Una dintre cele mai ample expoziții de artă românească din ultimii ani prezentată în afara țării se deschide la Kunsthalle Praga

Astăzi, 9 iunie, se deschide la Praga una dintre mai ample expoziții de artă românească, organizată în străinătate, în ultimii ani. Expoziția „LOST IN THE MOMENT THAT FOLLOWS”, prezintă aproape 140 de lucrări a peste 60 de artiști români din ultimii 115 ani, toate aparținând colecționarului timișorean Ovidiu Șandor. Expoziția va fi deschisă publicului până pe 11 septembrie și este găzduită de Kunsthalle Praha.

„LOST IN THE MOMENT THAT FOLLOWS” (Pierdut în momentul care urmează) prezintă lucrări din colecția Ovidiu Șandor, selectate de Tevž Logar, curatorul expoziției, iar conceptul expozițional aparține lui Christelle Havranek. Evenimentul se înscrie într-o serie mai amplă inițiată de Kunsthalle Praha, "Ways of collecting" (Parcursuri de a colecționa), care explorează abordări diferite asupra colecționării de artă, prin prezentarea unor colecții particulare rar disponibile publicului. Cu ocazia expoziției, Kunsthalle Praga a publicat și un catalog al expoziției.

Având în centrul său arta românească, colecția Ovidiu Șandor urmărește mișcări, idei și practici artistice care au avut o contribuție majoră la modul în care se reflectă istoria recentă în mentalul colectiv. Prin explorarea unor teme importante pentru arta contemporană, precum identitatea sau condiția umană, expoziția reunește într-un mod inedit lucrări ale unor figuri emblematice pentru avangarda istorică precum Constantin Brâncuși, Victor Brauner, sau Brassaï, lucrări importante ale unor artiști postbelici avangardiști, precum Andrei Cădere, Ana Lupaș sau Ion Grigorescu și alte lucrări ale artiștilor contemporani printre care Victor Man, Mircea Cantor sau Ioana Nemeș. De asemenea, cu ocazia expoziției, Dan Perjovschi va desena, Ciprian Mureșan va prezenta în premieră o nouă lucrare, iar artistul Alex Mirutziu va susține un performance special conceput pentru expoziție. Colecția expusă reunește o varietate de medii de expresie artistică, de la pictură, instalații, desene, fotografii și video.

„Mă simt onorat de invitația făcută de Kunsthalle Praga și mă bucur de fiecare dată când am ocazia să invit publicului din afara granițelor într-o călătorie a expresiei artistice românești, printr-o incursiune ghidată în arta unor pionieri ai modernității și continuând cu artiști contemporani relevanți. Am început să colecționez lucrări de artă acum puțin peste zece ani și în toată această căutare am descoperit, de multe ori, o multidimensionalitate a lumii care, altfel, mi-ar fi fost ascunsă.” împărtășeste colecționarul de artă Ovidiu Șandor.

Colecția lui Ovidiu Șandor este exemplară în regiunea Europei de Sud Est, întrucât arată cum o colecție particulară poate contribui activ la dezvoltarea condițiilor locale legate de producția artistică.

Pe lângă pasiunea colecționării de artă, Ovidiu Șandor este Președintele Fundației Art Encounters din Timișoara, organizație non-profit care în 2015 a inițiat Bienala Art Encounters, cel mai relevant eveniment dedicat artei contemporane pe axa Viena-Istanbul. Anul acesta, Bienala Art Encounters s-a deschis publicului pe 19 mai la Timișoara, parte din programul Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii, și reunește 60 de artiști din 20 de țări care explorează împreună intersecția dintre artă, știință și tehnologie, inteligență artificială. Fundația Art Encounters funcționează, prin toate programele sale, ca un punct de întâlnire care conectează Timișoara și publicul local la scena globală de artă contemporană.

În urma eforturilor susținute de diplomație culturală și a implicării active în programul cultural din cadrul Timișoara 2023: Capitală Europeană a Culturii, Ovidiu Șandor este și Comisarul desemnat al expoziției “Brâncuși: Surse românești, perspective universale” care se va deschide publicului pe 30 septembrie la Muzeul Național de Artă Timișoara, fiind și cea mai consistentă retrospectivă dedicată artistului organizată în ultimii 50 de ani în România.

Lista completă a artiștilor selectați pentru expoziția „LOST IN THE MOMENT THAT FOLLOWS” care poate fi vizitată până pe 11 septembrie La Kunstahalle Praha este: Dragoș Alexandrescu, George Apostu, Hans Arp, Aurel Baranga, Ion Bârlădeanu, Ioana Bătrânu, Marius Bercea, Horia Bernea, Ștefan Bertalan, Brassaï, Constantin Brâncuși, Geta Brătescu, Victor Brauner, Michele Bressan, André Breton, Filip Brunea-Fox, André Cadere, Ion Călugăru, Mircea Cantor, Andrei Chintilă, Victor Ciato, Radu Comșa, Lena Constante-Brauner, Roman Cotoșman, Sandu Darie, Jean David, Marcel Duchamp, Max Ernst, Harun Farocki, Constantin Flondor, Adrian Ghenie, Bogdan Gîrbovan, Ion Grigorescu, Octav Grigorescu, Jacques Hérold, Marcel Iancu, Pavel Ilie, Jean Isidore Isou, Vasilij Kandinskij, Matei Lăzărescu, Gherasim Luca, Ana Lupaș, Pierre Mabille, Victor Man, Henri Matisse, Max Hermann Maxy, Hortensia Mi Kafchin, Joan Miró, Alex Mirutziu, Florin Mitroi, Ciprian Mureşan, Vlad Nancă, Gellu Naum, Paul Neagu, Ioana Nemeş, Constantin Nisipeanu, Mihai Olos, Miklós Onucsán, Sașa Pană, Andrei Pandele, Christian Paraschiv, Paul Păun, Jules Perahim, Dan Perjovschi, Pusha Petrov, Mihai Plătică, Lea Rasovszky, Robert Rius, Eugen Roșca, Șerban Savu, Decebal Scriba, Arthur Segal, Hedda Sterne, Yves Tanguy, Doru Tulcan, Tristan Tzara, Andrei Ujică, Andra Ursuța, Ilarie Voronca.