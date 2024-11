Ediția a treia a rezidenței New Draft a ajuns la final

„Ediția a 3-a a New Draft a ajuns la final. Am adunat speranțe și emoții pentru cele 11 proiecte cât să avem noi, ca organizatori și traineri, o strângere de inimă la pachet cu bucuria unui final fericit. Procesul de dezvoltare a proiectelor continuă și noi ne bucurăm că am putut să le oferim un spațiu sigur și stabil timp de patru luni. Ideile care s-au așezat pe pagină (sub formă de treatment dezvoltat încă) sunt pe cât de puternice, pe atât de diferite. Sperăm ca pitchul și broșura de prezentare ce a plecat către regizori și producători să le ofere autorilor șansa unor colaborări. Noi știm sigur că o merită“, declară Crăița Nanu, unul dintre trainerii programului.

Mai multe despre participanții la New Draft și proiectele lor:

Daniel Popa - de bază actor, dar cu experiență și în regia de teatru, film documentar și montaj, a lucrat scenariul primului său lungmetraj. Baftă la Călărași! este povestea unui actor devenit de nevoie profesor de actorie, care se vindecă de depresie cu ajutorul unor puști din Călărași pe care îi instruiește în arta pe care simte că a ratat-o.

Cristian Dorobanțu - regizor/scenarist și artist VFX, a dezvoltat primul său proiect de lungmetraj de animație: Bobo, o poveste pentru toată familia despre prietenia dintre un urs și o fetită ce trăiește în satul învecinat cu pădurea.

Andra Hera, regizoare și scenaristă ce s-a făcut remarcată odată cu scurtmetrajul Granițe (2017), proiectat și premiat în festivaluri din toată lumea, a lucrat la Chemarea, lungmetrajul ei de debut, despre o mamă decisă să ajute o familie nevoiașă chiar cu prețul destabilizării propriei familii.

Alin Boeru - regizor-scenarist cu multiple scurtmetraje la activ și proiecte de mini-serii sau lungmetraje în dezvoltare, dar și regizorul primului documentar despre Street Art din România, a dezvoltat Dacă nu te uiți, nu se vede, o poveste despre conștientizarea și gestionarea unei traume.

Răzvan Oprescu / Ioana Țurcan - co-regizori și co-scenariști, fiecare cu scurtmetraje apreciate atât în țară cât și peste hotare, au lucrat Ductil, povestea unei fete ce merge să-și viziteze tatăl plecat la lucru pe șantier, în Franța.

Citește pe Antena3.ro Soldații nord-coreeni trimiși în Rusia au dat de internetul nelimitat și nu se mai desprind de filmele pentru adulți

Rareș Roșca, absolvent de inginerie aerospațială ce s-a reprofilat pe scenaristică (a fost admis și la masterul de scenaristică în cadrul UNATC în timpul rezidenței), a lucrat la HotDog, un lungmetraj despre Teo, un tânăr care începe să își pună mari semne de întrebare despre viața și oamenii din spatele lumii corporate a Bucureștiului.

George ve Gänæaard și Horia Cucută - co-regizori și co-scenariști independenți ce au debutat în lungmetraj cu Clasat (marele premiu în cadrul secțiunii Ro Days la TIFF anul acesta), au lucrat Pauză în publicitate, a doua parte a trilogiei ”corporatiste” pe care o au în plan.

Lavinia Braniște - scriitoare și traducătoare, pentru a doua oară participantă la New Draft, a lucrat o nouă adaptare după o povestire scrisă de ea. Sonet pentru Sir Bob este o poveste de mentorat în mediul universitar, despre cât costă un început de carieră și despre caracterul tranzacțional al relațiilor dintre oameni.

Bogdan Drumea, regizor-scenarist, absolvent de master de scenaristică la UNATC, a lucrat la lungmetrajul Tinere speranțe, o poveste de dragoste, pe teren și pe peluză, în timpul unui retur de campionat de fotbal.

Irina Huțu, scenaristă și editor de scenarii, absolventă de master de scenaristică la UNATC, a lucrat la Tulbure, un indie despre un ultim weekend la mare pentru un grup de prieteni ce se credeau de nedespărțit.

Ștefania Maftei, absolventă de regie la UNATC, în prezent studentă la masterul de media studies de la Malmö University, a dezvoltat XXS, povestea cu inflexiuni fantastice a unei familii ce se confruntă cu faptul că fiica lor cea mică suferă de anorexie.

În total, anul acesta, 50 de aplicanți din București, Chișinău, Cluj-Napoca, Timișoara și Iași și-au înscris proiectele la ediția a treia a rezidenței New Draft. Trainerii New Draft au fost Ana Agopian (scenaristă și regizoare de film, consultantă de scenarii), Crăița Nanu (selecționeră, curatoare de film și consultantă de scenarii) și Andreea Cristina Borțun (regizoare de film, dramaturgă și manager cultural).

››› Vezi galeria foto ‹‹‹