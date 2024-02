„All Around the Gate” și „Noima Señales de Vida” - Două proiecte de artă vizuală prezentate în Mexic în februarie

Proiectul de artă vizuală este conceput sub forma unei expoziții de grup intitulate „All Around the Gate” și reunește cinci artiști cu practici artistice distincte: Mircea Modreanu, Ioana Aron, Sebastian Iacob, Sergiu Chihaia și Adriana Florea Baloiu. Expoziția este curatoriată de Calina Coman și va prezenta lucrări recente ale artiștilor ce vor fi completate de o acțiune colectivă: reprezentarea simbolului porții în arta populară românească.

Grupul NOIMA este prezent cu o nouă expoziție în Mexic, în perioada 2 februarie – 8 martie, la Museo Internacional del Barroco din orașul Puebla, important centru cultural, academic și economic mexican, cu sprijinul Ambasadei României în Mexic, al Consulatului Onorific al Statelor Unite Mexicane la Cluj-Napoca, al Guvernului statului Puebla și al rețelei muzeale „Museos Puebla”.

„«Noima Señales de Vida» readuce în atenție viziunea artistică a anilor de început ai grupului, adică spiritul picturii de observație (redescoperit și reevaluat de generațiile anterioare prin grupări precum Sigma, Prolog, Școala de la Poiana Mărului și alții). Chiar dacă în timp natura și locul specific au devenit și puncte de plecare ale altor modalități de expresie sau reflecție vizuale, dialogul cu un context anume, cu lumina și viața din jur, întemeiat pe experiența picturii în plein air, rămâne pentru «Noima» o importantă sursă și un subiect în sine”, declară reprezentanți ai grupului „Noima”. La deschiderea expoziției au fost prezenți Andrei Rosetti și Dan Gherman, doi dintre membrii fondatori ai grupării, E.S. dl. Marius-Gabriel Lazurca, ambasadorul României în Mexic și gazdele: Anel Nochebuena, directoarea Muzeului și Enrique Glockner, Secretarul pentru Cultură al Guvernului Puebla.

Aceste două prezențe românești în Mexic din perioada februarie-martie 2024 le succed celor desfășurate în anul 2023 cu sprijinul ICR și al Ambasadei României în Statele Unite Mexicane: turneul scriitorului Dinu Flămând în Tabasco, Puebla, Ciudad de Mexico, Calapa și Veracruz, prezentarea spectacolului BLOT al Colectivului Tangaj la FIDCDMX - The International Contemporary Dance Festival of Mexico City, prezentarea cărții „Nadia și Securitatea/Nadia Comaneci y la Policía Secreta. Historias de la Guerra Fría” de Stejărel Olaru la Universitatea El Claustro din Ciudad de Mexico, participarea artiștilor Cosmin Frunteş, Dan Gherman, Andrei Rosetti și Sorin Scurtulescu (Grupul Noima) cu proiectul de artă murală colectivă „Privirea“ la Mural Internacional de Arte Urbano din Ciudad de Mexico și participarea României cu numeroși scriitori la Târgul Internațional de Carte de la Guadalajara.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