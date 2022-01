Noutățile anului 2022 la Editura Litera

Paradise (1994), By the Sea (2001), Desertion (2005) și Afterlives (2020), Aldulrazak Gurnah

Cărțile scriitorului Abdulrazak Gurnah, originar din Zanzibar și laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în anul 2021, sunt în curs de apariție la Editura Litera. Paradise (1994), By the Sea (2001), Desertion (2005) și Afterlives (2020) urmează să fie publicate în primăvara, respectiv în toamna acestui an. Autor a numeroase povestiri și eseuri, precum și a zece romane, el a scris despre exil, despre momente istorice cruciale și rupturi sociale devastatoare. Romanele sale se desfășoară în spațiile intime ale familiilor, tovărășiilor și prieteniilor: acele spații care sunt hrănite de dragoste și datorie, dar care sunt vulnerabile prin însăși natura lor.

Abdulrazak Gurnah este al treilea scriitor contemporan distins cu Premiul Nobel pentru Literatură, publicat la Editura Litera, după Svetlana Aleksievici (2015) și Alice Munro (2013).

The Promise, Damon Galgut

Scriitorul sud-african Damon Galgut, câștigătorul prestigiosului Booker Prize pentru ficțiune, cu romanul The Promise, este al doilea scriitor remarcabil care a intrat recent în portofoliul Editurii Litera. Romanul este o saga modernă ce urmărește declinul unei familii, pe fundalul schimbărilor tulburi dintr-o țară puternic segregată politic și social, care are nevoie de vindecare. Cartea se află în curs de apariție în colecția Clasici Contemporani.

Istoricul Maya Jasanoff, care a prezidat juriul, a spus că The Promise este o carte profundă, puternică și succintă, care „combină o poveste extraordinară, teme bogate și istoria ultimilor 40 de ani din Africa de Sud, într-un pachet incredibil de bine scris“.

To Paradise, Hanya Yanagihara.

Cititorii care au iubit romanele anterioare ale autoarei de origine americană, Hanya Yanagihara, O viață măruntă și Oamenii din copaci, se vor bucura de cel mai nou roman al scriitoarei – To Paradise, descris deseori de către critici drept un tour de force livresc. Cartea, cu un evident accent utopic, este împărțită în trei părți, vorbind deopotrivă despre colonialism și rasism în America contemporană, despre iubire, familie și pierdere, dar și despre o serie de pandemii trecute și felul în care acestea au remodelat societatea actuală. „Yanigahara ne solicită să ne reconsiderăm asumpțiile binare și limitative asupra conceptelor legate de sexualitate, rasă și sănătate.“ The Guardian

M. Fiul secolului (M. Il figlio del secolo), Antonio Scurati

O operă magistrală de ficțiune istorică, M. Fiul secolului este un roman care descrie cu minuțiozitate anatomia și ascensiunea fascismului în Italia, din perspectiva fondatorului său, Benito Mussolini. Cartea, publicată în 40 de țări, a câștigat premiul Strega în 2019, autorul dedicând-o tuturor celor care au luptat împotriva regimului fascist, victime și partizani deopotrivă. „Panoramică și polifonică, lucrarea lui Scurati dezvăluie experiențele celor temători și ale celor care stârnesc teamă, retorica revoluționarilor și cea a reacționarilor... o multitudine de fragmente care alcătuiesc un mozaic imens.“ New Statesman

La malnata, Beatrice Salvioni

Considerat unul dintre cele mai fulminante debuturi literare recente, La malnata este un roman despre prietenie, despre alianța dintre femei, despre revolta împotriva sexismului și a abuzului, dar și despre conștiința propriei valori, revelând una dintre vocile tinere cele mai explozive din peisajul literar italian contemporan. Este povestea prieteniei dintre două tinere – Francesca, care provine dintr-o familie prosperă, și Maddalena, numită de întreaga comunitate la malnata, cea care aduce ghinion – pe fundalul unei provincii lombarde oprimate de controlul și de violența fascismului. Romanul urmează să fie publicat în acest an în peste 20 de țări.

