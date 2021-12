Miturile spațiului magic în care se întâlnesc Bulgaria, Grecia și Turcia, într-un excepțional reportaj literar: Frontiera, de Kapka Kassabova 

Recent, în cadrul îndrăgitei colecții Anansi. World Fiction de la Editura Pandora M a fost publicat în traducere primul volum de reportaj literar. Este vorba despre Frontiera de Kapka Kassabova, „o carte minunată, despre un tărâm plin de magie”, potrivit criticilor de la The Guardian.

În acest excepțional reportaj literar, Kapka Kassabova se întoarce în Bulgaria, de unde a emigrat cu 25 de ani în urmă, pentru a explora zona de frontieră pe care fosta ei țară o împarte cu Turcia și Grecia. În copilăria autoarei, despre acea zonă de graniță se spunea că ar fi mai ușor de trecut decât Zidul Berlinului, așa că locul mișuna de soldați și spioni. Kassabova descoperă un teritoriu modelat de diferite forțe ale istoriei: imperialismul sovietic, Imperiul Otoman și, mai înainte, miturile și legendele imemoriale. Frontiera redă călătoria autoarei în regiune, în timpul căreia aceasta intervievează diverse personaje pitorești, de la contrabandiști, vânători de comori și grăniceri la țărani ce venerează puterea focului. Atât istorie, cât și literatură, cartea ei aduce la lumină un teritoriu misterios și forfotind de forțe obscure, unde modernitatea pare a se fi sfiit să pătrundă.

Tradusă în întreaga Europă, cartea Kapkăi Kassapova a fost primită cu entuziasm de criticii de la cele mai importante publicații, mai ales în spațiul de limbă engleză: „o carte de călătorie excepțională, la fel de bună ca orice a scris Patrick Leigh Fermor” (The Sunday Times), „una dintre cărțile ce ridică literatura de călătorie la rang de artă” (The Herald), „Kassabova este, mai presus de orice, senzațional de bună la a întâlni oameni extraordinari, iar asta este fără îndoială calitatea numărul unu a autorului de cărți de călătorie” (The Sunday Times).

„Când am început călătoria, nu știam ce voi descoperi. Am plecat dintr-o poziție de relativ vid și ignoranță, cu un sentiment instinctiv că voi găsi ceva valoros de spus mai departe din acel spațiu. De îndată ce am început să aud poveștile oamenilor, mi-a devenit evident că această carte va fi și o poveste despre modul în care oamenii își povestesc viața, despre cum ne povestim cu toții viața. Într-un loc ca acesta, de graniță și răscruce, unde s-au întâmplat lucruri extreme și unde există o mare saturație a experienței umane, este deosebit de interesant să vedem cum oamenii își supraviețuiesc propriilor povești”, a mărturisit autoarea.

„Cred că istoriile nespuse care provin dintr-un astfel de loc conțin adevărul. Orice altceva poate fi supus chestionării. Orice lucru care vine la noi printr-o sursă oficială – în special o sursă oficială atașată unei agende naționale sau religioase, sau oricare dintre acele alte politici identitare care par să traverseze lumea în acest moment – ​​poate fi pus la îndoială. Am simțit că vocile pe care le auzeam, locurile din care îmi veneau aceste povești, erau autentice și, prin urmare, foarte prețioase. Poveștile în sine conțineau atât întrebări, cât și răspunsuri despre identitate sau despre ce fac granițele oamenilor și cum supraviețuiesc”, a mai adăugat Kapka Kassabova.

Ediția în limba română a cărții poartă semnătura cunoscutei traducătoare Ona Frantz. Volumul, sosit recent din tipografie, se află deja în toate librăriile fizice și online din întreaga țară.

Kapka Kassabova s-a născut în 1973, la Sofia, în Bulgaria. În timpul adolescenței a părăsit țara împreună cu familia sa și s-a stabilit în Noua Zeelandă, unde a trăit timp de doisprezece ani. În această perioadă a studiat literatura franceză, rusă și engleză și creative writing la universitățile din Otago și Victoria. Acolo a publicat primele volume de poezie și de proză. S-a mutat în Scoția în 2005. Este autoarea a trei volume de poezie, a unui roman, a două volume de memorii și a două cărți de călătorie. To the Lake (2020) este cea mai recentă carte a sa.

Kapka Kassabova este considerată astăzi una dintre cele mai cunoscute scriitoare din spațiul european, iar Frontiera, cea mai cunoscută carte a ei: „Kassabova unește vocile celor ce s-au luptat de-a lungul secolelor să traverseze granițe. Într-o lume din ce în ce mai divizată, din ce în ce mai amenințată de ziduri mexicane, de noi pașapoarte restrictive și de teama de necunoscut, avem mare nevoie de asemenea cărți”, așa cum apreciat criticii de la The Financial Times.