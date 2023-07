„Motherverse” - Expoziție pictură Sabina Tupan

O serie de șapte picturi pe pânză și nouă acuarele prin care artista Sabina Tupan explorează maternitatea și politica din jurul unui părinte singur de gen feminin, într-un context autobiografic.

Colecția “Motherverse” este compusă din 16 narațiuni individuale care ne dezvăluie o mamă singură aflată în spațiul domestic. Ea este atât creatorul acestor universuri ciudate și variabile, cu nuanțele lor ritualice, cât și subiectul/obiectul lor. Acest metavers nou creat este guvernat de personaje naive umane și non-umane. Ele coboară din ficțiune și mitologie și populează universuri distincte în care treburile casnice sunt impregnate de magie.

Corpul feminin joacă un rol central în această colecție. Este o hartă istorică și biologică a transformărilor materne, o formă care se deghizează în diverse creaturi pentru a reduce decalajul dintre munca domestică a mamei și fantezia copilului nou venit pe lume.

Compozițiile suprarealiste ale Sabinei combinate cu o interpretare jucăușă a tehnicii picturii reușesc să echilibreze subtonul serios creat de temă.

După ce a absolvit în 2012 la University for the Creative Arts- UK, Sabina Tupan a obținut un Master în Arte Frumoase la Goldsmiths University of London în 2014. Lucrările realizate de ea au fost expuse în Londra, Berlin, Johannesburg, New Delhi și București.

Sabina a demonstrat deja că este o artistă complexă. Abordând mai multe medii de exprimare artistică, pictură, desen, colaj, video și sculptură, Sabina TUPAN se alătură noii generații de artiști mixed media.

Pasionată de ideologia feministă, anatomia/sexualitatea feminină și suprarealismul teatral al vieții de zi cu zi, artista spune povești din viața ei folosind instrumente narative neconvenționale, folosind o estetică experimentală și copilărească într-un mod tragic-comic.

Va invităm așadar în perioada 10 iulie - 23 iulie la Galeria Galateca din str C.A Rosetti, nr 2, București, să vă bucurați de explozia de culoare, de fantezia și tușa Sabinei TUPAN.