Tomas Nevinson, Javier Marias

Un nou roman al unuia dintre cei mai prolifici scriitori spanioli contemporani – Javier Marias, tradus în 46 de limbi, cu peste 8 milioane de cărți vândute în întreaga lume – completează seria de autor de la Editura Litera. Roman politic și etic în egală măsură, Tomas Nevinson este o reflecție profundă asupra limitărilor și asupra urmărilor produse de evitarea răului celui mai mare. Pe fondul unor atacuri teroriste istorice, Tomas Nevinson este și povestea a ceea ce se întâmplă cu cineva căruia i s-a întâmplat deja totul și care, aparent, nu mai poate fi atins de nimic. „Un roman colosal.“ Guillermo Rodríguez, The HuffPost

Trust, Hernan Diaz

Una dintre cărțile cele mai așteptate ale anului 2022, Trust, de Hernan Diaz, este un puzzle literar deopotrivă despre genealogia puterii, bani, clasă și intimitate, un roman care reușeste să dezamorseze miturile ce învăluie bunăstarea și ficțiunile ce trec deseori drept istorie. Autorul, finalist al Pulitzer Prize și PEN/Faulkner Award cu primul său roman, In the Distance, este câștigătorul a numeroase premii literare, printre care Saroyan International Prize, the Cabell Award, the Prix Page America, the New American Voices Award. „O performanță virtuoasă a unui talent emergent al cărui prim roman a fost finalist la Premiul Pulitzer… O poveste fascinantă care pune în lumină impactul banilor asupra vieților noastre. Într-un moment în care pactul nostru social este atât de fragil, Trust este acel lucru rar: un roman frumos lucrat, care îndrăznește să se confrunte cu unele dintre cele mai profunde schisme socioeconomice ale noastre.“ Oprah Dialy

Camerista (The Maid), Nita Prose

Colecția Buzz Books continuă să uimească cu volume captivante ca acest roman de debut, de Nita Prose, ce urmează să fie publicat în peste 33 de țări. Este povestea lui Molly Gray, o cameristă care s-a obișnuit să treacă neobservată atunci când șterge praful, când vede mizeria și secretele lăsate în urmă de oaspeții prestigiosului hotel unde lucrează. Totul ia o întorsătură uimitoare când tânăra îl descoperă pe unul dintre clienții hotelului mort în patul său. Romanul va apărea în luna februarie, lansare sincronizată cu cea internațională. „Cea mai fermecătoare, originală și nuanțată carte pe care o veți citi anul acesta. Camerista reușește să fie în același timp misterioasă, plină de forță și înduioșătoare, iar Molly este un personaj pe care îl veți iubi cu înverșunare. Nita Prose este un talent exploziv, iar Camerista, o capodoperă unică, ce sfidează etichetele.“ Laurie Elizabeth Flynn

A Splendid Ruin, Megan Chance

O privire tenebroasă asupra San Franscisco-ului anilor 1900, A Splendid Ruin este un gotic istoric, cu o scriitură de o frumusețe rară. Romanul aclamatei scriitoare americane Megan Chance problematizează clasa, trădarea, răzbunarea, dar și alegerile teribile pe care trebuie să le facă uneori o femeie pentru a putea supraviețui în perioade dificile. „Un minunat sentiment de amenințare: personaje duplicitare, secrete de familie și sfârșituri abrupte de capitol…“ Historical Novels Review

Ce va face Danny? În Vacanță (What Should Danny Do. On Vacation), Adir Levy

O carte pentru copii, frumoasă și necesară, despre forța și importanța alegerilor, ce combină cu abilitate scriitura creativă și psihologia copilului. Sub forma a nouă povești frumos ilustrate, cartea prezintă aventura lui Danny, un băiețel înzestrat cu o superputere: puterea de a alege! Cartea, dedicată deopotrivă copiilor și adulților, propune mai multe scenarii ale aceleiași zile petrecute de Danny în vacanță și ale felului în care aceasta se va schimba în funcție de deciziile pe care băiețelul le va lua. „Alegerile reprezintă un instrument care are nevoie de o bună fundamentare. «Ce va face Danny» învață cu adevărat copiii că alegerile și deciziile lor pot avea efecte și urmări. Și cred că e realmente important să oferim copiilor această putere.“ Dr. Alete Arom, psiholog clinician

The Journey of Humanity, Oded Galor

Colecția Kronika se va îmbogăți cu un titlu de excepție – The Journey of Humanity – al notabilului economist de origine israeliană, Oded Galor. Cartea, care propune o teorie la intersecția dintre economie, antropologie și teorie politică, explică inechitatea socială și economică dintre culturi, punctând felul în care Marea Istorie, colonialismul, organizarea socială, cultura, geografia influențează dezvoltarea și evoluția umanității în general. The Journey of Humanity este lumea explicată într-un mod accesibil de unul dintre gânditorii săi contemporani cei mai de seamă. Publicată în Israel, a devenit instantaneu bestseller internațional.

