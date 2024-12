Biennale Arte 2024 s-a încheiat. Proiectul lui Șerban Savu Ce este munca / What Work Is, reprezentând România, a fost unul dintre cele mai apreciate de presa internațională

În urma concursului organizat de Ministerul Culturii, Ministerul Afacerilor Externe și Institutul Cultural Român, România a fost reprezentată la Biennale Arte 2024 de proiectul Ce este munca / What Work Is de Șerban Savu, care a avut ca temă relația dintre muncă și timp liber.

Expoziția curatoriată de Ciprian Mureșan a examinat iconografia muncii, inspirându-se din realismul istoric și arta de propagandă din fostul Bloc Estic. Mai degrabă decât să conteste sau să demonteze direct aceste discursuri, Savu le chestionează prin reașezarea tropilor acestora într-o analiză artistică în care limita dintre muncă și timp liber se estompează în momente de pauză și suspensie.

Tema principală a Biennale Arte 2024, „Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere” (Străini pretutindeni), a fost integrată în proiectul care a reprezentat România, prin examinarea indirectă a efectelor muncii și fenomenului adiacent(migrația muncii) la nivel individual, societal și istoric; prin chestionarea și transcenderea granițelor dintre artiștii, studenții și profesorii implicați în proiectul realizării în colaborare a mozaicului Adevărata natură, desfășurat la Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția pe durata celor șapte luni ale Bienalei; și, frontal, în cadrul programului de dezbateri publice coordonate de Ovidiu Țichindeleanu, critic contemporan proeminent stabilit în Chișinău, care au abordat teme ce au tratat atât istoria mozaicului, cât și aspecte legate de muncă din antropologia, economia și filosofia contemporană a muncii, de ecologie și societatea post-muncă.

Proiectul României a atras atenția presei internaționale, fiind inclus în lista pavilioanelor naționale care au meritat să fie vizitate de publicații prestigioase, precum: The Guardian, Forbes, Apollo Magazine, Le Journal des Arts, The Art Newspaper, Whitewall sau postul de televiziune Euronews.

The Guardian afirma că „în Pavilionul României, picturile meditative, în tonalități de frescă ale lui Şerban Savu prezintă muncitori făcând săpături arheologice, strângând recolta sau restaurând picturi de biserici. Întorcându-se de la câmp, pescuind în râuri: aceasta este viața și timpul liber de după (și poate dinainte de) comunism: fiecare scenă surprinsă fiind elocvent imortalizată.”

Apollo Magazine a inclus expoziția lui Şerban Savu în lista sa de pavilioane „de neratat”, remarcând efectul inedit asupra vizitatorului al acestei prezentări a dislocării care are loc în viața de zi cu zi. Pe lângă instalația de mari dimensiuni de la Pavilionul României, remarcând că picturile se îndepărtează de cele din arta realist socialistă în ciuda unei prime impresii superficiale, publicația menționează și atelierul de mozaic de la Noua Galerie a Institutului Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția.

Totodată, publicația Business Review nota că proiectul Ce este munca / What Work Is „promite să ofere o explorare profundă a relației complexe dintre muncă, timp liber și norme societale”.

Financial Times a salutat participarea României pentru originalitatea și mesajul său relevant în contextul global actual, vorbind în articolul „România aduce mozaicuri moderne la Bienala de la Veneția” despre „echipa de mozaicari invitați de artist din școlile de arte din Iași, din țara sa natală și din Chișinău, Moldova, pentru a crea în galeria Institutului Cultural Român din Veneția un mozaic cu o scenă de picnic pe parcursul celor șapte luni cât durează Bienala”. „Chiar dacă mozaicul ar putea să nu pară cea mai modernă formă de artă”, mai notează publicația, „Șerban Savu îl transformă într-un manifest al secolului al XXI-lea”.

Publicația franceză Le Journal des Arts afirmă despre proiectul Ce este munca / What Work Is că „este, fără îndoială, unul dintre pavilioanele în care arta și politica sunt cel mai rafinat articulate. Sub îndrumarea lui Ciprian Mureșan, la rândul său artist, picturile lui Șerban Savu alcătuiesc un poliptic de mari dimensiuni care surprind viața din România începând cu anul 2006, cu alte cuvinte, la ceva timp după răsturnarea regimului comunist și sfârșitul dictaturii lui Ceaușescu. Acest punct de cotitură nu a schimbat atmosfera artistică ca sub atingerea unei baghete magice. Ceea ce este incitant la aceste reprezentări murale, realizate în stil figurativ, vine din dificultatea de a face distincția între cele care sunt încă «contaminate» de urmele realismului socialist și cele care se abat de la acesta în mod ironic prin introducerea unor detalii insolite”.

În primul trimestru al anului viitor, proiectul va fi continuat prin publicarea unui catalog editat de Mihnea Mircan și Bertha Savu, care va reuni o serie de texte critice ale unor specialiști din mai multe domenii de cercetare, relevante pentru temele chestionate de lucrările de artă prezentate la Veneția și ilustrate de fotografii ale acestora.

Artist: Șerban Savu

Artiste invitate: Atelier Brenda (Nana Esi & Sophie Keij)

Curator: Ciprian Mureșan

Comisar: Ioana Ciocan

