A ÎNCEPUT PRIMUL SEZON CULTURAL DE LA CASA LA MIȚA BICICLISTA STABILIMENT CREATIV

Casa La Mița Biciclista Stabiliment Creativ (LMBSC) îmbogățește viața Bucureștiului cu un proiect inovator inițiat de ARCEN, pentru a crea un spațiu de siguranță cultural și social, menit să contribuie la reclădirea stimei de sine a orașului, bucureștean cu bucureștean și comunitate cu comunitate, prin intervenții pe trei paliere: cultură, ospitalitate și civism.

„Ne frământă și pe noi, ca pe mulți alții, felul în care Bucureștiul se degradează. De aici întrebarea: < Cum mai putem reclădi stima de sine a Bucureștiului? >. Răspunsul ARCEN a fost să creăm prin Casa La Mița Biciclista Stabiliment Creativ un model diferit în care să trăim și să definim calitatea viețuirii urbane, prin cultură, ospitalitate și vibrație a Cetății. Ne propunem să acționăm de la nivel individual, atât din interiorul unei case de patrimoniu, transformată într-un proiect cultural original și complex, cât și din interiorul fiecărui om care ne trece pragul, către întreg, la nivel de comunitate și oraș. O vom face prin concepte și proiecte noi, prin idei îndrăznețe și dezbateri transformatoare, servicii și interacțiuni interumane bazate pe respect și încredere reciprocă. Credem că în acest fel putem și noi, bucureștenii, să trăim o viață de calitate, în stimă de sine și respect pentru celălalt”, a declarat Edmond Niculușcă, președinte ARCEN.

„Ne-am organizat intervenția pe trei paliere. Pe parte de cultură, Casa La Mița Biciclista Stabiliment Creativ va oferi expoziții, evenimente, spații de întâlnire și un cinema cu un program și servicii complet diferite de ce este acum pe piață. Pe parte de ospitalitate, vom avea o braserie, un bar și servicii de catering pentru evenimentele pe care le vom găzdui. Pe parte de implicare în cetate, vom derula proiecte care susțin dezvoltarea orașului, vom genera experiențe transformatoare, așa cum a făcut ARCEN de la bun început, și vom căuta să catalizăm energiile comunității și ale orașului, pentru a ajunge să împărtășim satisfacția de trăi în acest oraș cu stimă de sine”, a explicat Alberto Groșescu, vicepreședinte ARCEN.

Activitatea de la Casa La Mița Biciclista Stabiliment Creativ este programată să înceapă în acest nou concept, pe parcursul anului 2023, în mai multe etape. Primul sezon cultural începe pentru publicul larg de joi, 18 mai, cu expoziția „Frumusețea unui Oraș” de la Pavillon de l’Arsenal, Paris, cu un concert de jazz-swing cu Nicolle Rochelle 5tet, precum și cu o intervenție semnată de artistul Dan Perjovschi pe vitrinele viitoarei braserii, care poate fi admirată din spațiul public până în septembrie.

Accesul publicului la expoziție și la evenimentele conexe acesteia (conferințe, expo-party-uri, concerte și recitaluri, reprezentații artistice) se va face pe bază de bilete.

Braseria se va deschide în septembrie, iar cinematograful este programat să înceapă activitatea în ultimul trimestru al anului. O librărie specializată în carte dedicată orașului și vieții urbane a fost deschisă la parterul Casei.

DESCHIDEREA PRIMULUI SEZON CULTURAL LMBSC: O DISCUȚIE DESPRE BUCUREȘTI

Primul Sezon Cultural LMBSC a fost inaugurat oficial pe 17 mai, în salonul de evenimente al Casei, cu o dezbatere în jurul temei centrale a proiectului – „Cum putem reclădi stima de sine a Bucureștiului?” – la care au participat Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE; Marion Waller, Directoarea Pavillon de l’Arsenal; Ștefan Bâlici, președintele Ordinului Arhitecților România; Eliza Yokina, arhitectă; Dan Perjovschi, artist; Edmond Niculușcă, președinte ARCEN; Alberto Groșescu, vicepreședinte ARCEN.

