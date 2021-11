LONDRA. Nume de rezonanță prezente în cadrul celei de-a doua ediții a Festivalului literar ROMANIA ROCKS

După o premieră răsunătoare în toamna anului trecut, Festivalul literar româno-britanic ROMANIA ROCKS revine la Londra pentru o nouă ediție efervescentă, în perioada 3-9 noiembrie 2021. Creat de Institutul Cultural Român din Londra şi beneficiind de susținerea European Literature Network, ROMANIA ROCKS 2 este unul dintre cele mai importante evenimente literare româneşti ale anului din capitala britanică.

Derulat la sediul Institutului Cultural Român din Londra dar şi în mediul online, festivalul aduce laolaltă nume de rezonanță în literaturile celor două țări. Astfel, cunoscuți autori britanici ai momentului precum Tracy Chevalier, Jonathan Coe, Georgina Harding, Monique Roffey, Philippe Sands sau Lionel Shriver, alături de scriitorii români Lavinia Branişte, Mircea Cărtărescu, Ioana Nicolaie, Ioana Pârvulescu, Doina Ruşti și Miruna Vlada vor fi protagoniştii celebrei serii de interviuri “Rock Talks”. Tot în cadrul acestei serii vor mai fi invitate jurnalistele-autoare Ioana Bâldea Constantinescu şi Marina Constantinescu.

Programul ROMANIA ROCKS 2 mai cuprinde două evenimente speciale, dedicate poeziei şi traducerilor, curatoriate și moderate de managerul cultural Gabriela Mocan, cunoscută pentru inițiativele sale literar-artistice în România şi Marea Britanie, o întâlnire cu reputata scriitoare Magda Cârneci şi membrii organizației PEN International Jennifer Clement şi Carles Torner, precum şi un concert de muzică rock susținut de trupa Moses. De asemenea, înregistrarea conversației dintre Mircea Cărtărescu, Georgina Harding şi Philippe Sands, moderată de jurnalista britanică Anne McElvoy în studioul BBC, va fi transmisă pe canalul BBC Radio 3 în data de 23 noiembrie.

Program:

Ø 3 noiembrie, 7pm / Mircea Cărtărescu, în dialog cu Jonathan Coe. Discuție moderată de cunoscuta jurnalistă britanică Tessa Dunlop, veche prietenă a României.

Ø 4 noiembrie, 7pm / Miruna Vlada, în dialog cu Monique Roffey. Discuție moderată de jurnalista britanică Rosie Goldsmith, directoarea European Literature Network UK.

Ø 5 noiembrie, 3pm / A Feast of Words: Romanian Women Poets. Întâlnire cu poetele Ilinca Bernea, Svetlana Cârstean, Ruxandra Cesereanu, Anastasia Gavrilovici, Deniz Otay, Ana Săndulescu şi Elena Vlădăreanu. Eveniment moderat de Gabriela Mocan.

Ø 5 noiembrie, 7pm / Marina Constantinescu, în dialog cu Lionel Shriver. Discuție moderată de jurnalista britanică Georgina Godwin.

Ø 6 noiembrie, 4pm / FEM and PEN. Discuție despre romanul FEM cu autoarea lui, Magda Cârneci, alături de Jennifer Clement şi Carles Torner, membri ai PEN International.

Ø 7 noiembrie, 3pm / The Art of Translation: Romanian Literature across Borders. Întâlnire cu reputații traducători Sean Cotter, Jozefina Komporaly, Diana Manole şi Viorica Patea. Eveniment moderat de Gabriela Mocan.

Ø 7 noiembrie, 7pm / Moses Band: The Rock Concert. Concertul va fi înregistrat şi difuzat, la o dată ulterioară, pe canalele de Facebook şi YouTube ale ICR Londra.

Ø 8 noiembrie, 7pm / Ioana Pârvulescu, în dialog cu Tracy Chevalier. Discuție moderată de Rosie Goldsmith.

Ø 9 noiembrie, 7pm / Lavinia Branişte, Ioana Bâldea Constantinescu, Ioana Nicolaie și Doina Ruşti, în dialog cu Tracy Chevalier. Discuție moderată de Rosie Goldsmith.

Cărțile autorilor incluși în program vor putea fi achiziționate pe platforma bookshop.org. Toate evenimentele vor fi filmate și difuzate, ulterior, pe canalele de Facebook şi YouTube, precum şi pe paginile web ale ICR Londra & European Literature Network.

Reamintim că, prin asocierea unor autori de talie mondială din România și Marea Britanie, principalul obiectiv al ROMANIA ROCKS este acela de a aduce literatura română în prim-planul scenei literare britanice şi nu numai, paleta variată şi stimulantă de evenimente vizând încurajarea un dialog real între cele două culturi, atragerea unui public numeros şi stimularea unui volum mai mare de traduceri.

Ediția inaugurală a ROMANIA ROCKS din toamna anului trecut, inițiată de ICR Londra şi curatoriată de jurnalista britanică Rosie Goldsmith, directorul artistic și de Gabriela Mocan, antreprenor cultural și producătorul creativ al festivalului, a fost primul proiect de acest gen şi de o asemenea anvergură derulat, vreodată, în Regatul Unit.