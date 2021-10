Workshop de Commedia dell’Arte în cadrul proiectului european Poetic Invasion of the Cities

Workshopul de Commedia dell’Arte – The Labyrinth of Masks, din cadrul proiectului european Poetic Invasion of the Cities (PIC) a început zilele acestea la Sibiu și se va desfășura online până în 22 octombrie. În cadrul acestui eveniment susținut de Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu, artiștii Claudia Contin Arlecchino și Luca Fantinutti le dezvăluie participanților tehnicile speciale și particularitățile Commedia dell’Arte.

Atelierele sunt dedicate studenților si absolvenților Departamentului de Artă Teatrală din cadrul Facultății de Litere și Arte a Facultății de Litere și Arte a Universității „Lucian Blaga” Sibiu, având și sprijinul cadrelor didactice ale ULBS.

Claudia Contin Arlecchino este o actriță italiană, dar și regizor, scenograf și profesor de teatru, autoare de eseuri și texte teatrale publicate în mai multe limbi. Este cunoscută în lume ca fiind prima femeie care a reinterpretat personajul masculin al Harlequin, unul dintre cele mai interesante personaje din Commedia dell’Arte. Claudia Contin Arlecchino colaborează îndeaproape cu artistul grafic, fotograful și muzicianul Luca Fantinutti, care este directorul multimedia și de grafică al studioului Porto Arlecchino.

Despre Poetic Invasion of the Cities

Poetic Invasion of the Cities este o platformă europeană pentru artele spectacolului în spații neconvenționale. Acest proiect multidisciplinar își propune să ajungă la un public nou din comunitățile urbane implicate, inclusiv cel aflat în zone defavorizate. În acest scop, utilizează competențele artistice și resursele strategice specifice artelor stradale pentru a dezvolta metode inovatoare de a ajunge la publicul-țintă. De asemenea, implică profesioniști și artiști din domenii diverse, care pot transforma mijloace culte de expresie artistică într-o experiență plăcută și ușor accesibilă pentru oricine. Muzica clasică, baletul și anumite forme de teatru sunt reinterpretate și prezentate spectatorilor din toate mediile sociale într-o manieră nouă. Evenimentele se desfășoară în afara sălilor de spectacol consacrate, artele spectacolului ajungând astfel în spații unde nu au fost prezente niciodată.

Liderul de proiect este Comune di Montegranaro (Italia) – organizator al Veregra Street International Festival, iar partenerii sunt: Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu – organizator al Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu, Neue Gruppe Kulturarbeit (Germania) – organizator al festivalului LA STRADA. International Street Performance Festival din Bremen și Open Street aisbl (Belgia) – rețea europeană dedicată teatrului de stradă.