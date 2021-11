Scriitoarea româno-americană Alta Ifland, la ediția de anul acesta a „Nopții literaturii europene” de la New York

Reprezentând România, scriitoarea Alta Ifland se alătură, luni, 22 noiembrie, a.c., altor nouă autori, traducători și performeri din Austria, Bulgaria, Cehia, Ungaria, Italia, Portugalia, Slovacia și Spania, la mult așteptata ediție fizică, cu public, a „Nopții literaturii europene” de la New York (European Literature Night). Participarea țării noastre în cadrul acestui proiect de mare amploare este organizată de Institutul Cultural Român de la New York.

Evenimentul, care se va desfășura pe parcursul a nu mai puțin de șase ore, va cuprinde, alături de lecturi din cele unsprezece cărți prezentate, și o masă rotundă, intitulată „Regiunile Europei și progresul culturii literare”. Discuția, la care va lua parte și Alta Ifland, va fi moderată de Andrew Singer, directorul și redactorul-șef al postului de radio online Trafika Europe, specializat în promovarea literaturii în traducere.

Autoarea româno-americană de expresie engleză va citi din romanul The Wife Who Wasn't, apărut în primăvara acestui an la editura americană New Europe Books. Cartea înfățișează două culturi și mentalități aproape complet diferite, cea americană și cea moldovenească, care se reunesc, dând naștere unor situații comice în aparență, dar care vorbesc despre stereotipuri bine înrădăcinate în spiritul uman.

Alta Ifland s-a născut și a crescut în România, emigrând în Statele Unite în 1991, unde a obținut un doctorat în limba și literatura franceză. În prezent locuiește în California. Alta Ifland este autoarea a două colecții de poeme în proză: Voix de glace/Voice of Ice, publicată în limbile franceză și engleză și distinsă cu Premiul Louis Guillaume, și The Snail’s Song; și a două cărți de proză scurtă: Elegy for a Fabulous World și Death-in-a-Box. Romanul menționat mai sus este primul său roman, iar în prezent lucrează la un al doilea, inspirat din viața reginelor României, Elisabeta și Maria.

European Literature Night (ELN) este un proiect organizat de Centrul Ceh de la New York în colaborare cu rețeaua institutelor culturale naționale din Uniunea Europeană, EUNIC New York. ELN este unul dintre cele mai importante proiecte EUNIC desfășurate de organizația aflată în metropola americană și reprezintă o oportunitate unică de prezentare a unui număr semnificativ de autori europeni în Statele Unite ale Americii. Președinția EUNIC New York este asigurată în acest moment de România, prin directorul ICR New York, Dorian Branea.

Lista participanților la acest eveniment îi mai cuprinde pe Edoardo Ballerini (Italia), Sean Gasper Bye (Polonia), Véronique Firkusny (Cehia), Sándor Halmosi (Ungaria), Stefan Kutzenberger (Austria), Alek Popov (Bulgaria), Hugo dos Santos (Portugalia), Elena Sokol (Cehia), Megan Tomas (Polonia), Kirmen Uribe (Spania) și Katarina Vizina (Slovacia).