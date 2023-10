Cei mai buni creatori de design contemporan în piele din România vin la Târgul MATERIA, în weekend-ul 4-5 noiembrie

MATERIA, unicul târg din România dedicat obiectelor de design contemporan din piele, își va deschide porțile în weekend-ul 4 și 5 noiembrie, în ambianța elegantă a Ghica HOUSE din București, de la Universitate. Pasionații de genți, pantofi, haine, accesorii și chiar bijuterii din piele vor putea să admire și să cumpere creații originale semnate de cei mai talentați designeri români, care au transformat meșteșugul prelucrării acestui material versatil într-o adevărată artă.

În această formulă-eveniment se vor întâlni cu publicul circa 40 de designeri din toată țara, printre care nume consacrate ale creației din piele precum Atribut, Koja Concept, Atelier Andreea Lupu, Goana, Snob, Artefact Room / Ana Marchetanu, Lucienne, Atelier Tagli, Atelier437, braEscu, Giol Florentina, Zea, Laura Olaru, Sebastian Roncea, VOL, Lyria, Millisimo, Sacochero, Teluric/Munteanu Theona Ioana sau Unudoitrei.

Târgul, aflat la a 6-a ediție, este inițiativa artistului vizual Dan Pierșinaru, cunoscut ca fondator al platformei și târgului de bijuterie contemporană Autor. Potrivit acestuia, selecția designerilor care vor fi prezenți la MATERIA a avut ca principal criteriu ”ADN-ul, design-ul propriu și autentic”.

„Prin acest târg mi-am propus să creez o platformă de promovare a designerilor cu idei și concepte deosebite, care au ales pielea – acest material foarte versatil - ca mod de exprimare a talentului lor. Dintotdeauna am fost fascinat de știința de a confecționa cu mâinile niște produse de o asemenea calitate și mi-aș dori acest lucru să fie apreciat și recunoscut la adevărata valoare. România are creatori în pielărie excepționali, care merită să devină cât mai vizibili. Evenimentele noastre sunt gândite pentru a promova antreprenorii din domeniu, dar și pentru a-i încuraja pe tinerii creatori să aleagă calea antreprenoriatului și să-și transforme talentul într-un business.Puteți vedea acum o bună parte dintre ei sub același acoperiș în această toamnă, la Târgul MATERIA”, spune Dan Pierșinaru.

Printre expozanții cu tradiție ai târgului MATERIA se numără Florina Sirman, fondatoarea brandului Atribut și una dintre cele mai cunoscute creatoare de genți „cu semnătură” din România, ale cărei produse de design au fost premiate la importante evenimente de profil internaționale. Ea a creat special o nouă linie de genți pentru a fi prezentată în premieră la târgul MATERIA.

„MATERIA este mai mult decât un eveniment, este o comunitate! O comunitate care ne-a primit cu brațele deschise de la prima participare. Accesul la o platformă dedicată acestei industrii, cu oameni cu care poți împărtăși din experiențele tale, atât creative cât și legate de business, aduce valoare adăugată. Mă bucur ca tradiția MATERIA continuă, pentru că ea a devenit un catalizator în procesul nostru de creație. Am creat o nouă linie de genți special pentru această ediție și abia aștept să o prezentăm. Feedback-ul primit în cadrul acestui eveniment este un barometru important pentru noi ca si brand, de fiecare dată”, spune Florina Sirman, designer și fondatoare a brand-ului Atribut.

