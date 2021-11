Invitație la lectură

Explicându-i pe oameni, volum recent apărut la Editura Trei, este o explorare originală și profundă a naturii umane și a stranietății normelor sociale. Perspectiva unică a Camillei Pang asupra lumii ne dezvăluie o mulțime de lucruri fascinante despre noi înșine, fiind totodată un ghid util pentru o viață mai bună. „Cartea mea este o scrisoare de mulțumire adresată mamei mele și o declarație de dragoste pentru știință.“ - Camilla Pang Diagnosticată cu autism la vârsta de opt ani, Camilla Pang s-a străduit să înțeleagă lumea din jurul ei și felul în care funcționează oamenii. Căutând cu disperare o soluție, a încercat să afle dacă există vreun manual de utilizare pentru oameni și, negăsindu-l, a început să-și creeze unul propriu – cartea de față. Autoarea demontează cutumele sociale complicate, identificând ce înseamnă cu adevărat să fii om, cu ajutorul limbajului pe care îl cunoaște la perfecție: știința.



Cum îi înțelegem pe oamenii din jurul nostru? Cum le recunoaștem motivațiile, comportamentul sau chiar expresiile faciale? Și când anume învățăm ce indicii sociale dictează comportamentul uman? Oamenilor cu ASD le vine mai greu să proceseze și să înțeleagă evenimentele la o scară cotidiană: deseori, nu au niciun filtru în ceea ce spun sau văd, se simt cu ușurință copleșiți și pot manifesta comportamente idiosincrasice care pot face ca talentele lor să fie trecute cu vederea și ignorate. „Ca să vă faceți o idee despre cum funcționează mintea mea, gândiți-vă la finala turneului de tenis de la Wimbledon. Mingea — starea mea mentală — e lovită înainte și înapoi, din ce în ce mai repede. Sare și cade, se duce dintr-o laterală într-alta, în permanentă mișcare. După care, pe neașteptate, se schimbă ceva. Un jucător alunecă, face o greșeală sau se dovedește mai abil decât adversarul. Mingea scapă de sub control. Începe o prăbușire totală”, explică autoarea.



Fiecare ființă umană are dreptul la conexiune cu semenii ei — să fie auzită și luată în serios. Mai ales acelea care, prin natură și instinct, se luptă din greu să intre în conexiune. Camilla Pang speră că, prin toate experiențele și ideile pe care le împărtășește cu cititorii în această carte, va putea atât să accentueze importanța terenului comun dintre noi toți, ca oameni, cât și să ofere noi moduri de a percepe acest teren comun.



„Explicându-i pe oameni este interesantă, amuzantă, unică. Te va face să te vezi pe tine și societatea în care trăiești dintr-o perspectivă diferită și poate că ne va ajuta într-o zi să facem o sărbătoare din faptul că suntem atât de diferiți.“ - The Guardian



„Cartea Camillei Pang este un ghid accesibil către concepte științifice, într-o manieră antrenantă și plină de umor.“ - BBC Science Focus



Camilla Pang deține un doctorat în bioinformatică la University College London și este cercetător postdoctoral în bioinformatică translațională. Cariera și studiile i-au fost influențate profund de diagnosticele de tulburare de spectru autist și ADHD. De asemenea, este cercetător voluntar în grupurile de cercetare a cancerului la Francis Crick Institute și se implică în proiecte socio-psihologice în comunitățile miniere din Africa. Colaborează frecvent cu platforma Art and Science și participă la proiecte de cercetare privind sănătatea mintală. Petronela Rotar semnează cu Editura Trei Finalul de an este și mai special atunci când aduce cu el un nou început. Editura Trei anunță cu bucurie includerea unei scriitoare foarte îndrăgite – Petronela Rotar – în portofoliul său de autori români.

Prima apariție editorială este ediția revizuită a romanului său de debut – Orbi. Cartea este deja disponibilă pentru precomandă, cu autograful autoarei, și va ajunge în toate librăriile din București și din țară după data de 20 noiembrie.



