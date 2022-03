Scriitoarele româno-americane relansează programul fizic al ICR New York

Într-o adevărată sărbătoare a creativității literare feminine, publicul american și româno-american este invitat, în data de 4 martie, să le cunoască pe câteva dintre scriitoarele care au apărut, în ultimii doi ani, în populara serie online a ICR New York „Voci literare feminine românești din America de Nord”. Scriitoarele Raluca Albu, Cristina A. Bejan, Clara Burghelea, Adina Dabija, Mihaela Moscaliuc, Claudia Serea și Adela Sinclair vor oferi o serie de lecturi și scurte performance-uri literare, punctate de intervențiile muzicale ale pianistului și compozitorului Mischa Blanos.

În cadrul evenimentului, care se circumscrie și programelor aniversare ce se derulează în Statele Unite pe parcursul lunii martie, dedicată în întregime femeilor, vor fi prezentate ultimele cărți apărute sau în curs de apariție sub semnătura scriitoarelor de origine română pe concurențiala piață de carte americană: “Green Horses on the Walls” de Cristina Bejan, “Praise the Unburied” de Clara Burghelea, “Rumi’s Field” de Adina Dabija, “Cemetery Ink” de Mihaela Moscaliuc, “Writing on the Walls at Night” de Claudia Serea și „La revedere” de Adela Sinclair.

Adept al unui original amestec între repertoriul clasic și muzica electronică, pianistul și compozitorul Mischa Blanos își promovează în Statele Unite cel mai recent album, “City Jungle”, cu sprijinul Nomad și al ReSolute NYC.