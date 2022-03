Conferinţă de presă Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet 10 martie, ora 12, Teatrul Naţional Bucureşti

Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet este o producţie a asociaţiei culturale The Culture Club, cu sprijinul JTI, partener principal Pro Contemporania și se compune dintr-o serie de recitaluri care punctează repere poetice din cultura română. Recitalurile pot fi accesate online la adresa aplauzepentrupoet.thecultureclub.ro sau ahandforthepoet.thecultureclub.ro.

A doua etapă a proiectului îi aduce în prim plan pe Victor Rebengiuc, Mariana Mihuţ, Rodica Mandache, Mihai Mălaimare, Constantin Chiriac, Cristian Şofron care s-au alăturat proiectului Aplauze pentru poet / A Hand for the Poet, pentru a recita poezii de George Topârceanu, Ion Minulescu, Octavian Goga, Nicolae Labiş, Vasile Voiculescu, Radu Stanca. Totodată, în lectura actorilor amintiți, se adaugă noi înregistrări din creaţia poeţilor Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Coşbuc, Lucian Blaga, George Bacovia, Ion Barbu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu celor prezentate în prima etapă, lansată anul trecut, în interpretarea actorilor Ion Caramitru, Mircea Rusu, Emilia Popescu, Andras Istvan Demeter, Mihaela Rădescu, Alex Ştefănescu, Cătălin Frăsinescu. O parte dintre aceste poezii sunt prezentate pe platformă şi în limba engleză, în lectura lui Michael Pennington şi Anamaria Marinca.