Cea de-a șaptea ediție a Bucharest Photofest, între 1 – 9 octombrie la București

Bucharest Photofest, ajuns la cea de-a șaptea ediție în 2022, este un festival-platformă care și-a asumat misiunea de a intermedia accesul publicului larg la unele dintre cele mai importante, actuale și relevante repere din fotografia autohtonă și internațională.

Ediția de anul acesta a Bucharest Photofest se desfășoară în perioada 1 - 9 octombrie în mai multe spații din București și reunește în cele 9 zile aproximativ 30 de evenimente grupate într-o temă – Trust / Încredere: expoziții, proiecții de film, showcases, discuții și dezbateri, ateliere practice, proiecții și instalații video, dar și concerte live. Toate evenimentele din program sunt cu intrare liberă pentru public, iar participarea la ateliere se realizează pe bază de înscriere.

Ediția de anul acesta pune accentul pe multă interacțiune, exemple în acest sens sunt atelierele practice despre fotografie, dar și despre videografie, plimbările în oraș pentru fotografie urbană și, mai ales, în prima zi de festival un eveniment special are loc la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București intitulat „Perspective și imagini în medium format și large format” și susținut de profesori ai universității de la secția fotografie. Suntem alături și de copiii refugiați din Ucraina, iar alături de Salvații Copiii România avem incluse în program evenimente dedicate acestora.

La această ediție de festival unul dintre invitații de marcă este artistul Sigurður Ólafur Sigurðsson (Islanda) care va susține o prezentare despre activitatea sa de fotojurnalist și bogata sa experiență în zona fotografiei documentare.

Printre evenimentele din agenda acestui an se mai numără atât expozițiile de neratat The land of the sea - Irene Barlian (Indonezia), Rewired - Felicia Simion (România), Dispatches from Malawi - Danilo Arenas (Japonia), Greece’s Dirty Secret - Anna Pantelia (Grecia), Emotions - Rareș Beșliu (România), cât și prezentările și poveștile semnate de Radu Diaconescu, Adrian și Roxana Cârmaciu sau cele ale lui Alin Anghelovici.

O prelegere de maximă importanță este susținută de specialiștii, curatorii și fotografii italieni Alessandra Capodacqua, Donata Pizzi, Steve Bisson cu titlul Empowering the Female Gaze.

Italian Women Photographers from the Collezione Donata Pizzi, 1965-2022.

„Anul acesta, festivalul internațional de fotografie al capitalei s-a aflat într-o situație inedită. Reprogramând pentru mai 2022 o ediție ce trebuia să aibă loc anul trecut și organizând în paralel ediția curentă, am fost determinați să menținem toate planurile și să privim cu încredere spre viitor. Acesta este și cuvântul cheie al ediției din acest an: încredere. Un nou început, o aspirație la mai bine pentru noi toți, dar în egală măsură și curaj.

Conceptul proiectului nostru este de a grupa cea mai mare parte a evenimentelor din program într-o temă, iar subiectele alese, poveștile și experiențele artiștilor invitați autentifică demersul nostru. Expozițiile, de exemplu, pot fi un semnal de alarmă, iar prelegerile și prezentările pot fi motiv de încurajare, de inspirație. Vă invităm pe toți să faceți parte dintr-o nouă experiență vizuală, intensă și captivantă la Bucharest Photofest.”, a declarat Ionuț Trandafirescu, directorul și fondatorul Bucharest Photofest.

Bucharest Photofest își propune să fie cel mai important festival de fotografie din România, ce transformă fotografia într-un instrument de educație vizuală și şi-a asumat misiunea de a intermedia accesul publicului larg la unele dintre cele mai importante, actuale şi relevante repere din fotografia autohtonă şi internaţională. Dincolo de faptul că este un proiect cultural prezentat într-un concept coerent articulat, fotografia devine în contextul Bucharest Photofest şi pretext pentru dezbaterea unor teme importante ale actualităţii socio-politice şi cultural-umane, astfel, fotografia devenind un instrument de educaţie vizuală.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