„Cinema sub clar de lună” cu Spioni de ocazie și filme de Oscar

În ultima săptămână din septembrie, „Cinema sub clar de lună“ aduce pe ecranul din Grădina Muzeului Național al Literaturii Române două dintre cele mai noi filme românești, Câmp de maci și documentarul Spioni de ocazie, alături de producții străine care au avut un parcurs spectaculos: Night of the Kings, aflat pe lista scurtă la premiile Oscar, și Apples, co-produs de Cate Blanchett și propus anul trecut de Grecia la Oscarul pentru Cel mai bun film internațional.

Proiecțiile în spațiul din Grădina Muzeului Național al Literaturii Române (str. Nicolae Crețulescu, nr. 8) vor continua în fiecare săptămână, până pe 17 octombrie.

Program 28 septembrie-3 octombrie

Marți, 28 septembrie, 20:00

Câmp de maci

r. Eugen Jebeleanu | România, 2020 | 83'

Cu: Conrad Mericoffer, Alexandru Potocean, Radouan Leflahi

Cristi este un tânăr jandarm din Bucureşti care a ascuns toată viaţa că este gay. Când face parte din echipa chemată să restabilească ordinea într-un cinema unde proiecţia unui film LGBT a fost oprită de un grup ultranaţionalist, unul din spectatori îl recunoaşte și ameninţă că-l va demasca în faţa tuturor...

Premiul pentru regie și Premiul Publicului la TIFF 2021

Vineri, 1 octombrie, 20:00

Noaptea regilor (Night of the Kings)

r. Philippe Lacôte | Franța, Canada, Senegal, 2020 | 93’

Cu: Koné Bakary, Isaka Sawadogo, Steve Tientcheu

Un tânăr este trimis în La Maca, o închisoare din Coasta de Fildeș condusă de condamnaţi şi unde dăinuie o tradiţie sumbră: la fiecare lună roşie, un povestaş este ales dintre deţinuţi pentru a spune o poveste. Ales de liderul închisorii, tânărul află curând ce soartă îl aşteaptă... Unul dintre cel mai bine primite filme ale anului trecut!

Film aflat pe lista scurtă a nominalizărilor la Oscarul pentru Cel mai bun film străin, 2021;

Sâmbătă, 2 octombrie, 20:00

Mere (Apples)

r. Christos Nikou | Grecia-Polonia-Slovenia, 2020 | 90'

Cu: Aris Servetalis, Sofia Georgovasili, Anna Kalaitzidou

Aris este pacient într-un program ce ar trebui să-l ajute să se reintegreze în societate după ce şi-a pierdut memoria. După tratamentul menit să-i creeze noi amintiri pe care le documentează apoi în imagini, Aris revine la viaţa obişnuită, dar cine este el cu adevărat?

Film co-produs de Cate Blanchett.

Propunerea Greciei la Oscar; Veneția 2020, secțiunea Orizzonti; Premiul pentru Cel mai bun actor la Festivalul de la Salonic

Duminică, 3 octombrie, 20:00

Spioni de ocazie

r. Oana Giurgiu | România, 2021 | 119'

Cu: Paul Ipate, Ioan Paraschiv, Mihai Niţă, Daniel Achim

În primăvara anului 1944, soarta multor piloţi aliaţi căzuţi în Europa de Est era necunoscută. Biroul MI9 din Cairo decide recrutarea unor agenţi din rândul sioniştilor care emigraseră din aceste ţări în Palestina, înainte de război. Misiunea lor? Să găsească prizonierii şi să organizeze o potenţială evadare.

Un foto-documentar inventiv, cu imagini semnate de Alex Gâlmeanu.

Mențiune specială la Astra Film Festival 2021; Premiera mondială la TIFF 2021