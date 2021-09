Debutul în regie al directorului de imagine Tudor Platon, documentarul „Casa cu păpuși”/ „House of Dolls”, câștigător al Trofeului „Ceau Cinema!” Timișoara, va avea premiera pe marile ecrane în acest weekend.

Filmul, produs de microFilm și Film Cartel, va rula la București (Happy Cinema, Cinema Europa, Cinema Union, Cinema Muzeul Țăranului), Bistrița (Centrul Cultural Dacia), Bârlad (Cityplex Victoria), Botoșani (Happy Cinema), Cluj-Napoca (Cinema Victoria, Cinema Arta), Craiova (Cinema Patria), Focșani (Happy Cinema, Sala Balada), Odobești (Casa de Cultură), Piatra Neamț (Cinema „Mon Amour”), Sibiu (Cinema Arta), Târgu Mureș (Cinema Arta), Toplița (Cinema Călimani).

Documentarul va rula în avanpremieră la Slobozia, joi, 23 septembrie, de la ora 18:00, la Casa de Cultură.

Proiecții de gală în prezența echipei sunt programate la: Piatra Neamț (Cinema „Mon Amour” – vineri, 24 septembrie, ora 20:00), Focșani (Happy Cinema – sâmbătă, 25 septembrie, ora 19:30), Botoșani (Happy Cinema – duminică, 26 septembrie, ora 19:30).

Miercuri, 29 septembrie, de la ora 20:30, „Casa cu păpuși” rulează la Grădina cu Filme – Cinema & More din București, proiecția fiind urmată de un Q&A cu regizorul Tudor Platon, moderat de criticul de film Ileana Bîrsan.

Pe 1 octombrie, „Casa cu păpuși” va putea fi vizionat la Cinema Ateneu din Iași, de la ora 18:00, iar pe 4 octombrie, de la ora 18:30, la Cinema Elvire Popesco din București.

„Casa cu păpuși”, o incursiune într-un univers special: vacanța anuală a unor femei de 70 de ani, este distribuit de microMULTILATERAL cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Departe de bărbați și de lumea dezlănțuită, Cica, Nana și prietenele lor se izolează voluntar într-o vilă de pe Valea Oltului. Împreună, împletesc pofta de viață cu amintirile, melancolia cu veselia, bârfele cu bancurile. Totul pentru a întreține iluzia că pentru ele timpul nu a trecut și că sunt aceleași fete tinere, frumoase și îndrăgostite din urmă cu 50 de ani.

Despre debutul său în regie, Tudor Platon declară: „Mereu mi-a plăcut să-i înregistrez pe cei apropiați, în special pe cei din familie. Simt că, prin intermediul unui aparat de înregistrat imagini sau sunet, ei îmi dau voie să mă bag în sufletul lor, iar mie îmi place acolo. Bănuiesc că are de-a face cu ceva din copilărie, ceva ce mi-a rămas sau din contră, am pierdut și încerc să-l recapăt; nici eu nu știu. Din același instinct am ajuns să îmi filmez și bunica, pe Cica, împreună cu prietenele ei, în timpul vacanței lor anuale la munte.”

Tudor Platon este director de imagine, absolvent al secției de imagine de film din cadrul UNATC București. Filmografia lui cuprinde scurtmetraje precum „Cadoul de Crăciun” (regia Bogdan Mureșanu, aflat pe lista scurtă a Premiilor Oscar 2020), „Toate fluviile curg în mare” (regia Alexandru Badea, selectat la Cinefondation, Cannes 2016) și lungmetrajul „Să nu ucizi” (regia Gabi Virginia Șarga și Cătălin Rotaru, selectat în Competiția Oficială la Varșovia 2018). „Casa cu păpuși” face parte dintr-un proiect mai amplu și foarte personal despre familia lui.

„Casa cu păpuși” le are în distribuție pe Viorica Crăciun, Ileana Crăciun, Elena Laslu, Ana-Maria Bondar, Aura Chindea. Tudor Platon semnează regia, scenariul și imaginea, montajul a fost realizat de Natalia Volohova Deliu, iar de sunet s-a ocupat Ștefan Azaharioaie. Producători: Carla Fotea, Ada Solomon, Tudor Platon, Alexandru Solomon.