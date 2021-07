“În numele tatălui”, de Vladimir Dembinski, premiera națională pe 28 iulie, la TIFF

“În numele tatălui”, cel mai nou scurtmetraj regizat de Vladimir Dembinski, care semnează și scenariul, va avea premiera națională la Cluj, în cadrul Festivalului Internațional de Film Transilvania. Filmul îi are în distribuție pe Diana Cavallioti, Vlad Ivanov și Alin Florea, cu o apariție specială a Danei Dembinski și este o producție Correct Media, în co-producție cu Numa Film, Avanpost Media, Popski Production și Pintadera Film.

Filmul se va putea vedea la TIFF astfel: pe 28 iulie, de la ora 21:45, la Iulius Parc Open Air, pe 29 iulie, de la ora 18:00, la Cinema Dacia Mănăștur și pe 30 iulie, de la ora 13:00, la Cinema Florin Piersic. Trailerul este disponibil pe Vimeo și pe Youtube.

Scenariul “În numele tatălui” este scris de Vladimir Dembinski după o idee de Andrei Panțu, un tânăr prozator a cărui poveste, "Cartea cu două foi", ce a inspirat filmul, a apărut în revista de proză scurtă IOCAN.

Într-un sat retras din Transilvania, Emma, fiica lui Iacob, trăiește alături de tatăl său într-o atmosferă rigidă, în care se simte captivă. Mama ei a dispărut acum câțiva ani dar Emma nu a renunțat să spere că aceasta se va întoarce la un moment dat. Când, cu câteva zile înainte de Paște, i se pare că o observă pe mama dispărută în mulțime, Emma îl confruntă pe Iacob, care o convinge că totul a fost o închipuire, la fel și preotul satului, căruia i se confesează. Emma insistă totuși să afle adevărul despre dispariția mamei ei iar în relația sa cu Iacob se strecoară neîncrederea și suspiciunile.

“Când am citit prima oară povestirea lui Andrei Panțu, “Cartea cu două foi”, mi-au trecut prin minte o sumedenie de gânduri și imagini pe care am știut imediat că vreau să le descriu într-un film. M-a atras atmosfera angoasantă, sumbră, pe care am încercat ulterior s-o transpun în imagini, dar și o relație tată-fiică plină de tensiune, gata să explodeze în orice moment.”, povestește Vladimir Dembinski.

Născut în 1987 în România, Vladimir a studiat regia de film la Universitatea Națională de Teatru și Film din București, între 2007 - 2011. În timp ce studia, a regizat mai multe scurtmetraje și documentare, inclusiv „Tenis”, filmul său de absolvire care a fost selectat la festivaluri precum Clermont Ferrand Film Festival sau Curtas Vila do Conde. În prezent e în pregătiri cu debutul său în lungmetraj, cu filmul CRISSEA IV.

“În numele tatălui” este câștigător al consursului și realizat cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei. Filmul a fost turnat în Comuna Râșca - județul Cluj. Inclusiv producția filmului este realizată de case de producție clujene - compania producătoare Correct Media, deținută de Eugen Kelemen și Oana Iancu și Numa Film, una dintre companiile co-producătoare, deținută de Horațiu Curuțiu.

Directorul de imagine este Marius Panduru, muzica e compusă de Marius Leftărache și montajul e realizat de Tudor D Popescu. Scenografia a fost realizata de Raluca Pascu iar coordonator de productie a fost Tofan Zsolt. Producătorul scurtmetrajului este Eugen Kelemen iar producătorii executivi sunt Smaranda Sterian și Oana Iancu.