KUNSTHALLE BEGA. Trying to Move Without a Push. Andrei Arion

Kunsthalle Bega prezintă expoziția de sculptură Trying to Move Without a Push a artistului Andrei Arion, la Kunsthalle Bega Box. Vernisajul va avea loc vineri, 21 iunie la ora 19:00.