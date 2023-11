Expoziția ‘Adina Pintilie. Tu ești un alt eu. Eine Kathedrale des Körpers’ în premieră în Germania la  Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Expoziția poate fi vizitată de public până pe 14 ianuarie 2024. La finalul expoziției, în seara zilei de 11 ianuarie, noua lucrare ‘Waffenstillstand’ va fi activată printr-un performance cinematografic live, în care protagoniștii, împreună cu Pintilie și echipa sa, vor invita publicul din Stuttgart să asiste și să devină participanți la procesul lor de filmare, - numit de artistă ‘incubare emoțională’ - explorând modul în care timpul și memoria, istoria personală și cea colectivă sunt întipărite în corpurile noastre și influențează modul în care trăim experiența intimității. Prin punerea (și repunerea) în scenă de amintiri și dorințe, prin împărtășirea de ritualuri și gesturi afective, procesul acesta face posibil ceea ce artista numește un spațiu-timp al ‘oglindirii’, între tranziență și transcendență, în care corpurile se descoperă reciproc, iar privirile se întorc către propria interioritate.

Expoziția solo a artistei de la Stuttgart vine în continuarea unei serii de prezentări ale proiectului pe plan internațional, în varii contexte și dimensiuni, după expunerea acestuia la Muzeul de Artă Contemporană Migros din Zurich și a extensiei sale VR, în cadrul Centrului de Artă Contemporană Kunsthal NORD din Danemarca. Dimensiunea VR a proiectului a fost creată de artistă în colaborare cu colectivul de designeri Augmented Space Agency, în parteneriat cu CINETIC Centrul Internațional de Cercetare și Educație în Tehnologii Inovativ Creative al UNATC Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică București.

‘Adina Pintilie. You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers’ face parte dintr-o serie de expoziții concepute de WKV Württembergischer Kunstverein Stuttgart, dedicată abordărilor intersecționale feministe și queer în artă, film, activism și cercetare, începând din 2007, cu artiste precum Anna Oppermann, Ines Doujak, Imogen Stidworthy, Lorenza Böttner, Carrie Mae Weems, Trinh T. Minh-ha, Delphine Seyrig și acum Adina Pintilie.

Expoziția ‘You Are Another Me. Eine Kathedrale des Körpers’ marchează cea mai recentă etapă a proiectului de cercetare artistică multi-platformă asupra intimității și corporalității inițiat de Adina Pintilie, în colaborare cu o echipă reunită din mai multe țări europene, celebrând astfel schimburile inter-culturale și colaborarea dincolo de granițele naționale. Prin diferitele limbaje și plaforme artistice ale instalației, cinema-ului, sculpturii, și performance-ului, - cercetarea sa transdisciplinară pe termen lung explorează modurile în care relaționăm cu ceilalți și cu noi înșine.

O contribuție aparte la conversațiile actuale care reevaluează normativul în materie de gen și diversitate corporală, perspectiva distinctivă a Adinei Pintilie este transmisă printr-un cosmos și o estetică vizuală singulară, precum și printr-o regândire seducătoare a puterii imaginii în mișcare și a politicii privirii. Născută din experiențele sale personale și din colaborarea pe termen lung cu protagoniștii săi, precum dintr-o experimentare colectivă inspirată de practici terapeutice și de bodywork, metodologia idiosincratică a artistei explorează modul în care copilăria timpurie - dezvoltarea noastră cognitivă și afectivă din acea perioadă formativă ‘de dinainte de cuvinte’ - are un impact profund asupra felului în care ne raportăm la ceilalți și navigăm prin lume.

Re-imaginând spațiul expozițional ca pe o ‘catedrală’ contemporană, ce încurajează deschiderea către experiențe diferite ale corporalității și viziuni diferite asupra lumii, proiectul propune noi posibilități de a vedea, de a gândi și de a relaționa, ce destabilizează retoricile vizuale și politicile convenționale ale privirii, generând noi experiențe epistemologice și transformatoare. Plasând conexiunea cu corpul ‘aproapelui’ nostru, - precum și cea cu propriul corp, - în centrul existențelor noastre atât personale, cât și politice, ne propune să ne întelegem propria umanitate și să ne exersăm capacitatea de a-l percepe pe celălalt ca pe ‘un alt eu’, ca pe o altă posibilitate a sinelui nostru.