Prezentăm câteva selecții din dezbatere:

Edmond Niculușcă: „LMBSC este, de fapt, concretizarea muncii pe care ARCEN a făcut-o în ultimii 15 ani și un pariu care demonstrează cum o casă istorică, de patrimoniu, poate fi readusă la viață, genera locuri de muncă, deveni sustenabilă și, în esență, poate schimba ritmurile vieții culturale și sociale ale orașului. Prin Casa LMBSC am transformat un discurs inițiat de ARCEN într-un proiect cultural curajos, într-un proiect-manifest”.

Luca Niculescu: „În această casă mă simt ca la Paris. Este atât de bine refăcută, de frumos restaurată, încât ar putea face parte fără probleme din arondismentul 16. Regăsesc în LMBSC ambele mele iubiri – Parisul și Bucureștiul, cu ceea ce se credea că nu se va schimba niciodată la ele și cu ceea ce rămâne mereu la fel. Orașele lumii se transformă. Parisul se transformă – chiar dacă cu rezistență și “scandal”, deci se poate transforma și Bucureștiul, păstrând însă intactă dragostea locuitorilor pentru cartierele lor, pentru băcanul din colț, pentru casele care le dau ritmul vieții”.

Marion Waler: „Sunt foarte emoționată să revăd această expoziție cunoscută mie, care a plecat de la Paris și a călătorit departe, într-o casă atât de frumoasă încât poți crede liniștit că ești la Paris. Expoziția “Frumusețea unui Oraș” propune o dezbatere în jurul ideii de frumusețe, de transformare a orașului, fără intenția de a stabili ce e urât și ce e frumos, ci aducând în actualitate și dialog noile forme de arhitectură urbană și a spațiului public. Avem nevoie să aducem împreună în transformare, în echilibru, termeni ca “patrimoniu” și “modernitate”, iar Casa LMBSC face perfect acest exercițiu.”

Ștefan Bâlici: „Casa LMBSC demonstrează capacitatea patrimoniului cultural de a răspunde nevoilor noastre culturale, sociale, precum și întrebărilor < Ce avem nevoie să construim? Cum păstrăm frumosul în viața noastră? > Trăim într-un mediu în care suntem agresați permanent de urât, în timp ce frumosul - care ne influențează decisiv viața – are nevoie să fie salvat, prezervat, prin succesul în a aduce împreună arta cu capacitatea de a face. Așa cum susține inițiativa creativă și interdisciplinară lansată de Comisia Europeană, New European Bauhaus, este nevoie să ajungem de la deziderate la fapte și să schimbăm atitudinea față de oraș și urbanism, prin frumusețe, durabilitate și comunitate/împreună. Inițiativa Comisiei Europene se traduce prin finanțare, premii pentru proiecte reușite și educare”.

Eliza Yokina „Ca arhitect, consider că este important să ne îndepărtăm puțin de interior și de intervenție, să facem un zoom in/zoom out în orice etapă a lucrării noastre, și să privim clădirile, viața lor în timp, de-a lungul vremurilor, raportându-ne intervenția pe care o facem la efectele pe care le produce atât asupra clădirilor, cât și a celor ce le locuiesc, dându-le viață. În cazul barului și al braseriei LMBSC pe care le amenajez, nu a existat o încărcare de istorie, deci am avut libertatea și privilegiul de a putea reconstrui o poveste într-o manieră nouă, modernă. Am păstrat în spiritul braseriei o expresie a personalității Mariei Mănescu (Mița Biciclista), recreând în pardoseală, prin intarsii în marmură, imaginea bătăii cu flori de la Nisa pe care a câștigat-o, devenind celebră”.

