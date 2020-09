Editura RAO a lansat „O viaţă cât zece”, de George Pădure

Editura Rao a lansat cartea O viaţă cât zece, de George Pădure.

O viață cât zece este scurta autobiografie a unui om care a trăit cât pentru zece vieți obișnuite, după propriile spuse. Începând cu ascensiunea sa din anii ’70 de la picolo neobosit la abil șef de restaurante constănțean, și până la cariera de ospătar pe vas, la fuga din țară ca refugiat politic, la cariera de agent de vânzări și prosper întreprinzător belgian din anii ’80 – urmărit și turnat de un misterios personaj „Traian” –, la unul dintre cei mai importanți antreprenori și proprietari de lanț de magazine din domeniul electronicelor din România postdecembristă, la cea de primar independent de sector bucureștean din a doua parte a anilor ’90, la cea de om de afaceri și comentator media din ultimele decenii – toate aceste avataruri și povești fac din prezentul volum de memorii o lectură incitantă și instructivă în același timp.

„Eu nu mi-am căpătat experienţa în România sau în Belgia, ci în cele peste 60 de ţări prin care am trecut, reuşind foarte bine să mă înţeleg cu cei pe care-i întâlneam, în română, greacă, engleză, franceză sau olandeză. De la fiecare am cules câte ceva din tainele vieţii şi la fiecare am putut observa lucruri specifice acelei ţări. Nu pot spune însă că există vreun popor mai abil în a se descurca decât cel român. Poate doar grecii să fie mai descurcăreți. Dar şi vulpea este abilă. Este oare aceasta principala calitate a unei fiinţe, în ce privește supravieţuirea? Fie că răspundem cu da sau cu nu, mi se pare superficial ca noi, ca popor, să ne mulţumim doar să ne descurcăm.”

George Pădure

Povestea, fără ascunzișuri, a unui destin, scrisă cu un talent literar neașteptat, folosind un limbaj tranșant, curat, în construcția unor imagini de mare acuratețe și finețe, într-o carte al cărei manuscris m-a ținut lipit de ecranul computerului, până ce am terminat-o. George Pădure are curajul rar întâlnit de a vă pune în față, pe tavă, viața lui – fără ascunzișuri și ocolișuri, ca într-un film.

Marius Oprea