Cel mai comentat debut literar al anului 2020, distins cu Booker International, tradus în colecția Anansi. World Fiction

Mult-așteptata traducere în limba română a cărții distinse anul trecut cu International Booker Prize, romanul Neliniștea serii de Marieke Lucas Rijneveld, ajunge zilele acestea în librăriile fizice și online din întreaga țară. Ediția în limba română, apărută la Editura Pandora M, în cadrul colecției Anansi. World Fiction, este una dintre cele 38 de ediții internaționale publicate în întreaga lume.

Considerat cel mai comentat debut al anului 2020, cartea a avut parte de cronici entuziaste în presă – „Excepțional!” (The Financial Times) –, precum și de aprecierile scriitorilor consacrați – „Unul dintre cele mai bune debuturi pe care le-am citit vreodată. Un roman șocant de bun, pur și simplu de neuitat... Este deja un clasic” (Max Porter).

Numele lui Marieke Lucas Rijneveld se numără astăzi printre ale celor mai talentați scriitori neerlandezi ai momentului, fiind primul nume de autor olandez care a câștigat vreodată acest premiu și, totodată, cel mai tânăr autor laureat din toată istoria competiției.

La cei 30 de ani ai săi, Marieke Lucas Rijneveld trec prin viață ca un non-binar, fiind pe cale să devină un icon literar al acestei mișcări în întreaga lume. Marieke Rijneveld a adăugat prenumele Lucas la numele ei la vârsta de 25 de ani, pentru a-și face vizibil neutrul genului.

Romanul de debut semnat de Marieke Lucas Rijneveld urmărește povestea unei familii care se ocupă cu creșterea vacilor într-o zonă rurală nespecificată, un spațiu unde inocența se întâlnește cu violența într-un mod brutal și intim, ghidul nostru fiind personajul narator, o fetiță de 10 ani pe nume Jas, plină de imaginație și curiozitate. Jas are o familie foarte religioasă și strictă – orice semn de risipă ori de distracție e aproape un păcat. Chiar dacă viața îi e plictisitoare și grea, Jas a găsit un fel doar al ei de a cunoaște lumea: își simte chipul moale ca brânza între palmele mamei, negii de pe spinarea broaștelor din sat seamănă cu niște capere, iar vorbele „la care te înroșești de rușine“, cele pe care nu le găsești în Biblie, au o sonoritate aparte. Într-o dimineață rece ca gheața, ritmul disciplinei din familie e întrerupt de un accident tragic, iar Jas e convinsă că totul s-a întâmplat din vina ei. Părinții suferă și se înstrăinează de copii; cei mici devin din ce în ce mai curioși și încearcă să înțeleagă ideea morții, iar curiozitatea îi aruncă în tot felul de ritualuri și fantezii tulburătoare. Înfășurată în haina ei de iarnă, roșie și groasă, Jas visează la „partea cealaltă“ și la scăpare, neștiind unde are s-o duca până la urmă visarea aceasta.

În multe interviuri, Marieke Lucas Rijneveld au declarat că povestea cărții pornește de la un incident trist petrecut în propria familie: moartea propriului frate pe când aceștia aveau doar trei ani. O poveste la care Marieke Lucas Rijneveld au lucrat timp de șase ani, acesta fiind un exercițiu deopotrivă literar, dar și unul curativ:

„A trebuit să scriem această poveste înainte de a spune alta. Dacă o familie pierde un membru, ei pot deveni mai apropiați unul de celălalt sau pot aluneca în derivă. Familia lui Jas se desparte și casa lor se umple de durere. De unde se vede clar faptul că ceea ce am scris nu este un exercițiu autobiografic, ci un roman.”

La cei 30 de ani ai săi, Marieke Lucas Rijneveld (n. 1991) se numără printre cei mai vizibili și apreciați scriitori neerlandezi ai momentului. În 2015 au debutat cu volumul de poeme Kalfsvlies, recompensat cu Premiul C. Buddingh' pentru cel mai strălucit debut în poezie. A doua antologie de poeme, Fantoommerrie, a apărut în 2019 și a câștigat Premiul pentru poezie Ida Gerhardt. Neliniștea serii, romanul de debut, tradus în 40 de limbi, a fost recompensat cu International Booker Prize 2020.

„Caracterul electrizant al acestei cărți e dat de folosirea unui stil narativ neutru pentru a reda un soi de Grand Guignol grotesc.” (The Times)

„Neliniștea serii este debutul cel mai comentat al anului 2020 și o carte care va rămâne în memoria cititorilor.” (Dazed & Confused)

Ediția în limba română este tradusă din limba neerlandeză de Cătălina Oșlobanu și Alexa Stoicescu.