Dan Perjovschi „Mă asociez cu drag cu orice întreprindere culturală care conține în conceptul ei ideea de activism. Și îmi face mare plăcere să particip la acest exercițiu de aprofundare, de cunoaștere a acestui oraș alcătuit din mii de orașe, care nu e tocmai un bal, ci e mai mult o < cafteală >, care cere de la tine o implicare totală, inclusiv fizică”.

Alberto Groșescu „Vrem să intersectăm componenta culturală, pentru care suntem cunoscuți, cu elemente noi de seducție, experimentale, care să apropie oamenii într-o altă formă. Avem privilegiul de a primi continuu o energie extraordinară de la publicul nostru, ceea ce ne-a dat curajul de a pune împreună într-un fel unic componentele emoționale cu calcule financiare în Casa LMBSC, care propune o experiență completă, pe o rețetă originală, marca ARCEN”.

PRIMUL SEZON CULTURAL SE DESFĂȘOARĂ ÎNTRE 17 MAI ȘI 2 IULIE 2023

Cele două proiecte culturale centrale ale sezonului sunt expoziția „Frumusețea unui Oraș” și intervenția semnată de artistul Dan Perjovschi pe vitrinele viitoarei braserii.

Expoziția „Frumusețea unui oraș”, care poate fi vizitată până pe 2 iulie 2023, este rezultatul unui proces de cercetare și de consultare publică, desfășurat la inițiativa Consiliului Municipal al Parisului, timp de doi ani, pentru a explora noțiunea de frumusețe în arhitectură și planificare urbană. Este împărțită în șapte unități tematice: situl (pentru Paris: Sena); morfologia ca echilibru între compoziția urbană și patrimoniul popular, între vechiul și noul Paris; peisajul pietonului care marchează viața noastră de zi cu zi, de la trotuare la piețe, de la străzi la spații comune; arhitecturile, scările lor în funcție de legislațiile succesive; expresia externalităților, toate acele servicii pe care nu vrem să le vedem, dar care fac viața urbană posibilă; locul celor vii, care trebuie redefinit în lumina crizei de mediu; ospitalitatea, care exprimă capacitatea orașului de a primi și de a proteja, dar și de a permite fiecăruia să se recunoască.

Bucureștenii vor putea descoperi expoziția integrată în diferitele spații recent reamenajate ale Casei La Mița Biciclista, experimentând astfel multiplele posibilități pe care aceasta le oferă - spații istorice, cu vechile saloane ale Miței, spații intime, și spații moderne. Fiecare spațiu va rezona cu unul dintre conținuturile expoziției - patrimoniu, experiment, geografie intimă.

Pavillon de l'Arsenal este cel mai important centru de arhitectură și planificare urbană din Europa. În fiecare an, organizează 20 de expoziții, însoțite de 70 de conferințe, pentru a aduce planificarea urbană la îndemâna tuturor.

Legătura cu Bucureștiul

Expoziția pune în perspectivă noțiunea de frumusețe, scoțând-o dintr-o definiție fatalistă sau fixă și readucând-o în contextul politicilor urbane. Deși se concentrează asupra Parisului, expoziția poate servi ca punct de plecare pentru a pune în perspectivă evoluția Bucureștiului și pentru a pune în discuție forma sa actuală, precum și statutul locuitorilor săi, în ceea ce privește calitatea vieții lor.

Frumusețea unui oraș depășește simpla dimensiune estetică. Este limbajul comun al creării orașelor. Ambiția acestui eveniment colectiv este de a explora ceea ce o caracterizează și de a o dezbate, invitându-i pe toți să participe la transformarea sa. Și atunci, suntem convinși că frumusețea Bucureștiul e posibilă. Este suma detaliilor care îl compun. Reconstruirea memoriei Bucureștiului și protejarea ei e despre această frumusețe a vieților noastre în orașul în care locuim. Expoziția despre București a fost realizată cu sprijinul mai multor artiști: Roman Tolici, Nicolae Comănescu, Zoltan Bela, Mugur Grosu, Dumitru Gorzo, Irina Neacșu și fotografi: Alex Gâlmeanu, Andrei Bîrsan, Andrei Pandele, Ștefan Tuchilă, Ana Vasile, Cristian Malide și Alberto Groșescu.

