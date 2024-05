Curatori din Franța, Marea Britanie, SUA și Japonia, la conferința „Brâncuși Perspective“, organizată de ICR la Centre Pompidou

Vor lua cuvântul: Ariane Coulondre, curatoarea retrospectivei „Brancusi” de la Centre Pompidou (deschisă în perioada 27 martie – 1 iulie 2024); Matthew Gale, conferențiar în cadrul sezonului de cercetare „Brâncuși and Britain” derulat de Henry Moore Foundation în Marea Britanie (mai – iunie 2024), co-curator al expoziției „Constantin Brâncuși: The Essence of Things” de la Tate Modern din Londra (2004); Paulina Pobocha, curatoarea colecției internaționale din cadrul MoMA, New York, și curatoare a expoziției „Constantin Brâncuși Sculpture”, de la MoMA, New York (2018-2019) și Hideaki Shimamoto, co-curator al expoziței „Brancusi – Carving the Essence” de la Muzeul Artizon din Tokyo (deschisă în perioada 30 martie – 7 iulie 2024). Discuția va avea loc în limba engleză și va fi moderată de istoricul și criticul de artă Cosmin Năsui. Programat ca eveniment conex al retrospectivei Brâncuși inaugurate la finalul lunii martie la Centre Pompidou, evenimentul realizat la inițiativa ICR aduce laolaltă experți internaționali de pe mai multe continente, care au acceptat invitația de a discuta despre modul în care opera sculptorului Constantin Brâncuși (1876-1957) a influențat arta modernă.

În încheierea conferinței, va avea loc un scurt recital susținut de violonistul Valentin Șerban și de violoncelistul Ștefan Cazacu. Programul muzical cuprinde compoziții de George Enescu – Serenade en sourdine for violin and cello, Dan Dediu – Falduri și Diana Rotaru – Clouds for violin and cello, momentul muzical fiind precedat de o scurtă prezentare susținută de acad. Mircea Dumitru, vicepreședintele Academiei Române.

La finalul evenimentului va avea loc un tur ghidat al expoziției „Brancusi”, ce reunește sute de sculpturi, fotografii, desene, filme, documente de arhivă, precum și elemente de mobilier din atelierul parizian al artistului, realizată cu sprijinul mai multor muzee internaționale care dețin lucrări brâncușiene, precum Tate Modern, MoMA, Guggenheim Museum, Philadelphia Museum of Art, The Art Institute of Chicago, Dallas Museum of Art, Muzeul Național de Artă al României (MNAR), Muzeul de Artă din Craiova etc.

