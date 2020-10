Școală pentru experți în vinuri

După 20 de ani de carieră în domeniul viniviticol, unul dintre cei mai buni degustători din România a pus și bazele unei școli pentru viitorii specialiști. România este una dintre țările cu maxim potențial pe piața internațională a vinurilor, iar expertiza în acest domeniu ajută mai ales producătorii să cucerească noi segmente, la nivel mondial. În mare măsură, premiile internaționale ale vinurilor românești au la bază cunoștințele specialiștilor care au reușit să le promoveze calitățile deosebite, la nivel internațional. Astfel, o școală care să ducă mai departe aceste cunoștințe este bine-venită.

În țara noastră a fost destul de restrâns acest segment al cunoscătorilor în domeniul vinurilor, în ultima perioadă mizându-se mai mult pe latura spectaculoasă, a somelierilor. Cu toate acestea, absolvenții cursurilor dedicate acestei specializări au fost nevoiți să-și caute un loc de muncă în străinătate, pentru a practica activitatea pentru care s-au format profesional, pentru că în România nu s-a impus trendul sperat de somelieri. Cele mai multe restaurante din țara noastră nu au fost dispuse să angajeze somelieri, iar activitatea a fost plătită mai mult de organizatorii de evenimente, însă nu suficient, încât să absoarbă toți specialiștii. Cu toate acestea, sunt mai multe categorii de experți în vinuri, existând deosebiri între oenologi, somelieri și degustătorii de vinuri, chiar dacă baza cunoștințelor este aceeași.

Limbajul comun al cunoscătorilor

Cunoscătorii din acest domeniu spun că despre vinuri se vorbește, la nivel internațional, într-un limbaj comun. WSET - The Wine and Spirit Education Trust, cu peste 108.000 de acreditări în peste 70 de țări - este cea mai importantă certificare internațională în domeniu, fiind recunoscută la nivel global ca standard în cunoaștere a vinului și spirtoaselor. Cunoscută la nivel internațional ca un foarte bun degustător, Diana Pavelescu a înființat, anul acesta, o școală dedicată iubitorilor de vinuri, cu certificare WSET. „În calitatea mea de secretar al Asociației Degustătorilor Autorizați din România, am avut acces la vinurile care s-au produs în țara noastră, le-am văzut și degustat probabil pe toate. Eu am finalizat Nivelul IV WSET, practic cel mai complex dintre ele, și cred că prin aceste cursuri am reușit nu doar să cunosc mai bine această lume, ci să o fac într-un mod sistematizat, să vorbesc același limbaj cu oricine lucrează în domeniu, la nivel internațional”, explică Diana Pavelescu.

Educația de nivel internațional

Certificarea WSET înseamnă, pentru specialiști, sistematizarea informațiilor și a limbajului, într-un mod standardizat de a comunica, de a fi pe aceeași lungime de undă, pe același nivel cu ceilalți experți din domeniu. Nivelurile III și IV sunt adresate specialiștilor, dar I și II pot fi variante excelente de învățare pentru cei care efectiv vor să aprofundeze pasiunea lor pentru vin. „Pot spune că finalizarea calificărilor WSET nu mi-a hrănit doar setea de cunoaștere din pasiunea pentru vin, ci și nevoia profesională de realizare. Am obținut o licență pentru înființarea unei școli WSET în România, în București, în special, pentru că, deși mai sunt școli în alte regiuni ale țării, în Capitală se simțea lipsa prezenței unui astfel de centru de pregătire”, mai spune fondatoarea școlii de specialiști în vinuri. Aceste cursuri reprezintă o oportunitate pentru iubitorii de vin, pentru pasionații care vor să afle mai mult și să facă primii pași în această lume fascinantă. Este un stagiu de pregătire foarte bun și pentru producătorii de vinuri, mai ales pentru cei care vor să se dezvolte și să intre pe piețele externe.

Ce presupune fiecare nivel

La Nivelul 1, cursanții află care sunt soiurile de vin, cum se produce un vin, cum să îl deosebească, cum să îl păstreze, să îl servească, să facă pairing-uri de bază. Cei mai mulți consumatori se ghidează în funcție de recomandările ospătarilor sau după cunoștințele de bază, atunci când aleg un vin. Dar acestea se limitează, de obicei, la alb, roșu sau rosé. „Nivelul 1 îți permite să recunoști un vin de calitate, să îl alegi corect și să faci un pairing care intensifică atât aromele preparatelor, cât și pe cele ale vinului. WSET 1 îți îmbunătățește, practic, calitatea vieții. Nivelul 2 se adresează celor care vor să cunoască mai mult și să aprofundeze informațiile, fiindcă Nivelul 1 este basic, iar Nivelul 2 este ceva mai mult, presupune mai multe ore de învățat, presupune atenție. WSET 2 se adresează atât pasionaților, cât și celor care lucrează în domeniu, cu precădere în industria ospitalității - vânzătorilor de vin, celor care intră mereu în contact cu vinul”, explică Diana Pavelescu, fondatoarea școlii WSET de la București. Pentru cei care lucrează în acest domeniu, cursurile de nivel WSET 2 reprezintă „un must”, pentru că îi ajută să dezvolte abilități de descriere a vinului într-un limbaj universal, standardizat, și degustare profesionistă, îi poate ajuta să performeze într-un wine bar sau magazin specializat de vinuri, să prezinte corect un produs și să facă recomandări adecvate, indiferent de zona geografică în care se află.

Studii și examene serioase

Cei care vor să facă aceste cursuri trebuie să se gândească serios la timpul pe care îl vor aloca, pentru că examenul este foarte riguros, iar pentru a acumula cunoștințe este nevoie atât de participare la orele de predare, cât și de studiu invididual. „Degustarea presupune mult exercițiu și, cu cât deguști mai mult, cu atât știi mai mult și este de preferat să fii curios și să încerci cât mai multe vinuri, ceea ce îi și încurajez pe cursanți să facă”, explică fondatoarea. Școala începe în luna noiembrie, pentru prima serie de cursanți WSET.



WSET 2 reprezintă o certificare a expertizei celor care lucrează în industria vinului. În România au început să se rafineze gusturile, iar consumul de vin de calitate este în creștere.

Diana Pavelescu, fondatoarea școlii WEST