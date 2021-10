Les Films de Cannes à Bucarest .12 continuă! Programul modificat conform noilor reguli în vigoare a fost publicat pe www.filmedefestival.ro

În urma anunțării noilor reguli de siguranță sanitară, cea de-a 12-a ediție a Les Films de Cannes à Bucarest continuă să aducă filmele și evenimentele anunțate, modificându-și programul pentru a respecta noile restricții ce intră în vigoare de astăzi. Mai mult, echipa festivalului a pregătit proiecții suplimentare cu o parte din titluri încercând să vină în întâmpinarea cererilor primite până la această dată de la spectatori. De asemenea, orele de începere ale proiecților din perioada 25-31 octombrie au fost devansate pentru a se încadra noilor reguli cuprinse în hotărârea de guvern HG 91 din 22.10.2021. Programul actualizat ce cuprinde toate schimbările a fost publicat și poate fi consultat pe: www.filmedefestival.ro și www.eventbook.ro.

Programul online din Orange TV Go, cel de la Cinemateca Union precum și detaliile privind gala 88 de minute cu Victor Rebengiuc rămân neschimbate. Spectatorii se vor putea întâlni cu marele actor Victor Rebengiuc care va fi în conversație cu Cătălin Ștefănescu la Sala Auditorium a Muzeului Național de Artă al României vineri, 29 octombrie, de la ora 19:30.

Ca în fiecare an, în programul festivalului revine și MANAGING TALENTS, evenimentul dedicat actorilor care a ajuns anul acesta la cea de-a 6-a ediție. Cristian Mungiu, inițiatorul acestui program explică mai jos în ce constă atelierul anul acesta, într-o scrisoare deschisă:

„Dear talents, dragii noștri actori și actrițe,

De ani de zile de acum, încercăm în fiecare an ca pe perioada Les Films de Cannes à Bucarest să organizăm evenimentul Managing Talents – menit să vă ajute să vă puneți în valoare talentul și înzestrarea – să vă inspire să vă pregătiți mai bine, să vă prezentați mai bine, să aveți acces la informații și profesioniști relevanți care să vă faciliteze o carieră cât mai împlinită – națională și internațională.

Agenții Avy Kaufman și Richard Cook, directorii de casting ai agențiilor Avy Kaufman Casting sau The Lisa Richards Agency, au fost prezenți de-a lungul anilor la Managing Talents – iar destui dintre voi au căpătat reprezentare internațională – și roluri – după participarea la workshop. Iar anul acesta nu face excepție.

Sâmbătă, 30 octombrie, vă oferim posibilitatea să urmăriți în avanpremieră și exclusivitate filmul câștigător al Leului de Aur la ediția de anul acesta a festivalului de la Veneția, L’ÉVÉNEMENT, în care protagonista este o actriță franceză de origine română, Anamaria Vartolomei. Proiecția va fi urmată de o discuție liberă cu Anamaria – despre cariera în altă limbă decât cea în care te-ai născut, despre succes, management, oportunități și alegeri.

Totodată, vă mai pregătim o supriză – practică și folositoare – sperăm. Lăsați aparatele deschise și rămâneți cu ochii pe Managing Talents. Și nu uitați: accesul la eveniment e rezervat exclusiv actorilor – locurile sunt limitate – iar în sală vor avea acces primii înscriși – și care respectă condițiile de participare la evenimente stabilite de autorități.

Detalii despre înscriere pe filmedefestival.ro, la secțiunea Managing Talents.”

Anamaria Vartolomei s-a născut în 1999 și a copilărit în satul Plopu din județul Bacău până la 6 ani. A descoperit actoria la școală și a debutat la vârsta de 10 ani, la Paris, în filmul My Little Princess, unde a avut-o ca parteneră pe celebra actriță franceză Isabelle Huppert. Acest prim rol a fost bine primit de criticii de film, aducându-i o nominalizare la premiul Lumières pentru cea mai promițătoare actriță. La Festivalul de la Cannes din următorul an (2012), a fost aleasă să apară pe afișul secțiunii Semaine de la critique. A mai jucat în filme precum Jacky au royaume des filles (2014) sau L’Idéal (2016) care a fost scris și regizat de Frédéric Beigbeder. În 2017, a interpretat unul dintre rolurile principale din L’Échange des princesses.

Filmul L’Événement, în regia lui Audrey Diwan, este o adaptare după povestea autobiografică a romancierei Annie Ernaux. Acțiunea are loc în Franța anilor 1960, înainte ca avortul să fie legalizat. Producția prezintă călătoria unei tinere studente care rămâne însărcinată, interpretată de actrița Anamaria Vartolomei. Filmul va fi arătat în cadrul evenimentului într-o proiecție specială închisă, în avanpremieră, cu sprijinul Independența Film, distribuitorul național al peliculei.

Programul Managing Talents este prezentat de Apa Nova.

88 minute cu Victor Rebengiuc este un eveniment realizat cu sprijinul Sun Wave Pharma.

După Les Films de Cannes à Iași, ce a avut loc weekendul trecut și care le-a avut invitate speciale pe Teodora ana Mihai, regizoarea filmului La Civil și pe Irina Margareta Nistor, edițiile regionale de la Cluj și Timișoara vor continua între 5-7 noiembrie și, respectiv, 12-14 noiembrie.