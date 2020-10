Lecturi seducătoare

Tranziție, de Rachel Cusk

După destrămarea familiei, o scriitoare se mută la Londra, împreună cu cei doi fii ai săi. Această răsturnare de situație reprezintă factorul catalizator pentru mai multe tranziții – de ordin personal, moral, artistic și practic. Privită din perspectiva protagonistei, o femeie de o inteligență sclipitoare, narațiunea aprofundează temele prefigurate în apreciatul roman Schiță și oferă o reflecție pătrunzătoare și emoționantă asupra copilăriei și destinului, valorii suferinței, responsabilității personale și misterului schimbării.

În Tranziție, cel de-al doilea dintr-o scurtă dar memorabilă serie de romane, Cusk descrie experiențele elementare și aspectele profund liminale ale vieții. Cartea tratează, cu o onestitate tulburătoare, tema conflictului lăuntric dintre dorința de a-ți trăi viața și aceea de a evada din ea, a ambivalenței sfâșietoare ce însuflețește năzuința fiecăruia dintre noi de a se simți autentic.

„Cusk este de multă vreme una dintre cele mai bune și mai revigorante voci din literatura de limbă engleză, dăruită cu precizie științifică, cu o sintaxă meticuloasă și cu un umor caustic. Frazele ei sunt savuroase… În cărțile cele mai recente, a găsit o metodă narativă care asigură libertate vitală pentru inteligența ei formidabilă, pentru umorul ei înnăscut și pentru agerimea spiritului de observație.“ The New York Review of Books

„Rachel Cusk readuce ficțiunea la originile sale narative… Țelul autoarei este instaurarea unui limbaj în același timp convingător și oniric și a unei viziuni absolut personale asupra lumii.“ The Washington Post

„Hipnotic... O realizare majoră… Această scriitoare nu are nevoie să-și regăsească aplombul pentru că niciodată nu și-l pierde.“ The New York Times

„Originalitatea tehnică a lui Rachel Cusk este egalată de natura convingătoare a tematicii, iar Tranziție este, într-adevăr, un roman foarte bun.“ The Observer

„Un roman magistral scris și structurat, ceea ce nu mai reprezintă o noutate venind din partea acestei autoare extrem de talentate.“ Kirkus Reviews

„Perspectiva autoarei asupra condiției umane provoacă și fascinează deopotrivă.“ Time

„Curajoasă și intransigentă în ambițiile ei literare, Tranziție are limpezimea cristalului și se insinuează subtil în atenția cititorului. Fiecare frază frumos construită este urmată de alta asemenea.“ The Financial Times

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Adrianei Bădescu.

Excelență, de Rachel Cusk

Într-un avion, o femeie ascultă povestea vieții străinului aflat pe scaunul de lângă ea. Acesta îi istorisește lucruri legate de munca și căsnicia sa, îi relatează noaptea înfricoșătoare pe care tocmai a petrecut-o îngropând câinele familiei.

Femeia este Faye, o scriitoare aflată în drum spre Europa pentru a promova cartea pe care tocmai a publicat-o. Odată ajunsă la destinație, conversațiile pe care le poartă cu oamenii pe care îi întâlnește – despre artă și politică, despre familie și dragoste, despre tristețe și bucurie, despre dreptate și nedreptate – includ cele mai profunde întrebări pe care și le pun ființele umane. Aceste conversații, ultima dintre ele cu fiul ei, conduc la un punct culminant dramatic și impresionant.

Excelență, ultima parte a trilogiei care mai cuprinde volumele Schiță și Tranziție, este un roman de o forță copleșitoare, una dintre marile realizări ale prozei contemporane.

„Odată cu lansarea volumului Excelență, aceste trei romane pot fi acum apreciate – și vor fi cu siguranță – ca făcând parte din capodoperele literare ale vremii noastre.“ Washington Post

„Cutremurătoare într-un mod discret și uluitoare din punct de vedere intelectual... Scriitura lui Cusk este cristalină și precisă... Aceste romane sunt printre cele mai importante scrise în acest secol.“ The Globe and Mail

„Un final triumfător pentru o trilogie ambițioasă și neconvențională consolidează poziția lui Cusk ca unul dintre cei mai originali scriitori de ficțiune din zilele noastre.“ Toronto Star

„Excelență atinge un fel de perfecțiune formală. Rareori un singur cuvânt al prozei sale excepționale pare nelalocul lui... Cusk a triumfat în finalizarea acestei trilogii magistrale.“ Slate

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Adrianei Bădescu.

