Kevin Barry, unul dintre cei mai importanți scriitori irlandezi ai momentului, tradus în premieră în colecția Anansi. World Fiction

Considerat de critici și de revistele de specialitate unul dintre cele mai bune romane ale ultimilor ani, nominalizat la Booker Prize 2019, cartea lui Kevin Barry a cucerit deopotrivă cititorii, cât și critica de specialitate. S-a spus despre Barry că ar fi reușit să creeze în acest roman un melanj între Așteptându-l pe Godot a lui Becket, Navigând spre Bizanț al lui Yeats și dramaturgia lui Harold Pinter. „O călătorie tragicomică în abis... Splendid scris…”, în viziunea criticilor de la The Guardian.

„Încă de când am citit romanul de debut al lui Kevin Barry, distopia The City of Bohane, mi-am dorit să fie tradus în română. E unul dintre cei mai inventivi și nativ originali scriitori contemporani, nu doar în literatura irlandeză (care ne este cvasinecunoscută, de altfel). Vaporul de noapte spre Tanger e un adevărat poem romanesc închinat vieții, o platformă pe care Barry cochetează cu anihilarea totală a ceea ce numește el «geekdom and moronism»”, a declarat scriitorul Bogdan-Alexandru Stănescu, coordonatorul colecției Anansi. World Fiction.

Vaporul de noapte spre Tanger (traducere din limba engleză de Mihaela Buruiană), cel de-al treilea roman al lui Kevin Barry, spune povestea lui Charlie și Maurice, doi gangsteri îmbătrâniți care așteptă în portul spaniol Algeciras vaporul spre Tanger și, odată cu acesta, posibilitatea de a găsi o fată dispărută care îi leagă pe amândoi.

Lumea lor e pe cale să se destrame, iubirile au pierit, o fiică a dispărut, iar ceea ce-i mai ține în viață sunt amintirile. Vaporul de noapte spre Tanger este un roman plin de sex, moarte și droguri, dar, mai presus de toate, e un roman despre misterul iubirii. O capodoperă tragicomică a unuia dintre cei mai mari autori irlandezi în viață.

Kevin Barry s-a născut în Limerick în 1969. Romanul său de debut, City of Bohane, a câștigat premiul literar Impac Dublin, ediția 2013, și a fost selectat pentru Premiul Costa acordat romanelor de debut. Următorul său roman, Beatlebone (2015), a fost recompensat cu Premiul Goldsmiths, o distincție literară care le revine cărților de ficțiune britanică și irlandeză care „sparg tiparele sau extind posibilitățile formei romanului”. Cartea îl imaginează pe John Lennon călătorind pe coasta de vest a Irlandei în 1978 pentru a încerca să ajungă pe mica insulă Dorinish, pe care muzicianul o cumpărase de fapt în 1967 pentru 1.700 de lire sterline. Barry și-a descris abordarea ca fiind una „cât se poate de sălbatică în cadrul poveștilor mele”. Noul său roman, Night Boat to Tangier / Vaporul de noapte spre Tanger, a fost nominalizat în 2019 la Booker Prize. Kevin Barry a publicat și trei volume de povestiri, Dark Lies the Island, There are Little Kingdoms și That Old Country Music. Povestirile și eseurile sale au fost publicate în The New Yorker sau Granta. Barry este de asemenea dramaturg și scenarist. În prezent trăiește în comitatul Sligo, Irlanda.