Desene de Dan Perjovschi la deschiderea primului sezon cultural LMBSC

Proiectul semnat de Dan Perjovschi a avut ca scop transformarea vitrinelor viitoarei braserii într-un spațiu de dialog între public – cetățenii care trec prin vecinătatea Casei – și privat – spațiul din interiorul Casei. Desenele vor putea fi admirate până în luna septembrie, când va fi deschisă braseria. Ele sunt o invitație la dialog și la reflecție cu privire la viața orașului și la misiunea pe care și-a asumat-o Casa La Mița Biciclista Stabiliment Creativ. Demersul face parte dintr-o viziune mai amplă a ARCEN referitoare la rolul pe care amenajarea vitrinelor îl poate avea în transformarea orașului într-un spațiu mai prietenos cu oamenii și cu comunitatea.

Vizitarea LMBSC și a expoziției:

Vizitarea expoziției și, implicit, a Casei La Mița Biciclista Stabiliment Creativ, va fi posibilă în fiecare săptămână, de joi până duminică, potrivit programului de mai jos:

Joi 18 mai – Deschiderea pentru public a sezonului cultural cu vizitarea expoziției „Frumusețea unui oraș” și concert Nicolle Rochelle 5tet: 19.30 – 22.00

În celelalte zile, în perioada 19 mai - 2 iulie 2023:

Joi: 16.00-22.00

Vineri: 16.00-24.00

Sâmbătă: 12.00-22.00

Duminică: 12.00-22.00

O viață ca în filme: cine a fost Mița Biciclista

Mița Biciclista, pe numele ei real Maria Mihăescu, s-a născut în anul 1885 la Dițești, Prahova. Fiica a unei spălătorese care lucra la un instalator neamț, tânăra de vreo 14-15 ani a fost remarcată și luată cu voia ei în începerea „carierei de curtezană”. Ieșea pe străzi de bunăvoie și își alegea singură clienții, care, de obicei erau persoane cunoscute sau cu mulți bani.

Se spune că a fost curtată de bărbați celebri precum Nicolae Grigorescu, Octavian Goga și chiar de Regele Ferdinand despre care se vorbea că i-ar fi făcut casa care se află și astăzi în apropiere de Piața Amzei din București, și care îi poartă numele.

A devenit cunoscută drept Mița Biciclista prin anul 1898, când a fost văzută de ziaristul George Ranetti plimbându-se cu bicicleta pe Calea Victoriei. Se spunea că acesta era îndrăgostit de ea, dar pentru că îl respingea acesta a poreclit-o „Mița Biciclista”.

Curtezana celebră a dus o viață extravagantă și fără lipsuri până la sfârșitul vieţii. Mița este descrisă de Alexandru Predescu în „Vremuri vechi bucureștene ”:

„Când apărea pe Calea Victoriei, aristocrații de la Capșa, burghezii de la Otetelesanu și boemii de la Kubler abandonau politica și svartul ca sa admire superbul exemplar ciclist. Bicicleta cu ghidon de argint era a unei suple și elegante fiice a Evei, cu zulufi negri, cu pantaloni de catifea mov strânși pe picior, cu bluza corai din care fluturau mâneci înflorate, cu ghete înalte și cu o caschetă de mătase albă înfășurate în voal alb”.

Mița ajunsese o femeie avută pentru acea vreme. Deținea o trăsură, o mașină coupe și servitori din Polonia. Mânca numai la Athenee Palace și mergea la cel mai scump coafor de pe Calea Victoriei. A trăit o perioadă la Paris, iar când s-a întors în țară a continuat să cocheteze cu acel stil de viață și le vorbea tuturor în franceză.

