Jurnalista de război, Anelise Borges, și experta în conexiuni umane, Lakshmi Rengarajan, vorbesc despre tăcere la UNFINISHED

Acestea vor vorbi despre tăcere, tema ediției din acest an, din perspectiva domeniului lor de activitate. Jurnalista Anelise Borges va aborda direct tăcerea și va vorbi despre inutilitatea cuvintelor care eșuează în fața realității crunte, iar Lakshmi va trata tema într-un mod mai metaforic, reimaginând modul în care ieșim la „date-uri” mai târziu în viață.

Anelise Borges a transmis din peste 30 de țări, acoperind subiecte ca problema migrației, dictaturile din jurul lumii, conflictele și războaiele momentului, precum și crizele multiple de identitate ale Europei. Unul dintre cele mai cunoscute materiale ale ei este ”10 zile pe mare - Povestea adevărat a navei Aquarius” și prezintă conflictul dintre echipajul navei umanitare Aquarius și autoritățile italiene, fiind unicul jurnalist de la bord. Materialul s-a transformat într-un documentar pentru care a primit premiul Lovie de bronz în 2018. În prezent, Anelise este corespondent EuronewsNBC și a raportat din Ucraina, Libia, Siria și Iran , dar și din Venezuela și alte zone ale lumii.

De 15 ani, Lakshmi Rengarajan reinventează modul în care oamenii se întâlnesc, dincolo de aplicațiile de dating. A fost recrutată de Match.com pentru a conduce departamentul de Event Design, apoi a deveni primul Director of Workplace Connection al WeWork. A aprofundat arta de a conecta oameni la Paired by The People, și a co-găzduit seria de podcasturi premiate Vox Media, Land of the Giants, axată pe istoria industriei matrimoniale. În prezent, Lakshmi reimaginează ce înseamnă să-ți găsești jumătatea mai târziu în viață, prin proaspătul proiect The Later Dater Today.

Alături de acestea, zeci de invitați, din toate colțurile lumii, vor transforma Bucureștiul într-un laborator de idei și experimente ce vor gravita în jurul temei SILENCE: Topaz Adizes (MX) scriitor, regizor și arhitect în designul experiențelor, Rafaela Sahyoun (BR), dansatoare, coregrafă și profesoară de dans, Daniel Jones (US) editorul celebrei rubrici Modern Love din cotidianul The New York Times, Roni Levit (IL) - artist vizual specializată în designul informațiilor, Joao Paulo Barbosa (BR) fotograf, istoric și autor, Alexe Popescu (RO) grafic designer și designer de produs, Jean-Kenta Gauthier (FR) - galerist și critic de artă și mulți alții.

Cea de-a opta ediție a festivalului multidisciplinar UNFINISHED se întâmplă în perioada 22-24 septembrie, în București, în HOUSE of IDEAS (Casa Universitarilor), dar și în grădina și serele sale istorice. Ca în fiecare an, participarea la festival costă timp și implicare. Unica modalitate de a avea acces în comunitatea UNFINISHED este prin completarea unei aplicații: apply.unfinished.ro și vor fi acceptați să participe la această ediție doar 3141 de participanți.

UNFINISHED se desfășoară sub înaltul patronaj al Parlamentului European.

