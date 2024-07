Jurnalul.ro › Cultură › Film › Fantasticul Funicular: ultimul an în straie vechi Reșița va găzdui ediții pilot ale Street Delivery și UrbanEye Film Festival Fantasticul Funicular: ultimul an în straie vechi Reșița va găzdui ediții pilot ale Street Delivery și UrbanEye Film Festival

Între 26 și 28 iulie 2024, Reșița va găzdui în premieră Street Delivery și UrbanEye Film Festival, sub umbrela proiectului „Fantasticul Funicular: ultimul an în straie vechi”. Evenimentul se află sub egida Reșița 250LAB și este organizat de MKBT împreună cu Asociația Arta în Dialog, în parteneriat cu o serie de organizații locale și naționale.