The New Map, Daniel Yergin

O carte revelatoare, inter-secțională despre revoluția energetică, schimbări climatice, tensiuni geopolitice și lupta pentru putere a națiunilor într-o perioadă a turbulențelor globale. Într-o epocă a crizelor economice, politice, ecologice și sanitare perpetue, în care pericolul unui nou Război Rece între superputeri precum Statele Unite ale Americii, China, Rusia, Orientul Mijlociu pare iminent, The New Map a autorului Daniel Yergin, câștigător al Pulitzer Prize și expert în energie globală, devine o carte necesară și urgentă. Daniel Yergin reușește cu acest extraordinar volum să poarte cititorul într-o călătorie absolut captivantă și oportună prin noua hartă a lumii. Cartea a devenit rapid bestseller absolut la A Wall Street Journal și USA Today Book!

Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West, Catherine Belton

O carte stringent de actuală, de bine documentată, caracterizată de către presa de specialitate ca fiind un thriller geopolitic, Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and then Took on the West este un studiu solid despre ascensiunea lui Putin și a putinismului. „În noua sa carte profund documentată, Catherine Belton spune o poveste întunecată despre ascensiunea lui Vladimir Putin la putere și despre cei 20 de ani ai săi ca lider al Rusiei. Belton, fost corespondent la Moscova pentru Financial Times, cercetează și mai în profunzime. În această carte, Putin, colegii săi din KGB, oamenii de afaceri și mafioții s-au reunit prin interviuri cu mulți alți jucători relevanți.“ Anders Åslund, The Washington Post

The Hunter Guide to the 21 Century, Heather Heying, Bret Weinstein

În această carte, biologii evoluționiști Heather Heying și Bret Weinstein jonglează extrem de abil cu discursul încărcat din punct de vedere politic care înconjoară chestiuni precum sexul, dieta, somnul, parentingul, educația și multe altele, pentru a schița o viziune clară bazată de știință, care vă va da puterea să trăiți o viață mai bună și mai înțeleaptă. O carte care explică cu elocvență și simplitate cum funcționează evoluția genetică și culturală, cum aceste două forțe se influențează reciproc, lăsând în urmă teoriile reducționiste ale determinismului genetic, social și cultural.

„The Hunter Guide to the 21 Century este povestea umană repovestită frumos, cu metafore emoționante.“ Jonathan Haidt

Influence Your Superpower, Zoe Chance

Această carte pleacă de la o idee-manifest pe cât de provocatoare, pe atât de simplă: suntem născuți pentru a fi influenți! Zoe Chance, profesor la prestigioasa Yale University, expune cu claritate și persuasiune cum să ne (re)câștigăm superputerea de a avea încredere în propria voce, de a fi charismatici și convingători, de a învăța să ne negociem drepturile în manieră relaxată și creativă. Influence Your Superpower este o carte care te va învăța cum să-ți transformi cursul vieții și poate chiar pe cel al istoriei.

Why Has Nobody Told Me This Before, Dr. Julie Smith

Un regal pentru amatorii de psihologie practică, această carte extrem de inteligentă și intuitivă vă învață într-o manieră accesibilă cum să vă fortificați și să vă mențineți sănătatea psihică chiar și în cele mai dificile momente. Couch online și social media star, psihoterapeuta Julie Smith oferă în carte instrumente și sfaturi practice celor ce se află în lupta cu anxietatea și depresia, dar și celor care vor să devină mai puternici și mai rezilienți în fața tuturor încercărilor cotidiene. „Inteligentă, profundă și caldă, Dr Julie Smith este deopotrivă un expert și un prieten înțelept de care cu toții avem nevoie.“ Lori Gottlieb, autoare a bestsellerului Poate ar fi bine să discuți cu cineva și co-host al podcastului Dear Therapists

Hygge Home, Meik Wiking

O nouă carte a celebrului scriitor și cercetător danez, fondator al Happiness Research Institute și autor al celebrei cărți Mica enciclopedie Hygge. Rețeta daneză a fericirii urmează să fie publicată la Editura Litera. Hygge Home este o carte care ne învață cum să ne creăm un spațiu domestic confortabil, protector și călduros, care să ne ajute să ne recalibrăm forțele interioare, un adevărat refugiu de bine și liniște. „Obișnuim să ne modelăm casele, ca apoi acestea să ne modeleze pe noi.“ Meik Wiking

Editura Litera are o tradiție de 32 de ani în editarea de carte. Ani în care, cu tenacitate, cu pasiune, cu profesionalism, cu reușite majore, a editat 9000 de titluri, într-un tiraj total de peste 50 de milioane de exemplare. Acoperind practic toate domeniile de ficțiune și nonficțiune, Litera a reușit să se impună prin calitatea catalogului editorial, devenind unul dintre cei mai importanți actori de pe piața de carte din România.