Dulce tristețe, de David Nicholls

Acum: Aflat în pragul căsătoriei, Charlie Lewis, în vârstă de treizeci și opt de ani, primește invitația la un eveniment care îl va reconecta cu un trecut aproape uitat.

Atunci: Charlie Lewis, șaisprezece ani, este genul de băiat pe care nu ți-l mai amintești din fotografia de absolvire. La examene, nu reușește să ia note de trecere. Acasă, are grijă de tatăl său deprimat – când, cu siguranță, ar trebui să fie invers. Dar în viața lui apare Fran Fisher și totul ia o întorsătură neașteptată. Pentru a-și petrece timpul cu Fran, Charlie trebuie să-și asume o provocare ce pare să-i depășească total posibilitățile: să se integreze într-un nou grup de prieteni, să se familiarizeze cu teatrul lui Shakespeare și să devină actor.

Tulburătoare, amuzantă, fermecătoare, devastatoare, Dulce tristețe este o tragicomedie despre drumul plin de obstacole către maturitate, o poveste încântătoare și plină de haz despre emoția primei iubiri și despre cum o singură vară poate schimba pentru totdeauna o viață.

„Un frumos omagiu adus iubirii juvenile, Dulce tristețe este o carte în care autorul face ceea ce știe cel mai bine, introducând cititorul în profunzimea unui peisaj nostalgic și relatând o poveste de dragoste ce reușește să emoționeze fără a face uz de sentimentalism, bazându-se pe abilitatea compozițională, pe inteligență și, cel mai important, pe umor.” Guardian

„Autorul romanelor O zi și Noi nu a scris niciodată cu atâta perspicacitate și tandrețe cum a făcut-o în această poveste dulce-amară [...] în care surprinde perfect amețitoarele culmi și abisuri ale primei iubiri.“ Daily Express

„Caracterizată de o observație pătrunzătoare, de un umor debordant, dar și de o tristețe dureroasă, aceasta este cea mai bună carte a lui David Nicholls.“ Daily Mirror

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Monicăi Grecu.

Greu de găsit un om bun, de Flannery O'Connor

Inspirate din tradițiile gotice sudiste, povestirile din volumul Greu de găsit un om bun demonstrează viziunea unică, grotescă a lui Flannery O’Connor asupra vieții, fiind infuzate cu simbolism religios, bântuite de perspective apocaliptice, susținute de tragicomedia comportamentului uman, în confruntarea cu aspirația către mântuire. Umorul sardonic al autoarei se bazează pe disparitatea dintre percepția limitată a unora dintre personaje și peisajul mult mai larg al realităților sociale, economice și spirituale ale Sudului rural.

În unele dintre povestiri, O’Connor explorează teme nevralgice dezbătute în epocă: Holocaustul este vizat în Dezrădăcinatul; integrarea rasială, în Negrul artificial; intersexualitatea, în Un Templu al Sfântului Duh. Prin povestirile sale, Flannery O’Connor și-a câștigat un loc privilegiat în inima cititorilor americani, numărându-se printre cei mai originali și provocatori scriitori din generația ei.

„Multă cruzime, compasiune, mascaradă, artă și adevăr se află în aceste povestiri! Mi-e greu să găsesc un scriitor mai amuzant, dar și mai înfricoșător.” Robert Lowell

„În aceste povestiri, pentru prima dată, Sudul rural este portretizat de o scriitoare a cărei corectitudine este pe măsura talentului său.” The New York Times Book Review

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Antoanetei Ralian.

Fiecare cu povestea lui, de Jean-Paul Dubois

Autor distins cu Premiul Goncourt pentru literatură

Paul Hansen execută o pedeapsă de doi ani într-o închisoare din Montréal, unde împarte o celulă cu Patrick Horton, un Hell’s Angel încarcerat pentru crimă.

