Îndrăgitul Hagrid din Harry Potter, Robbie Coltrane, a murit la 72 de ani

Potrivit BBC, ea l-a descris pe Coltrane drept un „talent unic”, adăugând că rolul Hagrid „a adus bucurie copiilor și adulților deopotrivă din întreaga lume”.

„Pe lângă faptul că era un actor minunat, era inteligent, avea un simț al umorului genial și, după 40 de ani în care am fost mândră să fiu agenta lui, îmi va fi dor de el.”

Robbie Coltrane - amuzant sau serios, dar întotdeauna convingător

„Familia lui, sora Annie Rae, copiii săi Spencer și Alice și mama lor Rhona Gemmell ar dori să mulțumească personalului medical de la Forth Valley Royal Hospital din Larbert pentru grija și diplomația de care au dat dovadă. Vă rog să respectați intimitatea familiei lui Robbie în această perioadă dificilă”, a completat Belinda Wright.

Actorul Stephen Fry a adus un omagiu, postând pe Twitter: „Atâta profunzime, putere și talent: destul de amuzant încât să provoace sughițuri de râs și claxone când am făcut prima noastră emisiune TV Alfresco. Adio, bătrâne, o să îmi fie atât de dor de tine”.

Primul ministru al Scoției, Nicola Sturgeon, a descris moartea lui Coltrane drept „o veste foarte tristă”.

„A avut o asemenea gamă și profunzime ca actor, de la comedie genială la dramă. Cred că preferatul meu dintre toate rolurile sale a fost Fitz în Cracker”, a declarat premierul.

"Robbie Coltrane, legendă scoțiană a divertismentului – ne va fi foarte dor de tine. RIP."

Cariera actorului a început în 1979 în serialul de televiziune Play for Today, dar a devenit cunoscut în A Kick Up the Eighties, un serial de comedie BBC.

A apărut și în comedia ITV din 1983 Alfresco, alături de Stephen Fry, Emma Thompson, Siobhan Redmond și Hugh Laurie.

Până în 1987, a avut un rol principal în Tutti Frutti, despre trupa scoțiană de rock and roll The Majestics, alături de Emma Thompson și Richard Wilson.