„Anii noștri de glorie”/ „Gli anni più belli”, un film amuzant și sincer despre prietenie și iubire, vine din 6 august în cinematografe

Patru prieteni - trei băieți și-o fată - ne poartă din Italia anilor ‘80 până în prezent, într-un carusel al emoțiilor pe care le poate trăi oricare dintre noi. „Anii noștri de glorie”/ „Gli anni più belli”, un film de Gabriele Muccino despre prietenie, generozitate și bucuriile tinereții, vine din 6 august în cinematografe, distribuit de Independența Film.

Giulio (Pierfrancesco Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo (Kim Rossi Stuart) și Riccardo (Claudio Santamaria) sunt patru adolescenți idealiști și de nedespărțit. Din Italia anilor ‘80, când devin prieteni, și până prezent, viețile lor se intersectează constant și împărtășesc succese și eșecuri, vise și dezamăgiri care se suprapun într-o mare poveste de prietenie și iubire. Suntem martorii vieții lor, dar și a schimbărilor din societate, și totul se întâmplă într-un decor cât se poate de italian, cu o coloană sonoră pe care se regăsește piesa „Gli anni più belli” a lui Claudio Baglioni, care a și dat titlul filmului.

Filmările pentru „Anii noștri de glorie” au început în iunie 2019, la studiourile Cinecittà și Roma, Napoli și Ronciglione, iar cinefilii vor fi fericiți să regăsească diverse referințe la filme clasice precum „Amarcord” și „La dolce vita”. Filmul a fost lansat în Italia în 2020 și a înregistrat un succes la box office remarcabil, mai multe săptămâni la rând.

După ce a câștigat Premiul Publicului la ediția din 2002 a Sundance Film Festival cu filmul „L’ultimo bacio”, Gabriele Muccino a reușit să atragă atenția industriei de film americane și să devină un cineast recunoscut la nivel internațional. Cea mai cunoscută colaborare a lui Muccino este cea cu Will Smith pentru filmele „În căutarea fericirii”/ „The Pursuit of Happyness” și „Șapte suflete”/ „Seven Pounds”. De asemenea, a regizat două filme cu o distribuție remarcabilă: „Mereu în offside”/ „Playing for Keeps”, printre actorii principali numărându-se Gerard Butler și Uma Thurman și „Totul despre tata” / „Fathers and Daughters”, unde a lucrat cu Amanda Seyfried și Russell Crowe.

Protagoniștii filmului „Anii noștri de glorie” sunt cu toții originari din Roma: Pierfrancesco Favino („Ziua Z: Apocalipsa”, „Trădătorul„/ „Il traditore”, „Suburra”), Micaela Ramazzotti („Nebune de fericire”/ „La pazza gioia”), Kim Rossi Stuart, care a avut primul său rol la vârsta de numai 5 ani, alături de tatăl său, un actor consacrat în Italia, și Claudio Santamaria, care a jucat în „L’ultimo bacio”, de unde a și rămas în atenția lui Gabriele Muccino. O surpriză plăcută a criticilor a fost debutul în actorie a cântăreței Emma Marrone, care joacă rolul soției lui Riccardo.