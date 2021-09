Filmul de arhivă și istoria filmului documentar: două ateliere organizate de Asociația One World Romania în luna octombrie

În luna octombrie Asociația One World Romania organizează două ateliere dedicate studenților pasionați de film și educație audiovizuală, cu accent pe film de arhivă, respectiv pe istoria filmului documentar.

“Cum să ne îngrijim de arhive? Introducere în conservarea și restaurarea de film de arhivă” - atelier cu Janneke van Dalen și Kevin Lutz de la Muzeul Filmului din Austria

Atelierul își propune să ofere o înțelegere de bază asupra teoriei și practicii de conservare și restaurare de film, prezentând o introducere a conceptelor teoretice și filosofice, o istorie a arhivării, precum și exemple privind felul în care teoria se traduce în diferite practici.

Activități specifice arhivării, precum inspecția, identificarea, arhivarea, catalogarea, metode de accesare a colecțiilor de film, digitizarea, restaurarea și proiecția de film de arhivă vor fi explorate în amănunt și vor fi însoțite de o serie de exerciții și proiecții de film. De asemenea, atelierul va cuprinde și o componentă practică de montaj, disponibilă participanților care optează pentru aceasta.

Atelierul va avea loc între 14 și 16 octombrie, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" București și este deschis studenților preocupați de lucrul cu arhivele de film, cât și profesioniștilor care activează în acest domeniu.

Coordonatorii atelierului sunt Janneke van Dalen și Kevin Lutz, experți în arhivare de la Muzeul de Film din Austria, ale cărui obiective sunt să arhiveze, să cerceteze și să prezinte publicului colecțiile de filme și obiectele pe care Muzeul le-a achiziționat de la fondarea sa, și să expună filmul ca mediu, în toate dimensiunile și formele sale istorice.

Janneke van Dalen a obținut licența în studii culturale la Vrije Universiteit în Amsterdam și un masterat în conservare și prezentare a imaginilor dinamice la Universitatea din Amsterdam. A lucrat ca proiecționist și arhivist audiovizual în Olanda. În 2015-2016 și-a continuat studiile la Jeffrey L. Selznick School în Rochester, USA, după care s-a mutat la Viena pentru a se alătura Muzeului de Film din Austria, ca arhivist de film.

Kevin Lutz și-a început cariera ca proiecționist de film analog în anii 90, continuând această meserie pe parcursul facultății de scenaristică și imagine la Academia de Film de la Viena. A lucrat apoi ca proiecționist de film în toată Europa, în timp ce era și scriitor și asistent de regie pentru producții de film. În 2012 Kevin a devenit proiecționist al Muzeului de Film din Austria, poziție din care a ajuns să lucreze la colecția de film a Muzeului.

Data limită pentru înscriere este 10 octombrie 2021.

“O călătorie în lumea filmului documentar” - atelier cu regizorul Vladimir Léon

Cel de al doilea atelier se va concentra pe istoria filmului documentar de la început și până în prezent, explorată din perspectiva regizorului Vladimir Léon și a felului în care acesta a fost influențat de alți cineaști în opera sa cinematografică.

Născut la Moscova în 1969, Vladimir Léon a regizat mai multe documentare (“Nissim aka Max”, “The Comintern Brahmin”, “Farewell Radiator Street”, “My Dear Spies”) precum și filme de ficțiune (“Far From the Front”, “The Angels of Portbou”). Ca actor Vladimir a apărut în filme realizate de Eric Rohmer, Jean Paul Civeyrac, Christine Laurent, Axelle Ropert și fratele său Pierre Léon. În 2008 a fondat casa de producție Les Films de la Liberté și a început să producă filme documentare și de ficțiune. Pe lângă activitatea sa de cineast, Vladimir participă în mod regulat ca trainer în ateliere de regie și scenaristică.

În acest atelier Vladimir va aborda într-o manieră personală istoria filmului, așa cum a descoperit-o el ca tânăr cineast, începând cu primul film care l-a marcat - “From the East” realizat de Chantal Akerman, și continuând cu o serie variată de filme de lung și de scurtmetraj ce au contribuit la maturizarea stilului său cinematografic. Studenții vor avea ocazia să cunoască și să discute mai multe opere ce au definit istoria filmului și parcursul lui Vladimir Léon ca regizor, fiind astfel încurajați să reflecteze la propriile înclinații și influențe cinematografice.

Atelierul va avea loc în perioada 26-28 octombrie 2021 la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale" București și se adresează studenților care urmează cursurile unei facultăți de film sau cu specializare conexă și doresc să își îmbogățească cunoștințele de istoria filmului, precum și practica proprie.

Data limită pentru înscriere este 21 octombrie 2021. Toți cei interesați se pot înscrie completând formularul de aici.

Atelierele fac parte din ”Programul OWR de training și dezvoltare pentru tineri cineaști în domeniul documentarului”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.