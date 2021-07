Marele câștigător al Premiilor César 2021, „Adio, proștilor!”/ „Adieu les cons!”, în regia lui Albert Dupontel, cu Virginie Efira, numită regina comediei în Franța, în rolul principal, ajunge în cinematografe din 9 iulie, distribuit de Independența Film.

Comedia cu accente noir urmărește povestea lui Suze Trappet (Virginie Efira), o femeie care află că a dezvoltat o maladie autoimună în stadiu terminal și pornește în căutarea fiul ei născut în perioada adolescenţei - la care a renunţat imediat după naştere, la presiunea familiei. În nebuneasca investigație, ea se intersectează cu Jean-Baptiste Cuchas, jucat de Albert Dupontel, un bărbat care suferă de o stare acută de extenuare psihică, și Serge Blin (Nicolas Marié), un arhivist orb, de un entuziasm excesiv. Neobișnuitul trio se aventurează într-o călătorie hilară și plină de peripeții pentru a găsi copilul de mult pierdut al lui Suze.

Un succes de box-office întrerupt de lockdown

Lansat în toamna anului trecut în Franța, „Adio, proștilor!”/ „Adieu les cons!” a reunit 700.000 de spectatori în prima săptămână de proiecţii, întrerupte brusc de decretarea lockdown-ului. Odată cu redeschiderea cinematografelor din Franța în luna mai a acestui an, a fost relansat pe marile ecrane ocupând un loc fruntaș în box office, până în acest moment având peste 3 milioane de spectatori.

Din cauza pandemiei, filmul a beneficiat de lansări în doar câteva țări europene (Olanda, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Ucraina), în special în cadrul unor festivaluri de film, precum și în Australia, Canada, Rusia și Singapore.

În primăvara acestui an, filmul a dominat scena Premiilor César, adjudecându-și șapte trofee din 12 nominalizări la categoriile Cel mai bun film, Cel mai bun regizor (Albert Dupontel), Cel mai bun actor în rol secundar (Nicolas Marie), Cel mai bun scenariu original, Cea mai bună imagine, Cele mai bune decoruri şi Premiul César al liceenilor.

Întrebat ce i-a inspirat o astfel de poveste, regizorul Albert Dupontel spune că a pornit de la opoziția dintre o persoană care își dorește să trăiască, dar nu poate, și o persoană care ar putea trăi, dar nu își mai dorește. Dupontel a scris scenariul filmului în 18 luni și se declară un „Sisif narativ”, scrisul dându-i cea mai mare durere de cap: „Cred că toți avem multe povești de spus, dificil pentru mine este să le scot din confuzia mentală”.

„Adio, proștilor!” și Monty Python

„Adio, proștilor!”/ „Adieu les cons!” îi este dedicat lui Terry Jones, unul dintre fondatorii celebrului grup de comedianți britanici Monty Python, care a decedat în ianuarie 2020 și care a jucat în două dintre filmele lui Dupontel: „The Creator” (1999) și „Locked Out” (2006). De asemenea, Terry Gilliam, un alt membru Monty Python, despre care Dupontel spune că este o inepuizabilă sursă de inspirație, are un rol secundar în „Adio, proștilor!”/ „Adieu les cons!”.

Albert Dupontel este o figură cunoscută a cinematografiei franțuzești. Actor, regizor și scenarist, Dupontel a abandonat medicina pentru a se dedica teatrului și cinematografiei. Cu o carieră de peste 30 de ani, acesta s-a afirmat prin umorul său negru și îndrăzneț. Dupontel abordează adesea teme din spectrul familiei și maternității („Bernie”, „Le Vilain”, „9 mois ferme”, „Au revoir là-haut” - disponibil pe contul de Vimeo al Independența Film), spunând că nu înțelege neapărat de ce se îndreaptă spre latura dramatică a acestor subiecte, mai ales că el a avut o copilărie fericită.