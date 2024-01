Doliu în lumea filmului! A murit David Soul, îndrăgitul actor din serialul Starsky & Hutch

Soția sa, Helen Snell, a declarat vineri că "David Soul - soț, tată, bunic și frate iubit - a murit ieri, după o luptă curajoasă pentru viață, în compania iubitoare a familiei".

"A împărtășit multe calități extraordinare în lume ca actor, cântăreț, narator, artist creativ și prieten drag", a spus ea într-un comunicat citat de AP.

"Zâmbetul, râsul și pasiunea sa pentru viață vor fi ținute minte de mulți dintre cei ale căror vieți le-a atins."

Soul l-a interpretat pe detectivul Ken "Hutch" Hutchinson alături de Paul Michael Glaser în "Starsky & Hutch". A fost difuzat pe ABC între 1975 și 1979 și a devenit atât de popular încât a generat o serie de jucării pentru copii.

La apogeul faimei sale, Soul a intrat și în topurile muzicale cu single-ul "Don't Give Up on Us".

(sursa: Mediafax)