Romanul Orbi a fost prima mea carte care a ajuns la un număr foarte mare de cititori, cartea care mi-a adus cele mai mari bucurii și satisfacții ca scriitoare. Țin mult la cartea asta, firește. Și sînt foarte bucuroasă că, la exact patru ani de la apariție, iese în haine complet noi, reeditată de una dintre editurile pe care le admir mult, Editura Trei. Am multe cărți și autori publicați de Trei în biblioteca mea și sînt onorată ca de acum încolo să mă număr printre ei. Sper ca romanul meu să aibă o nouă viață acum, alți cititori cărora să le vorbească, cred că încă mai are multe de spus inimilor care vor să audă. Petronela Rotar Ne bucurăm tare mult că Petronela Rotar s-a alăturat echipei noastre de autori români excepționali, fiecare având un stil aparte, unic, inconfundabil. Există voci menite să ajungă la sufletul cititorilor, să-i inspire și să-i susțină în momentele în care viața pare să le fie învăluită în ceață. Petronela este o astfel de voce, iar cărțile ei vizează zonele acelea secrete de intimitate pe care deseori le evităm, în lipsa unei călăuze de încredere. Acesta este motivul pentru care indiferent de cât de mulți cititori au descoperit-o pe Petronela Rotar, numărul celor care urmează să o facă și să se îndrăgostească de cărțile ei de acum încolo este și mai mare. Magdalena Mărculescu, Director editorial, Editura Trei Orbi, de Petronela Rotar

Petronela Rotar (născută în 1977, Brașov) este scriitoare, psiholog și blogger. A fost jurnalist vreme de 18 ani, lucrând ca reporter, editor și prezentator la ProTV, Antena 1, Realitatea. Blogul ei, petronelarotar.ro, este unul unde spune lucrurilor pe nume, din suflet, cu curaj și fără perdea. Petronela are doi copii și în prezent se pregătește să devină psihoterapeut. Petronela Rotar a debutat în 2014 cu un volum de poezie, O să mă știi de undeva, și a publicat de atunci încă șase cărți, fie poezie, fie proză scurtă, fie roman, cea mai recentă, Ajută-mă să nu dispar, apărând în 2019.



Orbi este o carte de o sinceritate brutală, unde niciun sentiment, nicio trăire, nicio faptă nu rămân nedisecate și neexpuse privirii cititorilor. Dar ceea ce impresionează cel mai mult este capacitatea Petronelei Rotar de a răsfrânge și asupra lor complicațiile și nesiguranțele personajelor din carte, provocându-i la o introspecție adâncă în urma căreia rămâne întrebarea: Oare eu cât am fost, cât sunt de orb? Indiferent de gradul de empatie sau respingere pe care îl ai fața de personaje, romanul acesta devine mai devreme sau mai târziu o poveste personală, pe care fiecare cititor o modelează mai mult sau mai puțin conștient. Nu e de mirare că, la final, simți că ai citit o carte despre tine, în care chiar dacă nu te-ai regăsit cu totul, te-ai simțit parte din poveste. Camelia Cavadia



Ca o disecție făcută pe viu, cartea Petronelei este construita în jurul revelației dureroase că, deși ne ascundem sub un munte de mecanisme de apărare cotidiene, de noi înșine nu avem unde să fugim. Anca Mizumschi



Șarmul imediat al scrisului Petronelei Rotar vine din faptul ca ea tratează literatura ca pe o problemă personală. Una directă, intensă și presantă, care nu suferă amânare. Ea vine în literatură așa cum vii la confesor, la psiholog: aducând cu tine complicațiile cele mai intime și mai chinuitoare ale vieții tale personale, lucrând direct în materia lor dureroasă pentru a ajunge la vindecare. E deopotrivă o formă de curaj literar – și una de generozitate. O astfel de carte curajoasă și generoasă, vorbind despre abuz și violența și rezistență în fața lor, e și cea de față. Sunt sigur că va însemna ceva important – pentru victimele abuzurilor și cele ale literaturii, deopotrivă. Radu Vancu



Nu știu ce-nseamnă să nu vezi cu ochii, dar știu ce-nseamnă să-ți orbești inima, cu tot sângele ei, să-i dai peste gura instinctului care urla „Nu!“, să-ți înveți mintea să-ți justifice drumul în jos. Această carte mi-a spart în față o oglindă și m-am văzut bucăți în toate cioburile ei (…) Ca să te-ntorci la tine, ca altă cale nu e, iubește-te-n fărâmă, deschide pleoapa ei, cum zice Petronela în cartea asta pulsândă, răvășitor de necesară. Ana Barton