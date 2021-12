Cărţi de Crăciun pentru copii 

Se apropie Crăciunul, aşa că de ce să nu profităm de perioadă şi să nu îi întoarcem pe copii spre cărți, poveşti şi magie.

Am putea începe cu Un băiat numit Crăciun care dă viață, cu mult umor, Spiridușa Adevărului, care e pur și simplu nevoită să spună mereu adevărul. Micii cititori învaţă despre adevăr, răbdare și acceptare, despre cum prietenia poate înflori și în preajma adevărului, despre cum ne putem răni, dar și despre cum ne putem ajuta unii pe ceilalți, despre cum adevărul și cuvintele pot face minuni. Deși înțesată de personaje fantastice, povestea vorbește despre prietenia cea mai tangibilă. Spiridușa Adevărului primește blestemul de a spune mereu adevărul. Blestem, la început, pentru că o aduce și în multe situații neplăcute. Dar adevărata eliberare de această năpastă vine tot cu ajutorul prieteniei, atunci când Spiridușa o cunoaște și o ajută pe Aada, o fetiță din Helsinki, alături de care începe restul aventurii ei.

Dar motan dăruieşte Cărțile din seria Dar motan ne aduc în prim-plan un motan simpatic, negru, norocos, sofisticat: Dar e un motan de librărie, iar alături de prietenul și stăpânul său Toto, dar și de alte pisicuțe, se aventurează să cunoască tot ce are lumea să îi ofere. Copiii află că bunătatea e cel mai de preț, dar că, uneori, lucrurile la care ne pricepem cel mai bine sunt cele mai potrivite să fie dăruite altora, că prietenii au mereu soluții, chiar și de Crăciun și că rivalitatea se poate transforma oricând în prietenie și grijă. În acest deja al șaselea volum din serie, Dar motan întreabă și se întreabă care sunt cele mai frumoase daruri de Crăciun. Să vedem, vor fi coronițele, turta dulce sau altceva, mult mai cald și mai prețios? Dar motan e un personaj foarte ușor de transformat în prieten. Universul lui e format din librării, cofetării, cărți, alte pisici, care mai de care mai înțelepte, sau mai simpatice, iar viața lui e plină de aventuri de tot felul. Copiii se vor putea bucura de un ritm al poveștii punctate pe alocuri cu versuri, îi vor simți muzica și își vor dori să colecționeze aceste cărți. Ilustrațiile splendide care însoțesc și animă povestea aduc un strop în plus de umor, dar și de joacă, cât se poate de colorată.

Expresul Polar Chris Van Allsburg, un fost profesor de la Rhode Island School of Design, publica Expresul Polar în 1985. Între timp, cartea a devenit o poveste clasică pentru perioada Crăciunului și poate fi comparată cu volumul despre Grinch al lui Dr. Seuss sau cu O poveste de Crăciun a lui Dickens. Cartea a fost apreciată pentru ilustrațiile detaliate și pentru povestea plină de candoare pe care o transmite. În 1986 volumul primește Medalia Caddlecot, cea mai importantă distincție pentru o carte ilustrată pentru copii.

24 de povești de citit înainte de Crăciun sunt poveștile care vor transforma perioada dinaintea Crăciunului într-o tradiție pentru întreaga familiei. Cele două autoare le oferă copiilor povești absolut minunate, iar ilustrațiile sunt unele dintre cele mai frumoase.

Viața și Aventurile lui Moș Crăciun - Moș Crăciun trăieşte în Valea Râsetelor, acolo unde se află şi castelul lui imens și întortocheat în care se fac jucăriile. Ucenicii lui, aleşi din rândurile rylilor, ale knookilor, spiridușilor, zânelor şi nimfelor, locuiesc împreună cu el şi toţi sunt cât se poate de ocupaţi, de la sfârșitul unui an până la următorul. Povestea lui Moș Crăciun, așa cum ne-o spune Frank Baum, e plină de ființe fantastice și de vitalitate, de acțiune și culoare. Micul Claus crește în mijlocul unei păduri fermecate, printre creaturile ei minunate, de la care învață respectul față de natură și de ritmurile ei. Când descoperă lumea largă, Claus începe să-și dorească arzător să aducă bucurie în sufletele copiilor – și astfel cioplește prima jucărie de lemn. Acest lucru nu e văzut cu ochi buni de către răutăcioșii awgași, așa că pregătiți-vă pentru o înfruntare memorabilă! Scrisă în 1902 și devenită clasică, povestea lui Frank Baum va delecta copii de toate vârstele, prin ineditul și bogăția sensurilor ei.

Și ultima propunere, tot de la o autoare celebră, cea care l-a dat copiilor de astăzi pe Harry Potter, Mărețele aventuri ale porcului de Crăciun. Jack îl iubește pe Um Porc, jucăria sa din copilăria fragedă. UP a fost întotdeauna alături de el, la bine și la rău. Până când, într-un Ajun de Crăciun, se întâmplă ceva înspăimântător – UP e de negăsit. Însă Ajunul Crăciunului e o noapte a miracolelor și a cauzelor pierdute, o noapte când toate prind viață – chiar și jucăriile. Așa se face că Jack și Porcul de Crăciun (înlocuitorul agasant al lui UP) pornesc într-o călătorie uluitoare prin Tărâmul celor Pierduți, un loc cu totul magic. Cu ajutorul unei Merindașe vorbitoare, al unei Busole viteze și al unei creaturi înaripate, pe nume Speranța, își propun să-l salveze pe cel mai bun prieten al lui Jack din ghearele înspăimântătorului Pierzător, ronțăitorul de jucării.