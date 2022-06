„Best Friends” de la 100 la 6.000 de euro și de la vintage la contemporan

Evenimentul „Best Friends” surprinde evoluția designului de bijuterie, având în vedere varietatea stilurilor și perioadelor în care bijuteriile au fost create, dar reprezintă și o ocazie specială pentru pasionatele aflate în căutarea unor accesorii unice să își completeze colecția cu piese care nu sunt disponibile în magazinele tradiționale.

Damiani, Fabergé sau Tiffany sunt doar câteva dintre atelierele de renume în cadrul cărora au fost create bijuteriile de poveste din cadrul licitației din 21 iunie: inele decorate cu briliante, brățări ornate cu diamante sau coliere de perle. Cea mai accesibilă bijuterie a licitației este inelul din argint aurit, decorat cu tanzanite, care are prețul de pornire de doar 100 de euro, iar cea mai valoroasă piesă a evenimentului „Best Friends” este inelul din aur, decorat cu smarald în anturaj de diamante, care are prețul de pornire de 6.000 de euro.

La capitolul bijuterii aristocratice se remarcă brățara vintage din aur și argint, decorată cu diamante. Piesa a fost lucrată acum un secol într-un atelier românesc și are un preț de pornire de 1.500 de euro. Capitolul bijuteriilor vintage este culminat de setul Igor Carl Fabergé pentru Franklin Mint, însoțit de proveniență nobiliară. Setul din aur este format din colier, brățară pereche de cercei și inel și are un preț de pornire de 4.000 de euro.

Colecția de bijuterii propune și o selecție impresionantă de bijuterii contemporane. Atrage atenția colierul din aur alb, decorat cu diamante și topaze, care are prețul de pornire de 4.000 de euro. Într-un atelier francez a fost creată perechea de cercei Korloff din aur alb, decorată cu fluturi de diamante, care are prețul de pornire de 1.500 de euro. Tot pentru prețul de pornire de 1.500 de euro sunt scoase la licitație și inelele, care astăzi sunt la mare căutare, din aur alb ornate cu diamante.

Colecția de 237 de bijuterii poate fi admirată la Palatul Cesianu-Racoviță, de luni până duminică, în intervalul orar 10:00-20:00. Bijuteriile pot fi probate în cadrul sediului Artmark, str. C.A. Rosetti, în prezența unui reprezentant al Casei de Licitații.