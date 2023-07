Terapeutul de B. A. Paris - un thriller psihologic construit cu măiestrie

Terapeutul este un mystery și o explorare captivantă a modului în care încrederea – sau lipsa acesteia – poate “colora” relațiile. Ca și în volumul În spatele ușilor închise, B. A. Paris a creat personaje complexe, autentice, cu calități și defecte, care se luptă cu moartea, obsesiile și frica în timp ce încearcă să-și trăiască viața.

"B.A. Paris știe cum să construiască suspans memorabil." – Tarryn Fisher

Când Alice și Leo se mută într-o casă proaspăt renovată din proiectul rezidențial Cercul, o comunitate închisă cu locuințe exclusiviste, consideră că și-au împlinit visul. Însă aparențele pot fi înșelătoare… Pe măsură ce începe să-și cunoască vecinii, Alice descoperă un secret devastator despre noua ei casă și începe să se simtă foarte legată de Nina, terapeuta care a locuit acolo înainte. Alice devine obsedată să afle ce se petrecuse în casă cu doi ani în urmă. Însă nimeni nu vrea să vorbească despre asta. Vecinii ei au secrete, lucrurile nu sunt perfecte cum par… iar viața ei atârnă de un fir de păr.

“Răsturnarea de situație va fi surprinzătoare și te va obliga să citești pe nerăsuflate până la ultima pagină.” – Mystery & Suspense Magazine

B.A. Paris este autoarea bestsellerurilor În spatele ușilor închise (Ed. Trei, 2017), The Breakdown, Bring Me Back și The Dilemma. După ce a locuit mulți ani în Franța, acum s-a mutat împreună cu soțul ei în Marea Britanie. A lucrat în domeniul finanțelor, a fost profesoară și are cinci fiice.

La Editura Trei a mai apărut și Dublura, un thriller scris de B.A. Paris împreună cu Sophie Hannah, Clare Mackintosh și Holly Brown.