Accente românești la festivalul „Estul Culturii / Altă dimensiune” de la Białystok, Polonia

Festivalul „Estul Culturii / Altă Dimensiune” este cel mai important program artistic multidisciplinar din Białystok și atrage zeci de mii de persoane din regiune în fiecare an. Festivalul conectează artiști din orașele Poloniei răsăritene cu cei din alte țări ale Europei de Est și Caucazului, valorifică bogăția multiculturalismului și promovează dialogul și toleranța într-un oraș în care polonezi, ruși, bieloruși, tătari, ucraineni, lituanieni, evrei și germani trăiesc alături de secole.

România la Białystok: O călătorie prin imagine, sunet și poveste

Sub umbrela festivalului, publicul va avea ocazia să exploreze România dintr-o perspectivă inedită, printr-o suită de evenimente ce împletesc arta vizuală, muzica și cinematografia. Joi, 22 august, de la ora 17: 00 va avea loc vernisajul expoziției de fotografie „Via Transilvanica”, în Piața Kościuszki. Expoziția va rămâne deschisă publicului până pe 16 septembrie 2024, invitând trecătorii să descopere poveștile și peisajele unice ale României. Traseul Via Transilvanica este o carte de vizită care îmbină valoarea patrimonială cu promovarea turistică. Via Transilvanica a fost recompensată cu Premiul pentru Patrimoniul European la categoria „Implicare civică și conștientizare”, acordat de Comisia Europeană și Europa Nostra, și cu Premiul Alegerea Publicului. Expoziția cuprinde 21 de planșe de mari dimensiuni cu informații despre traseu, despre zonele etnografice pe care le traversează și elementele de patrimoniu construit și natural, dar și despre valorile pe care acest proiect dorește să le transmită, punând accent pe dezvoltarea unui turism sustenabil, în legătură cu istoria și poveștile locului, și pe implicarea civică. Traseul Via Transilvanica a mai fost prezentat de ICR Varșovia în alte șapte orașe poloneze: Cracovia, Poznań, Katowice, Wieliczka, Rypin, Sokołów-Podlaski și Varșovia.

În cadrul proiectului „Via Transilvanica”, joi, 22 august, de la ora 17:30 Ewa Chwałko va prezenta publicului experiența sa despre traseul Via Transilvanica, la Galeria Slendziński din piața Kościuszki, cu ilustrații noi, informații practice și culturale despre traseu. Ewa Chwałko este a doua femeie din lume care a parcurs singură întregul arc carpatic. Ea a rezumat experiența sa în cartea „Łuk Karpat. 84 dni samotnej wędrówki” (2022), documentând cu fotografii, impresii, informații pentru turiști, cu hărți detaliate și actualizate ale traseului, care, într-o mare parte se desfășoră pe teritoriul României. Ewa Chwałko este doctor în științe umaniste, autoare a peste 200 de articole și directoarea Editurii Universității de Ștințe Naturale din Wrocław.

Vineri, 23 august 2024, de la ora 17:00, Clubul Fama din Białystok va găzdui un eveniment cultural de excepție: vernisajul expoziției de fotografie „Dadestar Chaveste. Din tată în fiu”, urmat de o discuție cu autorul Iulian Ignat. Expoziția cuprinde instantanee realizate de Iulian Ignat între anii 1999 și 2024. Ele urmăresc lăutarii - muzicanți romi în diverse contexte, pe scene ale unor mari festivaluri, la repetiții, pe drum sau acasă. Unii dintre acești muzicanți au avut parte de o carieră internațională de mare succes, concertând în întreaga lume ca artiști de marcă din sfera world music sau jazz: Taraf de Haidouks, Fanfara Ciocârlia, Taraf de Caliu, Florin Niculescu.

Sâmbătă, 24 august 2024, începând cu ora 18.00, va avea loc proiecția filmului „Libertate” (r. Tudor Giurgiu, 2023), la Cinema Forum, cu o prezentare făcută de criticul de film Miłosz Stelmach. Inspirat din fapte reale, filmul spune o poveste întâmplată la Sibiu, la Revoluția din 1989. În timpul protestelor din decembrie, o unitate de miliție devine ținta unui asalt violent care degenerează într-o confruntare între soldați, milițieni, securiști și civili.

În cadrul Festivalului, Oana Cătălina Chițu & Band vor susține un concert de excepție duminică, 25 august, de la ora 19:30, la Clubul Fama. Cântăreața Oana Cătălina Chițu interpretează și reinterpretează tradițiile muzicale din Balcani, pentru a le aduce mai aproape de publicul din întreaga lume. Vocea sa caldă și puternică stăpânește atât sonoritățile exuberante ale muzicii de petrecere a romilor, cât și vechile cântece de dragoste românești. La Białystok, Oana Cătălina Chițu & Band vor interpreta, într-o cheie contemporană, cântece din repertoriul Mariei Tănase (1913-1963), cântăreața care, în prima jumătate a secolului al XX-lea, a dat strălucire muzicii tradiționale românești. Oana Chițu a remodelat cele mai frumoase cântece românești, prin aranjamente originale cu note de jazz, le-a reinterpretat împreună cu muzicieni proveniți din diverse țări din Estul Europei, fiecare cu propria sensibilitate și moștenire culturală. Oana Cǎtǎlina Chițu & Band: Oana Chițu (voce), Dejan Jovanovic (acordeon), Anton Slavici (vioară) și Sergiu Diaconu (cobză).

Prin aceste evenimente, ICR Varșovia pune în valoare diversitatea naturală, etnică și culturală a României și prezintă publicului polonez, în contextul de vizibilitate oferit de Sezonul România-Polonia 2024-2025, artiști români și opere care valorifică cultura tradițională în cheie contemporană, în acord cu specificul festivalului „Estul Culturii/ Altă dimensiune”.