Înapoi în timp: Hansen este superintendent la L’Excelsior, un imobil în care își desfășoară talentele de portar, infirmier, grădinar, factotum și – mai mult decât atât – confesor și consolator al celor aflați în suferință. Când nu este ocupat să-i ajute pe rezidenții din L'Excelsior sau să întrețină clădirea, se alătură Winonei, partenera sa care, la manșa avionului ei, îl poartă în înaltul cerului, deasupra norilor. Dar în curând totul se schimbă. Un nou administrator este ales la L’Excelsior, iar conflictele încep să apară. Și inevitabilul se întâmplă.

O biserică invadată de nisipuri, o mină de azbest, meandrele unui fluviu de culoare argintie, valurile sonore ale unei orgi alcătuiesc diferitele peisaje în care are loc acest roman.

Fiecare cu povestea lui este una dintre cele mai frumoase cărți ale lui Jean-Paul Dubois. Descoperim un scriitor animat de simțul acut al fraternității și de un sentiment de revoltă la adresa oricăror forme de nedreptate.

„Fiecare cu povestea lui este un roman melancolic și luminos. Toate elementele care dezvăluie viziunea asupra lumii a lui Jean-Paul Dubois se regăsesc în carte: familia, orașul Toulouse, Canada, natura, melancolia, zeflemeaua și umorul său irezistibil.“ Le Figaro

„Dubois are umanitatea adânc înrădăcinată în suflet, dar nu-și face nici o iluzie. [...] Tocmai de aceea cocktailul său de umor, inteligență și emoție, servit cu o eleganță fals dezinvoltă, este încă o dată atât de reușit.“ BibliObs

„Cel mai nou roman al lui Jean-Paul Dubois, plin de o tandră disperare, ne lasă o dulce impresie de farmec irezistibil.“ Culturebox

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Andreei Năstase.

Clubul Bonelor. Claudia și telefoanele anonime, de Ann M. Martin

De când au înființat Clubul Bonelor, Kristy, Claudia, Mary Anne și Stacey au avut parte de tot felul de aventuri ciudate. Dar nimic n-a fost la fel de înfricoșător ca întâmplările de acum. În timp ce lucrează ca babysittere, fiecare dintre ele primește apeluri telefonice misterioase fără să știe cine se află la celălalt capăt al firului.

Claudia e convinsă că Autorul Apelurilor Fantomă este un hoț de bijuterii care operează în zonă. Fetei i-a plăcut întotdeauna să citească romane de mistere, dar nu și să trăiască acțiunea pe pielea ei. În cele din urmă, ea și celelalte bone decid că a sosit momentul să intervină, iar rezultatele sunt cât se poate de... bulversante!

Clubul Bonelor s-a vândut în 180 milioane de exemplare și a inspirat o întreagă generație de tineri cititori. Seria cuprnde peste 100 de cărți (132 de volume), având un mare success în rândul cititorilor. Serie publicată în 20 de ţări.

Ann Matthews Martin este o scriitoare americană de ficțiune pentru copii și adolescenți, născută la 12 august 1955, cunoscută în special pentru seria The Baby-Sitters Club, ecranizată pentru un serial Netflix.

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Andreei Ivonei Berceanu.

Clubul Bonelor. Ideea genială a lui Kristie, de Ann M. Martin

Când află că mama ei se străduieşte să găsească o bonă pentru David Michael, lui Kristy Thomas îi încolțește în minte ideea de a înființa un club de bone împreună cu prietenele ei, Claudia, Stacey şi Mary Anne. Toate au experienţă cu îngrijirea copiilor, iar un club le-ar da ocazia să se distreze în timp ce... câştigă o grămadă de bani.

Dar niciuna dintre cele patru prietene nu s-a gândit că vor avea de-a face cu apeluri telefonice dubioase, cu animale de companie violente, chiar și cu copii neastâmpăraţi și cu părinți care nu spun întotdeauna adevărul. Să ai un club de bone nu e deloc floare la ureche, dar Kristy şi prietenele ei n-au de gând să cedeze în faţa provocărilor!

O poveste cu personaje memorabile, cu probleme desprinse din viața reală, plină de umor și cu o intrigă care menține treaz interesul cititorului.

Cartea a apărut la editura Litera, în traducerea Ivonei Berceanu.