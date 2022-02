Cum te învață anxietatea să ai grijă de tine

“Știți figura aceea de stil din filmele de desene animate, în care apar un înger și un drăcușor pe umerii protagonistului? Imaginați-vă că, în loc de drăcușor, vi se cocoață pe umăr un omuleț — chiar propria persoană, dar în miniatură — plictisitor și agasant din cale afară, care vă face lista cu tot ce ați greșit în viață și se desfată cu supraanalizarea fiecărui gest. Alter ego-ul ăsta a închiriat pe viață spațiul de pe umărul vostru și nu îl puteți da jos: are un contract beton cu creierul vostru și vă însoțește în permanență. Și vă rog să mă credeți că e al naibii de enervant!”

Aaron Gillies redă, cu o dureroasă onestitate și cu umor, experiența sa cu anxietatea majoră – problemele care au provocat-o, lunga perioadă în care a evitat să vorbească despre ce simte, dar și ceea ce s-a întâmplat când, în final, a cerut ajutor.

„Anxietatea e o tulburare complet individualistă: experiența mea va fi diferită de a ta, iar a ta va fi diferită de a colegului tău și așa mai departe. Însă, chiar dacă fiecare dintre noi duce propria bătălie, putem lupta alături. Putem să normalizăm o afecțiune pe care multă lume o privește în continuare ca pe o slăbiciune de caracter sau un defect. Prin conversație și educație, ne putem ajuta pe noi înșine și îi putem ajuta și pe alții!“

Comunicarea e vitală în gestionarea problemelor de sănătate psihică. Dacă reușim să vorbim despre ele, le putem normaliza și nu ne mai simțim ca niște outsideri. E deja destul de epuizant să trăiești cu anxietatea, nu mai ai nevoie și de povara singurătății. Anxietate înseamnă o permanentă admonestare a propriei persoane, senzația constantă că nu faci suficient și că nu ești în stare să îndeplinești sarcini pe care cei mai mulți le realizează fluierând — de aceea e vital să știi că nu ești singurul care se simte așa.

„Cum să supraviețuiești sfârșitului lumii nu pretinde să vă vindece, nici nu e o carte de dezvoltare personală sau un foarte lung discurs motivațional ambalat în metafore ireverențioase, ci e o carte despre cum puteți începe să aveți grijă de voi, o carte care vă amintește că puteți trece cu bine peste asta.”

Aaron Gillies, cunoscut ca @TechnicallyRon pe twitter, scrie de mulți ani articole pe teme de sănătate psihică, în special legate de anxietate. Publică, printre altele, în The Telegraph, The Guardian și The Huffington Post. Este actor de comedie, scriitor și una dintre gazdele podcastului Conversations Against Living Miserably.