Premiera mondială a filmului lui Jeymes Samuel, The Harder They Fall, în deschiderea celei de-a 65-a ediţii a BFI London Film Festival

BFI London Film Festival aflat la cea de-a 65-a ediție, realizată în parteneriat cu American Express, este încântat să anunțe că la Gala de Deschidere a acestui an va avea loc proiecția filmului THE HARDER THEY FALL de la Netflix, în regia londonezului Jeymes Samuel. Filmul va avea premiera mondială miercuri, 6 octombrie, la gala LFF, la Royal Festival Hall din Southbank Centre, Samuel urmând să participe alături de distribuție, incluzându-i pe Jonathan Majors, Zazie Beetz, Regina King și Idris Elba. BFI London Film Festival este bucuros să anunțe, de asemenea, că vor fi proiecții simultane de previzualizare a filmului THE HARDER THEY FALL, care vor avea loc la cinematografele din Marea Britanie. Filmul va debuta pe Netflix pe 3 noiembrie, după lansarea acestuia în cinematografe din Marea Britanie.

Scris de Jeymes Samuel și Boaz Yakin, produs de Shawn Carter, James Lassiter, Lawrence Bender și Samuel, filmul prezintă un album ce cuprinde coloană sonoră originală, produs de Samuel și produs executiv de Carter, precum și o distribuție uimitoare, printre actori numărându-se Jonathan Majors, Zazie Beetz, Delroy Lindo, LaKeith Stanfield, Danielle Deadwyler, Edi Gathegi, RJ Cyler, Damon Wayans Jr. și Deon Cole, alături de Regina King și Idris Elba.

Când proscrisul Nat Love (Majors) descoperă că inamicul său Rufus Buck (Elba) este eliberat din închisoare, el își reunește banda pentru a-l găsi pe Rufus și a se răzbuna. Cei care călăresc alături de el în acest Western cu adevărat proaspăt sunt fosta sa iubire, Stagecoach Mary, mâinile sale drepte și stângi - Bill Pickett și Jim Beckwourth - și un adversar surprinzător transformat în aliat. Rufus Buck are propriul său echipaj înfricoșător, printre care „Trădătorul” Trudy Smith și Cherokee Bill, iar ei nu sunt un grup care știe să piardă.

Scriitorul, regizorul și producătorul filmului THE HARDER THEY FALL, Jeymes Samuel, a declarat: „Este o mare onoare faptul că THE HARDER THEY FALL va avea premiera mondială deschizând cea de-a 65-a ediție a BFI London Film Festival. Crescând în Marea Britanie, festivalul a fost întotdeauna punctul culminant al anului pentru mine și nu mi-aș fi putut imagina nimic mai bun decât să includ filmul meu de debut în lineup-ul de anul acesta”.

Tricia Tuttle, directoarea BFI London Film Festival, a declarat: „Jeymes Samuel a ieșit cu armele pregătite cu noul său western plin de spirit și fenomenal de distractiv, THE HARDER THE FALL. Acesta este un gen de film brutal și amuzant, care uneori te face să chicotești și să gâfâi în aceeași respirație, în timp ce fiecare dintre actorii săi, stele de cinema, luminează ecranul, lucrând pe baza unui scenariu scris inteligent de Samuel și Boaz Yakin, care dezvăluie sensibilitatea chiar și în cea mai întunecată inimă ticăloasă. Este rar ca un cineast debutant să scoată ceva atât de ambițios și de bine realizat în primul său lungmetraj, iar Samuel reușește cu bună știință să vină în întâmpinarea strămoșilor cineaști, dar oferă și un film inventiv și unic al lui. Este o bucurie totală pentru noi să deschidem Festivalul cu munca unui cineast din Londra și îi suntem foarte recunoscători lui Jeymes, producătorilor și Netflix pentru că au avut încredere în noi în ceea ce privește premiera mondială a filmului. Abia așteptăm să împărtășim cu ceilalți THE HARDER THEY FALL”.

BFI London Film Festival a anunțat anterior că, alături de BFI Southbank, un nou parteneriat cu Royal Festival Hall al Southbank Centre va face din South Bank din Londra inima experienței festivalului de film, acest vecin cultural emblematic urmând să găzduiască premiere de gală cu covorul roșu. Publicul poate rezerva bilete de la 10 GBP (5 GBP pentru cei în vârstă de 25 de ani și mai puțin) pentru toate proiecțiile de gală LFF la Royal Festival Hall din Southbank Centre. Alți parteneri din Londra vor reveni de asemenea anul acesta, West End rămânând un centru cheie pentru programul de film al Festivalului. LFF-ul din acest an va aduce înapoi unele dintre cele mai populare elemente ale ediției hibride de mare succes din 2020, care l-au făcut cel mai accesibil festival din toate timpurile, cu un program disponibil la partenerii cinematografici din Marea Britanie și o gamă largă de filme din programul de proiecție pe BFI Player, alături de premierele în cinema.

Cea de-a 65-a ediție a BFI London Film Festival, realizată în parteneriat cu American Express, are loc începând de miercuri, 6 octombrie și până duminică, 17 octombrie 2021. Lansarea programului LFF va avea loc marți 7 septembrie 2021.