făcut cu adevărat tot ce ai putut", ne sfătuiește Stern.

3. Vorbește despre ce te preocupă

Psihologul mai spune că, dacă te simți în mod constant stresat sau dacă serile tale sunt distruse pentru că te gândești la ziua următoare este timpul să vorbești. "Este posibil ca managerul tău să nu știe cum te simți și ar putea să te ajute să rezolvi problema", e de părere Stern.

"Nu trebuie neapărat să renunți imediat, pentru că uneori chiar există soluții ușoare sau rezonabile sau ajustări care pot fi făcute", mai explică psihologul.

Toate locurile de muncă sunt, fără îndoială, uneori stresante, și în funcție de domeniu sau de situația ta specifică este posibil să ai o toleranță mai mare la stres decât alții, explică Stern.

"Dacă ești asistent medical, corespondent de război sau bancher de investiții, limita ta de stres ar putea fi mai ridicată decât a persoanelor din alte profesii", scoate în evidență psihologul.

"Acestea fiind spuse, dacă descoperi că ești mai stresat în legătură cu jobul tău decât ceea ce crezi că obții din el, acesta este un semn că acest job, sau chiar această industrie, ar putea să nu fie potrivită pentru tine", explică Stern.

De asemenea, dacă te simți extrem de prost plătit sau nu ești conectat la misiunea companiei tale, ar putea fi timpul să faci o schimbare, este de părere psihologul.

Alte modalități prin care poți ține stresul sub control